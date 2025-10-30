Tesla’nın Cybercab merkezli otonom devrimi direksiyona takıldı

Cybercab direksiyonla gelebilir
Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, Bloomberg’e verdiği röportajda “Direksiyon simidi olması gerekiyorsa, direksiyon simidi ve pedallar olabilir” diyerek şirketin geri adım atabileceğinin sinyalini verdi. Bu açıklama, Tesla’nın uzun süredir vurguladığı direksiyonsuz otonom araç vizyonuna zıt bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
ABD’de mevcut güvenlik yönetmelikleri, otomobillerin direksiyon ve pedallara sahip olmasını şart koşuyor. Bu donanımların bulunmadığı bir aracı satışa sunmak isteyen üreticilerin, federal güvenlik kurallarından muafiyet alması gerekiyor. Bu süreç hem zaman alıcı hem de birçok kısıtlamayı beraberinde getiriyor. Örneğin Tesla böyle bir muafiyet alsa dahi yılda yalnızca 2.500 adet Cybercab üretebilecek.
Benzer bir durum daha önce General Motors’un Cruise Origin projesinde yaşanmıştı. Direksiyon ve pedallardan tamamen arındırılmış otonom araçlar için izin talep eden GM, yıllarca süren belirsizliklerin ardından projeyi iptal etmek zorunda kalmış, hatta Cruise birimini güvenlik sorunları nedeniyle tamamen kapatmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
