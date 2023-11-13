Ters Yüz 2 filminden ilk fragman geldi

Ters Yüz 2 vizyon tarihi ne zaman?
2015 yapımı olan ve En İyi Animasyon Filmi kategorisinde Oscar ödülü de alan Ters Yüz, genç kız Riley'nin sahip olduğu öfke, neşe, korku, tiksinti gibi duygularının günlük hayatını anlatıyordu. Filmin sonunda Riley yavaş yavaş ergenliğe adım atmıştı ancak ergenliğe girmesi için 9 yıl beklememiz gerekti.
İlk filmin senaristlerinden olan Meg LeFauve’nin senaryosunu yazdığı Ters Yüz 2 bu kez ergenliğe girmiş olan Riley’nin duygu dünyasına eklenen kaygı gibi yeni karakterlerin etrafında gelişen olayları anlatıyor.
14 Haziran 2024 tarihinde vizyona girecek olan Ters Yüz 2 animasyon filminin yönetmeni Kelsey Mann. Ülkemizde de Haziran 2024 olarak vizyon tarihi olduğu bilinmesine rağmen fragmanda net bir gün belirtilmemiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.