USTC ve LUNA coin yükselişte! Dikkat çeken diğer coinler hangileri?

Tam Boyutta Gör Son dönemlerde yaşadığı düzenleyici baskıları ve davalarla gündemden düşmeyen Binance borsası, bu kez USTC ve LUNA coinlerin pump yapmasına neden olan açıklamasıyla karşımıza çıkıyor.

Önde gelen kripto para borsalarından olan Binance’in yaklaşmakta olan Terra (LUNA) ağ yükseltmesini destekleyeceğini duyurması üzerine Terra (LUNA) fiyatının yükselişe geçmesi heyecan yarattı

Binance’in 17 Temmuz’da yaptığı resmi açıklamada 18 Temmuz tarihinde TSİ 16:00’da gerçekleşmesi beklenen Terra (LUNA) Phoenix v2.4 yazılım yükseltmesini destekleyeceğini belirtmesi sonrasında LUNA fiyatı pump yaptı ve yüzde 10 civarında arttı.

Binance açıklaması sonrası LUNA’ya ek olarak Terra Classic ekosisteminin diğer tokenlerinde de artış yaşandı ve hem Terra Classic (LUNC) hem de TerraUSD Classic (USTC) düşüş eğrisinden kurtuldu.

CoinMarketCap’in topluluk sayfasında yayımlanan bir haberde, Binance’in doping etkisi yaratan açıklaması sonrası söz konusu tokenlerde geçen haftaya göre sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 40 oranında yükseliş yaşandığı belirtildi.

Binance’in ağ yükseltmesini destekleme haberleri ve tokenlerin gördüğü fiyat artışları topluluğu bir hayli memnun ederken Terra ekosisteminin coinleri haftanın dikkat çeken kripto para birimleri arasında yer aldı.

USTC ve LUNA coinler haricinde yatırımcıların dikkatini çeken coinler arasında ise ön satış etkinlikleri devam eden kripto para projelerinin geniş yer kapladığı görüldü.

Wall Street Memes token satın almak için çok sayıda yatırımcının WSM ön satış etkinliğine katıldığı gözlemlenirken yapay zeka destekli bir piyasa tahmini platformu olan yPredict projesinin native tokeni YPRED coinin de ilgi gördüğü belirtildi.

Elon Musk’ın Yanıtı Wall Street Memes Projesine Yaradı

Yatırımcıların dikkatini çeken ön satış etkinlikleri arasında ilk sıralarda yer alan Wall Street Memes projesi, hedefine doğru hızla ilerliyor gibi görünüyor.

Henüz 25 Mayıs tarihinde başlayan ve her aşamada fiyatın artırıldığı 30 aşamalı bir ön satış etkinliği aracılığıyla yatırımcısıyla buluşan Wall Street Memes projesinde toplanan fonların 15 milyon dolar eşiğini aşması dikkat çekiyor.

Yatırımcıların ön satışa katılmasının en büyük sebeplerinden birinin ise Elon Musk’ın etkileşimi olduğu söyleniyor.

Nitekim aslında projenin native tokeninin pratik bir faydası bulunmuyor ancak projenin arkasında sayısı bir milyonu aşan bir topluluğun olduğu sık sık vurgulanıyor. Proje topluluğunun bu kadar büyük bir sayıya ulaşmasında Musk etkisi olduğu belirtiliyor

Ünlü iş insanı ve kripto meraklısı Musk’ın Wall Street Memes Twitter hesabından yapılan paylaşımlara birden çok kez ve esprili yanıtlar vermiş olması, kripto topluluğunun dikkatini çekiyor ve bu haberler halen devam eden ön satış etkinliğine ivme kazandırıyor.

Küçük yatırımcının Wall Street’e karşı birleştiği GameStop olayının bir temsili olarak konumlanan projenin native tokeni olan Wall Street Memes satın almak isteyen yatırımcılar, ön satış etkinliğine ilgi gösteriyor.

Wall Street Memes ön satışı 15 milyon dolara yaklaştı 4 gün önce eklendi

Wall Street Memes token, ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanılarak Ethereum blok zinciri ya da Binance Smart Chain üzerinden satın alınabiliyor.

İndirimli fiyatlardan projenin native tokenine yatırım yapmak isteyen kripto meraklıları, ön satış etkinliğine minimum 100 WSM token satın alarak katılabiliyor.

Yapay Zeka Destekli Piyasa Tahmini Platformu yPredict

Yatırımcıların dikkatini çeken ön satış etkinliklerinden bir diğeri ise indirimli fiyatlardan yPredict token satın alma fırsatı sunan bir piyasa tahmini platformu projesi olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zekanın yükselişe geçtiği günümüzde gücünü yapay zekadan alan yPredict platformunun native tokeni olan YPRED token, erken dönem yatırımcı olmak isteyen kripto meraklılarından ilgi görüyor.

Borsa uzmanlarından bilgisayar programcılarına kadar oldukça geniş bir hedef kitleye sahip olan ve hem ücretsiz hem de premium özelliklere erişim imkanı sağlamayı amaçlayan yPredict platformu, yapay zekanın geleceğine inanan yatırımcılara hitap ediyor.

Veriye dayalı analizler, analitik ölçümler ve finansal veri bilimcilerin tahmine dayalı modelleri sayesinde oluşturulan uyarı sistemleri aracılığıyla yPredict platformu, yatırım süreçlerinde hızlı ve aynı zamanda mantıklı kararlar alınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Projenin Polygon blok zinciri üzerindeki bir yapay zeka coini olan YPRED token, 8 aşamalı ön satış etkinliği ile her aşamada fiyatı artırılarak yatırımcının karşısına çıkıyor.

100 milyon adet token arzı bulunan YPRED tokenin yüzde 80’inin ön satış için ayrılmış olduğu belirtilirken ilk aşamada 0,036 dolardan alıcı bulan YPRED tokenin borsa listeleme fiyatının 0,12 dolar olacağı ifade ediliyor.

yPredict projesinin ön satış sayfasında yer alan bilgilere göre bu yazıldığı saat itibarıyla yatırımcılardan toplanan fonların 3 milyon doları geçmiş olduğu görülüyor.

Yapay zeka destekli yPredict fiyat tahmini platformunun çeşitli özelliklerine erişim imkanı sunan YPRED token, ön satış sayfası üzerinden ETH, MATIC veya kart kullanılarak satın alınabiliyor.

Projeyi incelemek isteyen yatırımcılar, platformun erişime açılan beta sürümüne ön satış sayfasından ulaşabiliyor. Analytics, Repository ve Marketplace platformunun tam sürümünün ise 2023 sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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USTC ve LUNA Coin yükselişte