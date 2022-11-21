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    Yine yeni yeniden: Tesla, 300.000’den fazla aracını geri çağırıyor

    Tesla sadece bu yıl içerisinde 19 adet geri çağırma yapmak zorunda kalmıştı. Son olarak ise 300.000’den aracını ilgilendiren bir sorun yüzünden bir geri çağırma daha yapılıyor.
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    tesla geri çağırma Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil devi Tesla, yaşanan sorunlardan dolayı 2022 yılı içerisinde milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı. Aktarılan verilere göre Tesla, 2022’de ABD’de 3,7 milyondan fazla aracı kapsayan 19 geri çağırma süreci başlatmıştı. Şimdi ise bunlara 300.000’den fazla aracı etkileyen bir sorundan dolayı bir yenisi daha ekleniyor.

    Reuters’in aktardığına göre Tesla, 321.000’den fazla aracını arka stop lambalarının düzgün çalışmaması nedeniyle geri çağırıyor. Yazılım temelli olan sorun 2023 Model 3 ve 2020 ila 2023 arasındaki Model Y araçlarını kapsıyor. Tesla aynı zamanda bu sorun için bir yazılım güncellemesi de yayınlayacağını aktarıyor.

    Tesla bu ay içinde üçüncü kez araçlarını geri çağırıyor

    tesla model y model 3 Tam Boyutta Gör
    Tesla, geçtiğimiz ekim ayının sonlarında gelen şikayetlerden sonra arka aydınlatma sistemindeki bu sorundan haberdar olmuştu. Firma tarafından Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) verilen raporda bu sorundan kaynaklı herhangi bir kaza veya yaralanmanın olmadığı belirtiliyor.

    Öte yandan Tesla, birkaç gün önce yaklaşık 30.000 Model X otomobilini ön yolcu hava yastığının yanlış açılmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle geri çağırmaya başlamıştı. Bu ayın başlarında ise çukurlardan geçildiğinde hidrolik direksiyon desteğinin kesilmesine neden olan bir sorundan dolayı 40.186 Model S ve Model X aracını geri çağırmıştı.

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