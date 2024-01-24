Tesla, 2025'te yeni elektrikli araçlar üretmeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin baskısı altında olan Tesla, model sayısını artırıp çeşitlendirmek istiyor. Reuters’in özel haberine göre Tesla, 2025 yılının ortalarında "Redwood" kod adlı yeni bir kitlesel pazar elektrikli aracının üretimine başlamak istiyor. Üretilecek aracın ise kompakt bir crossover olacağı belirtiliyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, yeni nesil, uygun fiyatlı elektrikli araçlar ve sürücüsüz robotaksiler için hayranlarının ve yatırımcıların iştahını uzun zamandır kabartıyor. Yani Tesla’nın daha tabana hitap eden bir araç üzerinde çalıştığı zaten biliniyor.

Giriş seviyesi 25.000 dolarlık bir otomobil de dahil olmak üzere bu modeller, daha ucuz benzinli araçlarla ve Çinli BYD tarafından üretilenler gibi giderek artan sayıda ucuz elektrikli araçla rekabet etmesine olanak tanıyacak. BYD’nin 2023'ün son çeyreğinde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olarak Tesla'yı geride bıraktığını da hatırlatalım.

Tesla uygun fiyatlı aracında son yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör Musk ilk olarak 2020'de 25.000 dolarlık bir otomobil üretme sözü vermişti; bu planı daha sonra rafa kaldırmış ve ardından yeniden canlandırmıştı. Tesla'nın en ucuz teklifi olan Model 3 sedan, şu anda ABD’de yaklaşık 39 bin dolara alıcı buluyor.

Cybertruck sahipleri menzil konusunda hayal kırıklığına uğradı 21 sa. önce eklendi

Öte yandan planlanan "Redwood" kod adlı yeni elektrikli araç için Tesla’nın 2023’te tedarikçilerle görüştüğü ve başlangıçta haftalık 10.000 araçlık üretim hacmi öngördüğü belirtiliyor. Kaynaklar üretimin ise Haziran 2025'te başlayacağını belirtiyor. Bununla birlikte Tesla'nın lansman ve fiyatlandırma hedeflerini tutturamama konusunda bir sicili olduğunu da yine unutmamak lazım. Örneğin Cybertruck üretimi gecikti ve 60.990 ABD doları olan başlangıç fiyatı Musk'ın 2019'da lanse ettiğinden %50 daha yüksek.

Musk’ın önceki dönemlere ait açıklamalarına bakacak olursak uygun fiyatlı modelin başlangıçta Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında üretime girecek. Kaynaklar daha önce Tesla'nın Berlin yakınlarındaki fabrikasında daha ucuz otomobiller üretmeyi planladığını ve daha ucuz elektrikli otomobiller üretmek için Hindistan'da bir fabrika kurmakla ilgilendiğini söylemişti.

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Tesla, 2025'te yeni elektrikli araçlar üretmeyi planlıyor