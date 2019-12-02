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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, araç camlarını lazerle temizleyen bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu

    Tesla tarafından yapılan bir patent başvurusu, araç camlarının lazerle temizlenmesini öngörüyor. Teknoloji, güneş panellerinin temizlenmesi için de kullanılabilir.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla, araç camlarını lazerle temizleyen bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu

    Sıra dışı fikir denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Elon Musk ve sahibi olduğu Tesla, geçtiğimiz günlerde ilginç bir patent haberiyle gündeme geldi.

    Tesla araçlarında kullanılmak üzere geliştirilen teknolojiye yönelik alınan patent, araçlarda silecek yerine lazer ışınları kullanılmasını hedefliyor. Tesla araçlarda bulunan oto pilot sistemindeki kameraların da temizliğinde kullanılması planlanan sistem, arabaların cam yüzeylerinde kir tespit ettiğinde devreye giriyor ve söz konusu “yabancı cisimleri” lazerle yakarak yok ediyor. Aşağıdaki fotoğrafta da görüleceği üzere patent bir Tesla araçta da resmedilmiş.

    Tesla, araç camlarını lazerle temizleyen bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu
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    Patentle ilgili soru işaretlerinden biri ise lazerin camdan geçerek araç içindeki insanlara ya da diğer nesnelere zarar verip vermeyeceği konusu olmuş. Ancak bu kadar detayı akıl edebilen Tesla mühendisleri bu konuya da bir çözüm üretmiş. Patente göre araç camları, indiyum-kalay oksit malzemeyle kaplandığı takdirde lazerin camlardan geçme ihtimali bulunmuyor.

    Ayrıca Bkz. "Fiat Panda Cross 4x4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri "

    Tesla yetkilileri, bahsi geçen teknolojinin güneş panellerinin temizlenmesinde de kullanılabileceğini ifade etmiş. Kirlendikleri takdirde elektrik üretim kabiliyetleri hızla düşen güneş panellerinin temizlenmesi oldukça zahmetli ve bir o kadar da pahalı bir süreç. Tesla’nın patenti gerçek hayatta uygulamaya sokulabilirse güneş enerjisi sektöründe de önemli bir engel ortadan kaldırılabilir.

    Lazer teknolojisinin ne zaman kullanılmaya başlayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmasa da söz konusu isim Elon Musk olunca her an bir sürprizle karşılaşmayı beklemek yanlış olmayacaktır.



    https://interestingengineering.com/tesla-files-a-patent-for-laser-beams-that-can-burn-off-debris-from-a-cars-glass Yorum Yaz
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    Silent Guardian 1 hf. en beğenilen
    Ben şu yorum olayını anlamıyorum:



    “Cam çizilince insanlar kör olacak”

    “Camda hasar olunca nölacak”



    Şu soruları Ar-geye milyon dolarlar harcayan, yüzlerce, belki binlerce mühendis-uzman-bilim adamı çalıştıran, otomatik pilot gibi bir çok yeniliği hayatımızda kullanılabilir hale getiren, elektrikli araçların atağa kalkmasını sağlayan koskoca firma ve bir sürü şirketi olan, uzaya roket yollayan ve geri döndüren Elon Musk düşünemiyor, ama daha önce örneği görülmemiş teknoloji hakkında yorum yapan insanlar düşünüyor.



    Düşünsene mühendis ekibini, “Ya abi biz camı lazerle siliyoruz da, camın çizilmesini unuttuk ya of” diyorlar yorumları okuyup



    Neyse.
    Ben şu yorum olayını anlamıyorum: “Cam çizilince insanlar kör olacak” “Camda hasar olunca nölacak” Şu soruları Ar-gey...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    DH Misafiri 1 hf.
    Yağmur sileceğini yok edecek bir icat bekliyoruz Elon amca,
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    Silent Guardian 1 hf. en beğenilen
    Ben şu yorum olayını anlamıyorum:



    “Cam çizilince insanlar kör olacak”

    “Camda hasar olunca nölacak”



    Şu soruları Ar-geye milyon dolarlar harcayan, yüzlerce, belki binlerce mühendis-uzman-bilim adamı çalıştıran, otomatik pilot gibi bir çok yeniliği hayatımızda kullanılabilir hale getiren, elektrikli araçların atağa kalkmasını sağlayan koskoca firma ve bir sürü şirketi olan, uzaya roket yollayan ve geri döndüren Elon Musk düşünemiyor, ama daha önce örneği görülmemiş teknoloji hakkında yorum yapan insanlar düşünüyor.



    Düşünsene mühendis ekibini, “Ya abi biz camı lazerle siliyoruz da, camın çizilmesini unuttuk ya of” diyorlar yorumları okuyup



    Neyse.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    DeliDemir 1 hf. Silent Guardian
    Şimdi cam çizilmesi gibi durumları muhtemelen düşünmüşlerdir. Arge ekipleri olası senaryoları gözden geçirmektedirler ki zaten test senaryoları da oluşturmuşlardır ancak geri besleme (feedback) arge süreçlerinde de can alıcı bir rol oynayabilmekte. Tünel sendromu diye bir durum vardı yanlış hatırlamıyorsam, insanların bir konu hakkında çok fazla düşündüklerinde bakış açılarının daralması için de bu sendromdan söz ediliyordu. Bu yüzden onlar zaten düşünmüştür diye eleştiri yapanları veya bu tip soruları soranları kısıtlamak, tünel sendromuna herkesi sokmak gibi bir sonuca neden olabilir.

    Alfa- beta test süreçleri, bir çok ürünün ilk serilerinin hatalı olması ve geri dönüşler sonrası düzeltilmesi, yama yapılması bu durumlara örnek.
    Belirtmiş olmak istedim. Saygılar.
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    darkaura 1 hf.
    taktir etmek lazim surekli yeni orjinal calismalarin pesindeler. tesla bir seyler yapmasa mevcut otomotiv ureticileri 50 sene daha ayni araclari makyajlayip makyajlayip satarlar.

    lazerin kullanici icin sorun olacagini sanmiyorum. cizimde goruldugu sekildeyse o kadar dar aci ile gelen lazer hic iceri girmeden camin yuzeyinden bile yansiyip gidebilir. dar acida cam ve su gibi yuzeyler ayna gibi isigi yansitirlar. dar aci yetmezse kaplamada kolay. sadece lazerin dalga boyundaki isigi filtreleyen bir film tabakasi kolayca cama yerlestirilebilir.
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    interwap 1 hf. Rachsuchtig
    Sistem fark ederse çalışmadın zaten.
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    Ussuz 1 hf.
    Elektrik ihtiyacı yüksek değil mi bu lazerlerin? Halihazırdaki pil teknolojisiyle kullanmak pek mantıklı değil. Klasik su ve silecek ile devam
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    interwap 1 hf.
    Kaplama çizilirse yavaş yavaş kör olacak insanlar
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    Rachsuchtig 1 hf. interwap
    Kaplama zarar gördüğünde sistem fark edecektir ve uyaracaktir. Uyarılara rağmen tamir ettirmeyip kullanırsaniz o da insanların eşekliği
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    OverClocK1ng 1 hf.
    Adamlarda yaratıcılık var. Yenilik yapıyorlar. Aynı zamanda kullanıcı dostular da. Bu firma neden başarılı olmasın ki...
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