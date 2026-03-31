Great Wall Motor’un lüks Tank markası, Tank 700 Hi4-T ve Tank 700 Hi4-Z modelleri için ön satışları 30 Mart’ta başlattı. Fiyatlar Hi4-Z için 63.500 dolar, Hi4-T için 75.100 dolar olarak açıklandı.

Dış tasarım ve ölçüler

Tam Boyutta Gör Mercedes G-Serisi'ne benzerliğiyle dikkat çeken Tank 700, markanın “Qilin” tasarım dilini kullanıyor. Yenilenmiş ön tasarım, havalandırmalı kaput ve lazer farlar ile güçlü bir görünüm sunuyor. Lazer farlar 260 metreye kadar aydınlatma sağlıyor. Ayrıca tavan üstüne entegre Lidar ünitesi dikkat çekiyor.

Güç aktarma ve performans

2.0T şarj edilebilir hibrit sistem + 59,05 kWsa batarya. Toplam güç 635 kW (851 hp), WLTC elektrik menzili 190 km, toplam menzil 1191 km. Tank 700 Hi4-T: 3.0T V6 şarj edilebilir hibrit sistem + 37,1 kWsa batarya. Toplam güç: 385 kW (516 hp), WLTC elektrik menzili 90 km.

İç mekan ve donanım

Araçta 12,3 inçlik gösterge paneli, 15,6 inçlik orta ekran ve 17,3 inçlik arka eğlence ekranı olmak üzere üç ekranlı kabin düzeni yer alıyor. Coffee OS işletim sistemi ile çalışan sistem, 21 hoparlörlü 2440 W ses sistemi ile destekleniyor.

20 yönlü ayarlanabilir ön koltuklar tamamen yatırılabiliyor. Arka koltuklar ise 141 derece hareket aralığına sahip. Araçta ayrıca 5,4 litrelik mini buzdolabı bulunuyor ve sıcaklığı -6°C ile 50°C arasında ayarlanabiliyor.

Çinli Tank 700, Mercedes G-Serisi tarzını yarı fiyatına sunuyor

