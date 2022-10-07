Elon Musk, Tesla Semi üretimine başladıklarını duyurdu: İlk teslimat 1 Aralık'ta yapılacak

Ancak çeşitli sebeplerle üretim günümüze kadar ertelendi ve nihayet Tesla CEO'su Elon Musk, Semi'nin üretimine başladıklarını ve ilk teslimatların 1 Aralık tarihinden itibaren PepsiCo şirketine yapılacağını duyurdu. Musk ardından Tesla Semi'nin 805 kilometre menzil sunduğunu ve sürmesi çok zevkli bir araç olduğunu da sözlerine ekledi.
Tesla, elektrikli çekicisi Semi'de tam yüklü halde sunulan 805 km'lik menzilin yanı sıra 20 saniyede 0-100 km/s hızlanması, arka akslara konumlandırılan üç tane bağımsız elektrik motoru, 30 dakika şarjla yüzde 70 dolum ve mil (1.6 km) başına 2 kWsa'in altında tüketim gibi vaatlerde bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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