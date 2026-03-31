Çinli Tank 700, Mercedes G-Serisi tarzını yarı fiyatına sunuyor

Great Wall Motor’un lüks Tank markası, Tank 700 Hi4-T ve Tank 700 Hi4-Z modelleri için ön satışları 30 Mart’ta başlattı. Fiyatlar Hi4-Z için 63.500 dolar, Hi4-T için 75.100 dolar olarak açıklandı.
Dış tasarım ve ölçüler
Güç aktarma ve performans
- Tank 700 Hi4-Z: 2.0T şarj edilebilir hibrit sistem + 59,05 kWsa batarya. Toplam güç 635 kW (851 hp), WLTC elektrik menzili 190 km, toplam menzil 1191 km.
- Tank 700 Hi4-T: 3.0T V6 şarj edilebilir hibrit sistem + 37,1 kWsa batarya. Toplam güç: 385 kW (516 hp), WLTC elektrik menzili 90 km.
İç mekan ve donanım
20 yönlü ayarlanabilir ön koltuklar tamamen yatırılabiliyor. Arka koltuklar ise 141 derece hareket aralığına sahip. Araçta ayrıca 5,4 litrelik mini buzdolabı bulunuyor ve sıcaklığı -6°C ile 50°C arasında ayarlanabiliyor.
