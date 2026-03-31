    Çinli Tank 700, Mercedes G-Serisi tarzını yarı fiyatına sunuyor

    Mercedes G-Serisi'ne benzerliğiyle dikkat çeken Çinli Great Wall Tank 700 ön satışa çıktı. Hibrit motor ve lüks donanımlara sahip olan modelin fiyatı G-Serisi'nin yarısı kadar.

    Great Wall Motor’un lüks Tank markası, Tank 700 Hi4-T ve Tank 700 Hi4-Z modelleri için ön satışları 30 Mart’ta başlattı. Fiyatlar Hi4-Z için 63.500 dolar, Hi4-T için 75.100 dolar olarak açıklandı.

    Dış tasarım ve ölçüler

    Mercedes G-Serisi'ne benzerliğiyle dikkat çeken Tank 700, markanın “Qilin” tasarım dilini kullanıyor. Yenilenmiş ön tasarım, havalandırmalı kaput ve lazer farlar ile güçlü bir görünüm sunuyor. Lazer farlar 260 metreye kadar aydınlatma sağlıyor. Ayrıca tavan üstüne entegre Lidar ünitesi dikkat çekiyor.

    Güç aktarma ve performans

    • Tank 700 Hi4-Z: 2.0T şarj edilebilir hibrit sistem + 59,05 kWsa batarya. Toplam güç 635 kW (851 hp), WLTC elektrik menzili 190 km, toplam menzil 1191 km.
    • Tank 700 Hi4-T: 3.0T V6 şarj edilebilir hibrit sistem + 37,1 kWsa batarya. Toplam güç: 385 kW (516 hp), WLTC elektrik menzili 90 km.

    İç mekan ve donanım

    Araçta 12,3 inçlik gösterge paneli, 15,6 inçlik orta ekran ve 17,3 inçlik arka eğlence ekranı olmak üzere üç ekranlı kabin düzeni yer alıyor. Coffee OS işletim sistemi ile çalışan sistem, 21 hoparlörlü 2440 W ses sistemi ile destekleniyor.

    20 yönlü ayarlanabilir ön koltuklar tamamen yatırılabiliyor. Arka koltuklar ise 141 derece hareket aralığına sahip. Araçta ayrıca 5,4 litrelik mini buzdolabı bulunuyor ve sıcaklığı -6°C ile 50°C arasında ayarlanabiliyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    H
    halogen666 5 dakika önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

    seiko orjinallik sorgulama hattım kaç yıllık nasıl öğrenebilirim kızdırma bujisi yanıp sönüyor araç çekişten düşüyor şerit led köşe döndürme t roc mu golf mü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
