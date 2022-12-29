2022’nin en büyük teknoloji fiyaskoları: Kripto paralar, Meta ve dahası

Teknoloji dünyası her zaman hızlı ilerleyişin olduğu bir alan ve bu alan, başarısızlıklara ve kötü kararlara neredeyse hiç gösteremeyen dev bir endüstri. Şüphesiz 2022 yılı da bir istisna olmadı ve beraberinde binlerce start-up’ı, kötü kararları ve kötü ürünleri yanında tozlu raflara götürecek.
Covid-19 döneminde ABD gibi ülkelerin ekonomiyi desteklemek için rekor harcamalar yapması, pandemi sonrasında artan enflasyon, faiz oranlarının artması, kolay paraya ulaşmanın zorlaşması derken sarsılmaz denilen teknoloji firmalarında depremler yaşandı. Ekonomik etmenlerin dışında kripto paralar da 2022’den nasibini aldı.
1. Kripto paralar
Yılın başlarında Terra ekosisteminin ve onun tokeniLuna'nın çöküşü sektörde şok etkisi yarattı. Nisan ayında tüm zamanların en yüksek noktasını gören Luna sadece 1 ay sonra dibi -gerçek anlamda dibi- gördü. Luna sadece günler için değerinin yüzde 96’sını kaybetti. Terra/Luna kurucusu Do Kwon halen daha kaçak ve aranıyor, arkasında bıraktığı zarar ise 42 milyar dolardan fazla.
Ancak bu bile kripto paraların temellerinin deniz kumundan olduğunun anlaşılmasına yetmedi ve 2022'nin ikinci büyük kripto fiyaskosu olan FTX iflası gerçekleşti.
Terra/Luna olayından sonra dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası FTX geldi. FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, büyük çöküş başlamadan önce cömert bir hayırsever olarak görülüyordu. Ancak Bankman-Fried ve FTX’in yan şirketi Alameda Research'ün FTX’in rezervleriyle yani doğrudan yatırımcının parasıyla finanse edildiği ortaya çıktı. Bunun ortaya çıkmasıyla yatırımcılar platformdan paralarını çekmek istedi ancak yatırımcıların parasının çoğu zaten çoktan gitmişti. Çekebilen çekti, çekemeyen kaldı. FTX, likidite yetersizliği nedeniyle iflas bayrağı çekti. Süreç hala devam ediyor ve neredeyse bir milyon alacaklının bekleyişi sürüyor fakat pek umut yok.
Benzer şekilde, kripto için en popüler borç verme platformlarından biri olan Celsius aniden kapılarını kapatarak müşterilerini parasız bıraktı ve güvenilirliklerini sorguladı. BlockFi ve Three Arrows Capital (3AC) de fonları kötü yönettikleri için iflasla karşı karşıya kaldı.
2. Google Stadia
3. Meta ve Metaverse düşkünlüğü
Facebook, tüm ürünlerini birbirine bağlayan bir sanal gerçeklik ortamı olan metaverse'yi oluşturmak için Horizon Worlds'ü kullanıma sundu. Platformun aylık kullanıcı sayısının ise hedeflenenden çok daha düşük olduğu ortaya çıktı. Meta, Horizon Worlds ve metaverse ile ilgilenen Reality Labs birimine milyarlarca dolar ve kaynak harcadı ancak beklenen yükseliş sağlanamadı. Sonucunda ise Meta, işgücünün yüzde 13’üne tekabül eden 11.000 kişiyi işten çıkarıyor.
4. Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması
5. Amazon ve Alexa
Öte yandan sadece Alexa değil Amazon için de 2022 yılı oldukça kötü geçti. Amazon 2022 yılında 1 trilyon dolar kaybeden ilk şirket oldu. Firma kasım ayından değerinin neredeyse yarısını kabetti.
6. NFT’ler
Böylece 2022 yılını geride bırakmış olacağız. Teknoloji dünyası 2022 yılında özellikle yapay zeka ve enerji alanında inanılmaz ilerlemeler kaydetti. Metinden görsele, görselden videoya, metinden videoya yapay zekalar büyük gelişim kaydetti. Füzyon enerjisi tarihi bir eşiği aştı. 2023 yılının teknoloji trendleri hakkında daha fazla bilgi almak için hemen üst tarafta bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d