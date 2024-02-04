Tesla, 2 milyon aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla araçlarının rutin kontrolleri sırasında ikaz ışıklarındaki yazı boyutunun çok küçük olduğunun tespit edildiğini ve bu nedenle Tesla’nın 2,2 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu.
ABD güvenlik düzenleyicileri tarafından yayınlanan belgelere göre geri çağırma, çevrimiçi bir yazılım güncellemesi ile yapılacak.
Listede 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3, 2019-2024 Model Y ve 2024 Cybertruck modelleri yer alıyor.
Ajans fren, park ve kilitlenmeyen fren uyarı lambalarının federal güvenlik standartlarının gerektirdiğinden daha küçük bir yazı tipi boyutuna sahip olduğuna dikkati çekiyor.
Bu durumun kritik güvenlik bilgilerinin okunmasını zorlaştırarak çarpışma riskini artırabileceği belirtiliyor.
Yazılım güncellemesini yayınlamaya başlayan Tesla, araç sahiplerini 30 Mart'tan itibaren mektupla bilgilendirecek.
NHTSA sorunu 8 Ocak'ta yapılan rutin bir güvenlik uygunluk denetiminde tespit ettiğini açıkladı.
Tesla'nın sorunla ilgili şu ana kadar herhangi bir çarpışma veya yaralanma raporu bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.