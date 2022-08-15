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    Tesla, Çin’deki fabrikasında 1 milyon elektrikli otomobil ürettiğini duyurdu.

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin’deki Gigafactory Şanghay’da üretilen araç sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Böylece firma, önemli bir mihenk taşını geride bıraktı.
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    Tesla, Çin’deki fabrikasında 1 milyon elektrikli otomobil üretti
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    Tesla’nın Çin’deki fabrikasında yaşadığı zorluklar, şirketin önemli bir dönüm noktasına ulaşmasını engelleyemedi. Kısa süre önce Tesla CEO’su Elon Musk, Gigafactory Şanghay’ın 1 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini açıkladı.

    Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar pek çok firmayı etkilemiş olsa da Tesla, büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Firmanın, Çin’in Şanghay kentinde kurduğu elektrikli araç fabrikası 2019 yılında seri üretime başlamıştı. Pandemi döneminde ise fabrika birkaç defa üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

    Tesla, 3 milyon otomobil üretti

    Dünya üzerindeki en büyük elektrikli otomobil üretim fabrikası olan Gigafactory Şanghay, bir milyonuncu Tesla otomobil üretimini gerçekleştirerek önemli bir dönemeci arkada bıraktı. Öte yandan Tesla, şimdiye kadar toplamda 3 milyon elektrikli araç üretimi gerçekleştirdi, bu rakamın hızla artması bekleniyor.

    Hedef, yıllık 20 milyon Tesla araç üretmek

    Gigafactory Şanghay, halihazırda Tesla’nın ana ihracat merkezi konumunda. Şu anda Çin’e ek olarak Avrupa ve önemli pazarlara bu fabrikada üretilen Model 3 ve Model Y araçları ihraç edilmekte. Öte yandan Tesla, bu fabrikayı bir süre önce büyütmüştü ve dolayısıyla üretim hızında yaşanan artışla iki milyon araç üretimine daha hızlı ulaşılması bekleniyor. Tesla’nın ilk fabrikası olan Fremont Factory ise birkaç hafta önce iki milyon elektrikli otomobil üretimine erişmişti.

    Gigafactory Şanghay, Tesla’nın üretim hedefleri için kilit rolü oynasa da Berlin ve Teksas’ta kurulan fabrikalarla birlikte üretim miktarında büyüme yaşanacak. Tesla’nın on yıl içinde yılda 20 milyon elektrikli otomobil üretme hedefi bulunuyor. 2021 yılında açıklanan verilere göre ise firma yıl içerisinde 800.000 araç üretmişti. Tesla’nın fabrika yatırımlarına devam etmesi bu üretim hedefi için önemli olacaktır.

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