Tesla, İstanbul-İzmir otoyoluna Supercharger istasyonu kurdu

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil devi Tesla, yeni araçlarıyla yelpazesini büyütürken aynı zamanda şarj istasyonu altyapısını da güçlendiriyor. Tesla’nın Supercharger ağı küresel olarak büyümeyi sürdürürken Türkiye’deki faaliyetler de genişliyor. Bu kapsamda Tesla Türkiye sorumlusu Berk Tezveren, İstanbul-İzmir otoyolunda “Gemlik Supercharger” istasyonunun açıldığını duyurdu.

Tesla, bir Supercharger daha açtı

Tezveren, sosyal medya hesabı üzerinden yapığı paylaşımda “Gemlik Supercharger, İstanbul-İzmir otoyolunda 250 kW çift yönlü ve 8'er soketli olarak tüm elektrikli araçlara açıldı” dedi. Tesla Türkiye, yeni istasyonla birlikte ülkede toplamda 9 Supercharger istasyonuna ulaşmış oldu. Toplam soket sayısı ise 70 oldu. Tesla, web sitesinde Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Aydın, İzmir Karşıyaka, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sivrihisar, Samsun, İstanbul Ümraniye, Beylikdüzü, Maslak ve Zincilikuyu lokasyonlarında da çok yakında Supercharger kuracağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, ekim ayında yaptığı açıklamada dünya çapında 60.000 şarj noktasına ulaştıklarını açıklamıştı. Tesla’nın Supercharger ağı büyümeye devam ederken geçtiğimiz çeyrekte ağ üzerinden 1,4 teravat-saat elektrik sağladığı açıklanmıştı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayı verilerine göre ise Türkiye'de toplam şarj noktası (soket) sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 artışla 24 bin 334 adede ulaştı. Toplam DC şarj soket sayısı ise 9 bin 305 olurken AC soket sayısı ise 15.029 olarak gerçekleşti.

Tesla Türkiye Supercharger noktaları

Ankara, 2 Mevlana Blv.

Bolu, Yolçatı Köy Yolu

Edirne, 254 Kıyık Cd.

Ilgaz Çankırı, Samsun İstanbul Karayolu

İstanbul (Asya), No:88 Libadiye Cd.

O320 Akhisar, İstanbul

O320 Akhisar, İzmir

Tesla Service Ankara

Gemlik-İzmir

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