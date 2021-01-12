Tesla %8 değer kaybetti, Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı

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Yalnızca birkaç gün önce Tesla'nın hisselerinin inanılmaz bir değer kazanmasıyla dünyanın en zengin insanı unvanını kazanan Elon Musk, birinciliğini elinde tutamadı.

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Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu

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2020 yılında servetini çok hızlı bir şekilde yükselten ve gerek Tesla ile gerek SpaceX ile birçok kez gündeme gelen Elon Musk'ın şahsi serveti 185 milyar dolara ulaşmıştı. Elon Musk da bu sayede Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın sen zengin insanı olmuştu. Elon Musk'un bu yükselişinde en büyük pay, 2020 yılında değerini tam 9 kat arttıran Tesla'ya ait.

Bu olaydan yalnızca birkaç gün sonra Elon Musk, tekrar ikinci sıraya geldi. Bu sefer de Tesla'nın değerinin düşmesi bu olaya sebep oldu. Son iki gün içerisinde Tesla'nın değeri %8 düştü ve Elon Musk'a 14 milyar dolar kaybettirdi. Elon Musk'ın şu anki serveti 176,2 milyar dolar. Dünyanın "tekrar" en zengin insanı Jeff Bezos'un ise 182,1 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor.

Pazartesi günü Amazon da yaklaşık %2 değer kaybetti ve bu yüzden Jeff Bezos'un da servetinde bir düşme yaşandı ancak Elon Musk kadar olmadı elbette. Tesla'nın hala dünyanın en değerli otomotiv şirketi olduğunu da belirtelim.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55635845

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