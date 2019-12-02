Tesla, araç camlarını lazerle temizleyen bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu

Sıra dışı fikir denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Elon Musk ve sahibi olduğu Tesla, geçtiğimiz günlerde ilginç bir patent haberiyle gündeme geldi.

Tesla araçlarında kullanılmak üzere geliştirilen teknolojiye yönelik alınan patent, araçlarda silecek yerine lazer ışınları kullanılmasını hedefliyor. Tesla araçlarda bulunan oto pilot sistemindeki kameraların da temizliğinde kullanılması planlanan sistem, arabaların cam yüzeylerinde kir tespit ettiğinde devreye giriyor ve söz konusu “yabancı cisimleri” lazerle yakarak yok ediyor. Aşağıdaki fotoğrafta da görüleceği üzere patent bir Tesla araçta da resmedilmiş.

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Patentle ilgili soru işaretlerinden biri ise lazerin camdan geçerek araç içindeki insanlara ya da diğer nesnelere zarar verip vermeyeceği konusu olmuş. Ancak bu kadar detayı akıl edebilen Tesla mühendisleri bu konuya da bir çözüm üretmiş. Patente göre araç camları, indiyum-kalay oksit malzemeyle kaplandığı takdirde lazerin camlardan geçme ihtimali bulunmuyor.

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Tesla yetkilileri, bahsi geçen teknolojinin güneş panellerinin temizlenmesinde de kullanılabileceğini ifade etmiş. Kirlendikleri takdirde elektrik üretim kabiliyetleri hızla düşen güneş panellerinin temizlenmesi oldukça zahmetli ve bir o kadar da pahalı bir süreç. Tesla’nın patenti gerçek hayatta uygulamaya sokulabilirse güneş enerjisi sektöründe de önemli bir engel ortadan kaldırılabilir.

Lazer teknolojisinin ne zaman kullanılmaya başlayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmasa da söz konusu isim Elon Musk olunca her an bir sürprizle karşılaşmayı beklemek yanlış olmayacaktır.

https://interestingengineering.com/tesla-files-a-patent-for-laser-beams-that-can-burn-off-debris-from-a-cars-glass