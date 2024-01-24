Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, 2025'te yeni elektrikli araçlar üretmeyi planlıyor

    Çinli üreticilerin baskısı altında olan Tesla, model sayısını artırıp çeşitlendirmek istiyor. Yeni gelen bilgiler ise Tesla’nın 2025'te yeni elektrikli araçlar üretmeyi planladığını gösteriyor.
    Tesla, 2025'te yeni elektrikli araçlar üretmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin baskısı altında olan Tesla, model sayısını artırıp çeşitlendirmek istiyor. Reuters’in özel haberine göre Tesla, 2025 yılının ortalarında "Redwood" kod adlı yeni bir kitlesel pazar elektrikli aracının üretimine başlamak istiyor. Üretilecek aracın ise kompakt bir crossover olacağı belirtiliyor.

    Tesla CEO'su Elon Musk, yeni nesil, uygun fiyatlı elektrikli araçlar ve sürücüsüz robotaksiler için hayranlarının ve yatırımcıların iştahını uzun zamandır kabartıyor. Yani Tesla’nın daha tabana hitap eden bir araç üzerinde çalıştığı zaten biliniyor.

    Giriş seviyesi 25.000 dolarlık bir otomobil de dahil olmak üzere bu modeller, daha ucuz benzinli araçlarla ve Çinli BYD tarafından üretilenler gibi giderek artan sayıda ucuz elektrikli araçla rekabet etmesine olanak tanıyacak. BYD’nin 2023'ün son çeyreğinde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olarak Tesla'yı geride bıraktığını da hatırlatalım.

    Tesla uygun fiyatlı aracında son yaklaşıyor

    Tesla, 2025'te yeni elektrikli araçlar üretmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Musk ilk olarak 2020'de 25.000 dolarlık bir otomobil üretme sözü vermişti; bu planı daha sonra rafa kaldırmış ve ardından yeniden canlandırmıştı. Tesla'nın en ucuz teklifi olan Model 3 sedan, şu anda ABD’de yaklaşık 39 bin dolara alıcı buluyor.

    Öte yandan planlanan "Redwood" kod adlı yeni elektrikli araç için Tesla’nın 2023’te tedarikçilerle görüştüğü ve başlangıçta haftalık 10.000 araçlık üretim hacmi öngördüğü belirtiliyor. Kaynaklar üretimin ise Haziran 2025'te başlayacağını belirtiyor. Bununla birlikte Tesla'nın lansman ve fiyatlandırma hedeflerini tutturamama konusunda bir sicili olduğunu da yine unutmamak lazım. Örneğin Cybertruck üretimi gecikti ve 60.990 ABD doları olan başlangıç fiyatı Musk'ın 2019'da lanse ettiğinden %50 daha yüksek.

    Musk’ın önceki dönemlere ait açıklamalarına bakacak olursak uygun fiyatlı modelin başlangıçta Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında üretime girecek. Kaynaklar daha önce Tesla'nın Berlin yakınlarındaki fabrikasında daha ucuz otomobiller üretmeyi planladığını ve daha ucuz elektrikli otomobiller üretmek için Hindistan'da bir fabrika kurmakla ilgilendiğini söylemişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs 1.3 moğollar ve türkler arasındaki farklar total benzin nasıl sağ kulaklıktan ses gelmiyor diş uyuşturucu iğnenin sinire denk gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız