Yine yeni yeniden: Tesla, 300.000’den fazla aracını geri çağırıyor

Reuters’in aktardığına göre Tesla, 321.000’den fazla aracını arka stop lambalarının düzgün çalışmaması nedeniyle geri çağırıyor. Yazılım temelli olan sorun 2023 Model 3 ve 2020 ila 2023 arasındaki Model Y araçlarını kapsıyor. Tesla aynı zamanda bu sorun için bir yazılım güncellemesi de yayınlayacağını aktarıyor.
Tesla bu ay içinde üçüncü kez araçlarını geri çağırıyor
Öte yandan Tesla, birkaç gün önce yaklaşık 30.000 Model X otomobilini ön yolcu hava yastığının yanlış açılmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle geri çağırmaya başlamıştı. Bu ayın başlarında ise çukurlardan geçildiğinde hidrolik direksiyon desteğinin kesilmesine neden olan bir sorundan dolayı 40.186 Model S ve Model X aracını geri çağırmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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