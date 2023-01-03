Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, 2,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı! İşte nedeni

    Tesla, Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu tarafından 2,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Elektrikli araç devi, modellerin menzil kapasitesi hakkında yanıltıcı bilgi vermekle suçlanıyor.
    1
    Tesla, 2,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın sahibi olduğu teknoloji devi Tesla, Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC) tarafından 2,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Düzenleyici kurum, araçların sürüş mesafesi hakkında paylaşılan verilerin yanıltıcı olduğunu düşünüyor.

    Tesla, 2,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

    Hatırlamak gerekirse Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu, Tesla Model 3'ün düşük sıcaklıklarda daha kısa sürüş menzili sunduğu gerekçesiyle elektrikli araç devine soruşturma başlatmıştı. Tesla, şubat ayında başlatılan bu soruşturma kapsamında web sitesinde yer alan reklamları değiştirse de, komisyon son kararını verdi.

    Salı günü yapılan açıklamada KFTC, sürüş menzili, şarj hızları ve yakıt maliyeti tasarrufu verilerinde abartılı ve yanıltıcı veriler sebebiyle Tesla'ya 2,85 milyar won (2,2 milyon dolar) para cezası uygulayacağını açıkladı. Ayrıca düzenleyici kurum, iptal politikası hakkında tüketicilere yeterli bilgi sağlamadığı ve Elektronik Ticaret Yasası'nın ihlali nedeniyle otomobil üreticisine 1 milyon won ek ceza vermeyi planlıyor.

    Bildirilenlere göre 2015 yılından 2022 Eylül ayında kadar Tesla, Güney Kore'de 45.812 elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamlar ile yüzde 13'lük yerel pazar payına ulaşan elektrikli araç devi, ülkede Hyundai Motor ve Kia'dan sonra en büyük üçüncü elektrikli otomobil markası olarak varlık gösteriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız