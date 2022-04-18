Terra UST üçüncü büyük stabil kripto para oldu

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Birikim havuzları açısından en büyük ekosistemlerden birisi haline geldikten sonra hızlı bir yükseliş gösteren ve ilk 10 para birimi arasına giren Terra LUNA, stabil para ekosistemine de damga vurdu.

Terra UST yükselişte

Bir dönem sadece Tether USD kripto parası ile işlem yapılırken bugün pek çok blok zinciri kendi stabil paralarını piyasaya sürdü. Tron USD, Huobi USD, Binance USD, Terra USD gibi pek çok stabil para, farklı kampanyalarla yatırımcı çekmeye çalışıyor.

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Stabil paralara en fazla kâr payı veren ekosistem durumundaki Terra USD yani UST büyümeye devam ediyor. Son artış ile UST birimi 17.5 milyar dolar Pazar değerine ulaştı ve üçüncü en büyük stabil para ekosistemi oldu. BUSD ise 17.46 milyar dolar değer ile dördüncü sıraya geriledi. Pazarda USDT yaklaşık 82 milyar dolar değer ile birinci sırada. USDC ise 50 milyar dolar değere sahip.

Hacim açısından ise USDT 54 milyar dolara ulaşıyor. USDC ise 3.47 milyar dolar hacme sahip. BUSD 3.4 milyar dolarda iken UST ise sadece 419 milyon dolar hacim üretebiliyor. Yine de birikim havuzları arttıkça UST hacmi de artacaktır.



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