Tesla'nın gelirleri artmasına rağmen kârı önemli ölçüde azaldı

Tam Boyutta Gör Tesla, 2025’in üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre, şirketin gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre %12 artarak 28,1 milyar dolara ulaştı. Net kâr ise %37 azalarak 1,4 milyar dolara geriledi. Tesla'nın gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde tahminleri aşarken, kârı piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tesla'nın nakit birikimi üçüncü çeyrekte %24 artarak 41,6 milyar dolara yükselirken, serbest nakit akışı (şirketin günlük işletme giderleri ve sermaye harcamaları düşüldükten sonra ürettiği nakit miktarı) 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Araç satışları rekor kırdı

ABD'de 30 Eylül'de 7.500 dolarlık federal elektrikli araç vergi indiriminin sona ermesi nedeniyle Tesla'nın nispeten iyi bir çeyrek geçirmesi bekleniyordu. Şirket, üçüncü çeyrekte rekor sayıda elektrikli araç satışı gerçekleştirerek geçtiğimiz seneye göre %7,4 artışla toplam 497.099 araç teslim etti.

Yıl genelinde satışlarda düşüş bekleniyor

Yine de analistler, bu başarılı çeyreğin zor bir yılın içindeki istisnai bir dönem olduğunu düşünüyor. Tesla, 2024’te yıllık satışlarında ilk kez düşüş yaşamıştı ve analistler, 2025’in sonunda da %8,5’lik bir düşüş öngörüyor.

Bunun sebepleri arasında yaşlanan ürün gamı, artarak büyüyen rekabet ve Elon Musk’ın politik söylemleri bulunuyor. Musk’ın Trump yönetimiyle yakın ilişkileri ve aşırı sağ söylemleri, Tesla’nın liberal müşterilerinin bir kısmını rahatsız etmiş durumda.

ABD’nin en büyük elektrikli araç üreticisi olarak Tesla, pazarın genel sağlığı açısından önemli bir gösterge olarak görülüyor. Uzmanlar, vergi teşviğinin sona ermesiyle ABD’de satışların sert şekilde düşeceğini tahmin ediyor.

Musk ise bu süreci kısa vadeli zorluk olarak nitelendiriyor ve uzun vadede şirketin yapay zeka projeleri, robotaksiler ve insansı robotlar sayesinde toparlanacağına inanıyor.

