Tesla’nın Cybercab merkezli otonom devrimi direksiyona takıldı

Tam Boyutta Gör Tesla’nın tamamen otonom olması planlanan ve bu merkezli tasarımla tanıtılan Cybercab modeli, görünüşe göre geleceğe dair ilk tasarım hedeflerinden ödün vermek zorunda kalabilir. Şirketin 2026’da üretime almayı planladığı araç, yine de bir direksiyon simidi ve pedallarla piyasaya çıkabilir.

Cybercab direksiyonla gelebilir

Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, Bloomberg’e verdiği röportajda “Direksiyon simidi olması gerekiyorsa, direksiyon simidi ve pedallar olabilir” diyerek şirketin geri adım atabileceğinin sinyalini verdi. Bu açıklama, Tesla’nın uzun süredir vurguladığı direksiyonsuz otonom araç vizyonuna zıt bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Cybercab, geçtiğimiz yıl Hollywood’da düzenlenen görkemli bir etkinlikte tanıtılmış, Elon Musk aracı mobilitenin geleceği olarak lanse etmişti. İki kişilik tasarımıyla dikkat çeken modelde direksiyonun bulunmaması, Tesla’nın tam otonom sürüş teknolojisine olan güvenini göstermek amacıyla tercih edilmişti. Ancak bu radikal tasarım kararı, düzenleyici engeller nedeniyle Tesla’nın planlarını geciktirebilir.

ABD’de mevcut güvenlik yönetmelikleri, otomobillerin direksiyon ve pedallara sahip olmasını şart koşuyor. Bu donanımların bulunmadığı bir aracı satışa sunmak isteyen üreticilerin, federal güvenlik kurallarından muafiyet alması gerekiyor. Bu süreç hem zaman alıcı hem de birçok kısıtlamayı beraberinde getiriyor. Örneğin Tesla böyle bir muafiyet alsa dahi yılda yalnızca 2.500 adet Cybercab üretebilecek.

Benzer bir durum daha önce General Motors’un Cruise Origin projesinde yaşanmıştı. Direksiyon ve pedallardan tamamen arındırılmış otonom araçlar için izin talep eden GM, yıllarca süren belirsizliklerin ardından projeyi iptal etmek zorunda kalmış, hatta Cruise birimini güvenlik sorunları nedeniyle tamamen kapatmıştı.

