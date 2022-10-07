Elon Musk, Tesla Semi üretimine başladıklarını duyurdu: İlk teslimat 1 Aralık'ta yapılacak

Tam Boyutta Gör ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın elektrikli çekicisi Semi'yi duyurmasının üzerinden neredeyse 5 yıl geçti. 2017'de duyurulan ve o dönemde hem tasarımı hem de vadedilen özellikleriyle heyecan yaratan Tesla Semi'nin 2019'da üretim bandına çıkması planlanıyordu.

Ancak çeşitli sebeplerle üretim günümüze kadar ertelendi ve nihayet Tesla CEO'su Elon Musk, Semi'nin üretimine başladıklarını ve ilk teslimatların 1 Aralık tarihinden itibaren PepsiCo şirketine yapılacağını duyurdu. Musk ardından Tesla Semi'nin 805 kilometre menzil sunduğunu ve sürmesi çok zevkli bir araç olduğunu da sözlerine ekledi.

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Tam Boyutta Gör PepsiCo, filosunun karbon emisyonunu azaltmak amacıyla 2017'nin aralık ayında 100 adet Tesla Semi siparişi vermişti. Bunun dışında Walmart ve UPS'in de dahil olduğu diğer büyük firmalardan da siparişlerin olduğu belirtiliyor. Tesla Semi'nin fiyatı menziline göre 150 bin ila 180 bin dolar arasında değişiyor. Yukarıda sözünü ettiğimiz 805 km'lik versiyonun dışında 482 km'lik menzile sahip bir versiyon daha mevcut.

Tesla, elektrikli çekicisi Semi'de tam yüklü halde sunulan 805 km'lik menzilin yanı sıra 20 saniyede 0-100 km/s hızlanması, arka akslara konumlandırılan üç tane bağımsız elektrik motoru, 30 dakika şarjla yüzde 70 dolum ve mil (1.6 km) başına 2 kWsa'in altında tüketim gibi vaatlerde bulunuyor.

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Elon Musk, Tesla Semi üretimine başladıklarını duyurdu