Tesla, 2025'te yeni elektrikli araçlar üretmeyi planlıyor

Tesla CEO'su Elon Musk, yeni nesil, uygun fiyatlı elektrikli araçlar ve sürücüsüz robotaksiler için hayranlarının ve yatırımcıların iştahını uzun zamandır kabartıyor. Yani Tesla’nın daha tabana hitap eden bir araç üzerinde çalıştığı zaten biliniyor.
Giriş seviyesi 25.000 dolarlık bir otomobil de dahil olmak üzere bu modeller, daha ucuz benzinli araçlarla ve Çinli BYD tarafından üretilenler gibi giderek artan sayıda ucuz elektrikli araçla rekabet etmesine olanak tanıyacak. BYD’nin 2023'ün son çeyreğinde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olarak Tesla'yı geride bıraktığını da hatırlatalım.
Tesla uygun fiyatlı aracında son yaklaşıyor
Öte yandan planlanan "Redwood" kod adlı yeni elektrikli araç için Tesla’nın 2023’te tedarikçilerle görüştüğü ve başlangıçta haftalık 10.000 araçlık üretim hacmi öngördüğü belirtiliyor. Kaynaklar üretimin ise Haziran 2025'te başlayacağını belirtiyor. Bununla birlikte Tesla'nın lansman ve fiyatlandırma hedeflerini tutturamama konusunda bir sicili olduğunu da yine unutmamak lazım. Örneğin Cybertruck üretimi gecikti ve 60.990 ABD doları olan başlangıç fiyatı Musk'ın 2019'da lanse ettiğinden %50 daha yüksek.
Musk’ın önceki dönemlere ait açıklamalarına bakacak olursak uygun fiyatlı modelin başlangıçta Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında üretime girecek. Kaynaklar daha önce Tesla'nın Berlin yakınlarındaki fabrikasında daha ucuz otomobiller üretmeyi planladığını ve daha ucuz elektrikli otomobiller üretmek için Hindistan'da bir fabrika kurmakla ilgilendiğini söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.