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    Anlık Bildirim

    Ters Yüz 2 filminden ilk fragman geldi

    Kahramanımız Riley’nin ergenliğe girdiği ve yeni duygu karakterleri ile farklı maceralara atıldığı Ters Yüz 2 (Inside Out 2) filminden ilk fragman yayınlandı.    
    Ters Yüz 2 Tam Boyutta Gör
    Vizyona girdiği dönemde en çok izlenen animasyon filmlerinden birisi olan ve dünya çapında 356 milyon dolar hasılat elde eden Inside Out ya da ülkemizdeki adıyla Ters Yüz, devam filmiyle yaz başında izleyiciyle buluşacak.

    Ters Yüz 2 vizyon tarihi ne zaman?

    2015 yapımı olan ve En İyi Animasyon Filmi kategorisinde Oscar ödülü de alan Ters Yüz, genç kız Riley'nin sahip olduğu öfke, neşe, korku, tiksinti gibi duygularının günlük hayatını anlatıyordu. Filmin sonunda Riley yavaş yavaş ergenliğe adım atmıştı ancak ergenliğe girmesi için 9 yıl beklememiz gerekti.

    İlk filmin senaristlerinden olan Meg LeFauve’nin senaryosunu yazdığı Ters Yüz 2 bu kez ergenliğe girmiş olan Riley’nin duygu dünyasına eklenen kaygı gibi yeni karakterlerin etrafında gelişen olayları anlatıyor.

    14 Haziran 2024 tarihinde vizyona girecek olan Ters Yüz 2 animasyon filminin yönetmeni Kelsey Mann. Ülkemizde de Haziran 2024 olarak vizyon tarihi olduğu bilinmesine rağmen fragmanda net bir gün belirtilmemiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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