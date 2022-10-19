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    Tesla rekor gelir elde etti ama beklentilerin altında kaldı

    Yılın üçüncü çeyreğinde Tesla, gelirlerinde yüzde 55 artış, net kârında yüzde 100 artış yaşamasına rağmen analiz uzmanlarının beklediği rakamın altında kaldı.   
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    S&P 500 endeksinin yaklaşık yüzde 4’ünü temsil eden Tesla’nın kazanç raporları bu açıdan merakla bekleniyordu. Kısa süre önce yayınlanan raporlar rekor gelirlere işaret ederken analiz uzmanlarını tatmin edemedi.

    Tesla’dan rekor gelir

    Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Tesla toplamda 365 932 araç üretirken 343 830 araç teslim etti. Geçen yıl aynı dönemde pandemi nedeniyle firma 250 bin araç üretimi seviyesine kadar inmişti. Gelirler de oldukça düşmüştü. Bu bakımdan yıl bazında yüzde 42 civarında bir artış elde edildi.

    Firmanın toplam geliri 21.45 milyar dolar olurken yüzde 56 civarında artış gösterdi. Otomobil gelirleri 18.69 milyar dolar ile yüzde 55 artarken enerji birimi de 1.12 milyar dolar gelir elde etti. Kredi bölümü ise 1.5 milyar dolar civarında gelire ulaştı.

    Net gelir tarafında 3.33 milyar dolar ile yüzde 100 civarında artış gören Tesla kâr marjını ise yüzde 27.9 seviyesinde tuttu. Yine de Wall Street beklentilerinin altında kaldığı için hisseler anlık yüzde 5 değer kaybederek sonrasında yeniden eski seviyesine döndü.

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