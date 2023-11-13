Ters Yüz 2 filminden ilk fragman geldi

Tam Boyutta Gör Vizyona girdiği dönemde en çok izlenen animasyon filmlerinden birisi olan ve dünya çapında 356 milyon dolar hasılat elde eden Inside Out ya da ülkemizdeki adıyla Ters Yüz, devam filmiyle yaz başında izleyiciyle buluşacak.

Ters Yüz 2 vizyon tarihi ne zaman?

2015 yapımı olan ve En İyi Animasyon Filmi kategorisinde Oscar ödülü de alan Ters Yüz, genç kız Riley'nin sahip olduğu öfke, neşe, korku, tiksinti gibi duygularının günlük hayatını anlatıyordu. Filmin sonunda Riley yavaş yavaş ergenliğe adım atmıştı ancak ergenliğe girmesi için 9 yıl beklememiz gerekti.

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İlk filmin senaristlerinden olan Meg LeFauve’nin senaryosunu yazdığı Ters Yüz 2 bu kez ergenliğe girmiş olan Riley’nin duygu dünyasına eklenen kaygı gibi yeni karakterlerin etrafında gelişen olayları anlatıyor.

14 Haziran 2024 tarihinde vizyona girecek olan Ters Yüz 2 animasyon filminin yönetmeni Kelsey Mann. Ülkemizde de Haziran 2024 olarak vizyon tarihi olduğu bilinmesine rağmen fragmanda net bir gün belirtilmemiş.

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Ters Yüz 2 vizyon tarihi belli oldu