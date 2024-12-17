Tesla, İstanbul-İzmir otoyoluna Supercharger istasyonu kurdu

Tesla, bir Supercharger daha açtı
Tezveren, sosyal medya hesabı üzerinden yapığı paylaşımda “Gemlik Supercharger, İstanbul-İzmir otoyolunda 250 kW çift yönlü ve 8'er soketli olarak tüm elektrikli araçlara açıldı” dedi. Tesla Türkiye, yeni istasyonla birlikte ülkede toplamda 9 Supercharger istasyonuna ulaşmış oldu. Toplam soket sayısı ise 70 oldu. Tesla, web sitesinde Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Aydın, İzmir Karşıyaka, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sivrihisar, Samsun, İstanbul Ümraniye, Beylikdüzü, Maslak ve Zincilikuyu lokasyonlarında da çok yakında Supercharger kuracağını belirtiyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayı verilerine göre ise Türkiye'de toplam şarj noktası (soket) sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 artışla 24 bin 334 adede ulaştı. Toplam DC şarj soket sayısı ise 9 bin 305 olurken AC soket sayısı ise 15.029 olarak gerçekleşti.
Tesla Türkiye Supercharger noktaları
- Ankara, 2 Mevlana Blv.
- Bolu, Yolçatı Köy Yolu
- Edirne, 254 Kıyık Cd.
- Ilgaz Çankırı, Samsun İstanbul Karayolu
- İstanbul (Asya), No:88 Libadiye Cd.
- O320 Akhisar, İstanbul
- O320 Akhisar, İzmir
- Tesla Service Ankara
- Gemlik-İzmir
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
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