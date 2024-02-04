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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla araçlarının rutin kontrolleri sırasında ikaz ışıklarındaki yazı boyutunun çok küçük olduğunun tespit edildiğini ve bu nedenle Tesla’nın 2,2 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu.

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ABD güvenlik düzenleyicileri tarafından yayınlanan belgelere göre geri çağırma, çevrimiçi bir yazılım güncellemesi ile yapılacak.

Listede 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3, 2019-2024 Model Y ve 2024 Cybertruck modelleri yer alıyor.

Ajans fren, park ve kilitlenmeyen fren uyarı lambalarının federal güvenlik standartlarının gerektirdiğinden daha küçük bir yazı tipi boyutuna sahip olduğuna dikkati çekiyor.

Bu durumun kritik güvenlik bilgilerinin okunmasını zorlaştırarak çarpışma riskini artırabileceği belirtiliyor.

Yazılım güncellemesini yayınlamaya başlayan Tesla, araç sahiplerini 30 Mart'tan itibaren mektupla bilgilendirecek.

NHTSA sorunu 8 Ocak'ta yapılan rutin bir güvenlik uygunluk denetiminde tespit ettiğini açıkladı.

Tesla'nın sorunla ilgili şu ana kadar herhangi bir çarpışma veya yaralanma raporu bulunmuyor.

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Tesla, 2 milyon aracını geri çağırıyor