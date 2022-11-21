Tesla otomobilleri Apple Music'e kavuşabilir: İşte araç içi görüntüler

Tesla otomobilleri ve Apple Music: Araç içi görüntüler
Tesla Model S Long Range isimli otomobil Tesla'nın Los Angeles'taki Peterson Otomotiv Müzesi yetkililerince sergileniyor. Yayımlanan görsellerdeki otomobilin bu model olduğu ortaya çıktı. Aracın sürüm numarası 2022.40.50.
Kullanıcılar henüz geliştirilme aşamasında olan bu arayüzde kendisine verilen kodu taratarak sisteme girebiliyor. Tesla Model S Long Range sergi için kullanılan bir otomobil. Bu bağlamda Apple Music'in Tesla'nın güncel otomobillerine gelip gelmeyeceği kesin değil.
Şu an için bu görüntülerin tam anlamıyla ne ifade ettiği bilinmiyor. Söz konusu proje sadece bu modelde denenip havada kalabilir veya diğer Tesla modellerine de eklenip hayata geçirilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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