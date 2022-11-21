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    Tesla otomobilleri Apple Music'e kavuşabilir: İşte araç içi görüntüler

    Tesla markasını sevenleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Tesla otomobilleri ile Apple Music yakında bir araya gelebilir. Denemeler başladı ve kullanıcı arayüzü görüntüleri yayımlandı.
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    Tesla
    Elektrikli araçlar otomobil endüstrisindeki rekabeti oldukça artırdı ve birçok trendin öncüsü oldu. Tesla'nın akıllı otomobilleri sürüş deneyimini olabildiğince keyifli hâle getirmeye çalışıyor. Apple Music bu stratejinin yeni ve önemli bir parçası olabilir.

    Tesla otomobilleri ve Apple Music: Araç içi görüntüler

    Tesla Model S Long Range isimli otomobil Tesla'nın Los Angeles'taki Peterson Otomotiv Müzesi yetkililerince sergileniyor. Yayımlanan görsellerdeki otomobilin bu model olduğu ortaya çıktı. Aracın sürüm numarası 2022.40.50.

    Kullanıcılar henüz geliştirilme aşamasında olan bu arayüzde kendisine verilen kodu taratarak sisteme girebiliyor. Tesla Model S Long Range sergi için kullanılan bir otomobil. Bu bağlamda Apple Music'in Tesla'nın güncel otomobillerine gelip gelmeyeceği kesin değil.

    Apple Music
    2020 yılının aralık ayında da bu tarz söylentiler yayılmıştı çünkü bir Tesla otomobilinin kaynak kodunda Apple'ın adı görülmüştü ancak söylentilerin gerçeğe dönüştüğünü göremedik. Apple ve Tesla böyle bir proje için fazlasıyla sessiz.

    Şu an için bu görüntülerin tam anlamıyla ne ifade ettiği bilinmiyor. Söz konusu proje sadece bu modelde denenip havada kalabilir veya diğer Tesla modellerine de eklenip hayata geçirilebilir.

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