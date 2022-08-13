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    BMW ve Toyota'dan hidrojen yakıt ortaklığı: İlk arabalar 2025'te yollarda

    Elektrikli araçlarla birlikte otomobil üreticileri farklı çözümler üzerinde de çalışıyor. Bu bağlamda BMW ve Toyota ortaklaşa üretilen yakıt hücreli arabaları 2025'te piyasaya süreceklerini açıkladı.
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    BMW ve Toyota ortaklaşa hidrojen yakıt hücreli araba geliştiriyor
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    BMW ve Toyota arasındaki "yeşil" otomobil ortaklığı meyvelerini vermeye başlıyor. Uzunca yıllar süren ortaklık, Supra ve Z4 'ün canlanmasına önayak olmuş ve bu ikili yıllar boyunca çok sayıda otomobil üzerinde işbirliği yapmıştı. İki dev firma şimdi ise ortaklaşa geliştirecekleri hidrojen yakıt hücreli arabalar için, 2025 yılına kadar seri üretime ve satışlara başlamayı planlıyor.

    BMW satış şefi Pieter Nota, vermiş olduğu bir röportajda konuya dair açıklamalarda bulundu. Nota, gelecek planlarla ilgili çok fazla detay vermekten kaçınırken, hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin özellikle daha büyük SUV'lar için daha uydun olduğunu belirtiyor.

    Hidrojen yakıt hücreli araçlar birkaç dakikada dolacak

    Standart bataryalı elektrikli araçlara göre üç ila dört dakika içinde doldurulabilir olan hidrojen yakıt hücreleri BMW'nin X5 modelini temel alan iX5 Hydrogen SUV modelinde kullanılacak. Hali hazırda test edilen otomobilin küçük hacimli üretiminin bu yılın sonunda başlaması bekleniyor.

    Her ne kadar pil tabanlı elektrikli araçların çok daha popüler olduğu bir zamanda hidrojen yakıtla çalışan araçlar üzerinde çalışmak garip görünse de Nota, şarj süresi konusundaki fark ile teknolojinin avantajlarına odaklandı. Nota ayrıca BMW'nin yatırımlarını geniş bir yelpazeye yaydığını belirtiyor.

    Firma hem içten yanmalı motorlar üzerinde çalışmaya devam ederken hem de elektrikli araç yatırımlarını da büyütüyor. Hatta BMW'nin 2030 yılında otomobil satışlarının yüzde 50'sinin elektrikli araçlardan oluşması hedefinin beklenenden daha erken gerçekleşebileceği düşünülüyor. 

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