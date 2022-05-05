Tesla, Çin'deki üretim kapasitesini ikiye katlamak için yeni bir fabrika kuracak

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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, artan talebi karşılamak için Çin'deki üretim kapasitesini artırmak istiyor. Bunun için şirketin yeni bir tesis inşa etmek istediği ortaya çıktı.

Reuters'ın haberine göre, Tesla, Şanghay yönetimine Covid-19 önlemleri kapsamında kapanan fabrikanın yeniden çalışmaya başlamasına yardımcı oldukları için bir teşekkür için bir mektup gönderdi. Mektupta ayrıca Tesla'nın buradaki fabrikayı büyütmek ve üretim kapasitesini iki katına çıkarmak istediği de yazıyordu.

Buna göre şirket, aynı bölgede yakın bir arazi üzerine yeni bir fabrika kurmayı planlıyor. İnşaatın ilk fazı tamamlandığında Model Y ve Model 3 araçlar dahil yıllık 450 bin araç üretim kapasitesi hedefleniyor. Böylece Gigafactory Şanghay'ın dünyanın en büyük elektrikli araç ihracat merkezi haline getirileceği belirtiliyor.

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Tesla, daha önceki açıklamasında Şanghay'daki fabrikanın 2021'de 484.100 araç ürettiğini duyurmuştu. Bu da demek oluyor ki yeni fabrikanın devreye girmesi halinde sadece Çin'deki yıllık üretim kapasitesi neredeyse 1 milyon adedi bulacak. Tesla'nın geçtiğimiz yıl küresel çapta 936 bin araç teslimatı gerçekleştirdiğini hatırlatalım.

Görünen o ki Çin'deki yeni tesisle ilgili şimdilik herhangi bir zaman çizelgesi yok. Konuyla ilgili resmi detaylar ilerleyen süreçte paylaşılacaktır. Covid-19 önlemleri kapsamında Gigafactory Şanghay toplam 22 gün üretime ara verdi. Bu süreçte şirketin 50 bin araç kaybı olduğu belirtiliyor.

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Tesla, Çin'de yeni fabrika kurarak üretim kapasitesini artıracak