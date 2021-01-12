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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla %8 değer kaybetti, Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı

    Birkaç gün önce dünyanın en zengini unvanını Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan alan Elon Musk, Tesla'nın değer kaybetmesi sebebiyle yeniden ikinci sıraya geldi.
    12 sa.
    1,4b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Tesla %8 değer kaybetti, Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı
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    Yalnızca birkaç gün önce Tesla'nın hisselerinin inanılmaz bir değer kazanmasıyla dünyanın en zengin insanı unvanını kazanan Elon Musk, birinciliğini elinde tutamadı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı"

    2020 yılında servetini çok hızlı bir şekilde yükselten ve gerek Tesla ile gerek SpaceX ile birçok kez gündeme gelen Elon Musk'ın şahsi serveti 185 milyar dolara ulaşmıştı. Elon Musk da bu sayede Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın sen zengin insanı olmuştu. Elon Musk'un bu yükselişinde en büyük pay, 2020 yılında değerini tam 9 kat arttıran Tesla'ya ait. 

    Bu olaydan yalnızca birkaç gün sonra Elon Musk, tekrar ikinci sıraya geldi. Bu sefer de Tesla'nın değerinin düşmesi bu olaya sebep oldu. Son iki gün içerisinde Tesla'nın değeri %8 düştü ve Elon Musk'a 14 milyar dolar kaybettirdi. Elon Musk'ın şu anki serveti 176,2 milyar dolar. Dünyanın "tekrar" en zengin insanı Jeff Bezos'un ise 182,1 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor.

    Pazartesi günü Amazon da yaklaşık %2 değer kaybetti ve bu yüzden Jeff Bezos'un da servetinde bir düşme yaşandı ancak Elon Musk kadar olmadı elbette. Tesla'nın hala dünyanın en değerli otomotiv şirketi olduğunu da belirtelim. 



    https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55635845 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    4 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rachsuchtig 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen dreamblue35
    Musk; araba, roket, uydu, günes paneli vs. satiyor
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    gun (Gün Oksay) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Hisse senetleri geleceği satın alır şu anı değil beklenti alınır satılır. Tesla’nın rekabeti süpüreceği düşüncesi var o yüzden fiyat tavan yaptı.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    sniper23 (Enes Şahinler) 48 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Elon için büyük ve üzücü bir olay oldu. Adamı geçen çöpten yemek yerken gördüm. Epey üzüldüm doğrusu, inşallah tekrardan birinci olur.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben hala dünya çapında yılda 350 bin satan bir aracın bu hisseleri nasıl bu kadar yükseltebildiğini düşünüyorum, cevap bulamıyorum.
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    gun (Gün Oksay) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Hisse senetleri geleceği satın alır şu anı değil beklenti alınır satılır. Tesla’nın rekabeti süpüreceği düşüncesi var o yüzden fiyat tavan yaptı.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    frkgkc (semifaruk Gökçe) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tüh be üzüldüm bak şimdi evde peynir ekmek yiyordur kesin.:)
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    V4LKyR 4 sa. ( Mesaj Silindi ) frkgkc
    Güzel bir peynir ve sıcak ekmek olsa da yesek be.
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    star scream (eaaa oooo) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Takip ettiğim yorumcunun biri teslanın hisseleri çok şişti diyordu.35 dolardan 880 dolara çıktı diyordu 1,2 yılda.Tesla şirketinde araba ve güneş enerji sistemleri var , roket uydu filan space x şirketinde.Yılda 500 bin üretim yapan teslanın bu değerde olmayacağını kaç kere söyledi, yılda 15 milyon kadar araç üreten firmalar olmasına rağmen.Hisseleri daha da düşecektir, Yatırım tavsiyesi değildir.
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    keremec (Kerem Safa ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) star scream
    Ne oldu da bir anda bu kadar uçuşa geçti Tesla hisseleri?
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    en azından " jeff bezos " hayal satmıyor amazon müşteri memnuniyeti ile dünyanın her yerine her şeyi satıyor; gelelim "Musk" ne satıyor ? soyadından da anlaşılacağı gibi çiçek satıyor :)
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    Rachsuchtig 12 sa. ( Mesaj Silindi ) dreamblue35
    Musk; araba, roket, uydu, günes paneli vs. satiyor
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    sis651 12 sa. ( Mesaj Silindi ) dreamblue35
    Nakliye hizmeti satıyor. Bizim uyduyu uzaya götürdü geldi. :D
    1 Yanıt Yanıtla +1
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