Tesla Cybertruck'ın iç mekan tasarımı ortaya çıktı: Güneşlenmek için ideal!

Teknoloji Editörü
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Tesla Cybertruck prototipinin yeni bir fotoğrafı, elektrikli kamyonetin içini ortaya çıkardı. Aracın iç tasarımı da tıpkı dış tasarımı gibi uçlarda yer alıyor ve muhtemelen seveni olduğu kadar da sevmeyeni olacak gibi duruyor. Öte yandan üretimin başlamasına sadece aylar kalmış olmasına rağmen Tesla, Cybertruck ile ilgili yeni bilgileri hala gizli tutuyor. Tesla Cybertruck iç mekan tasarımı sızdı
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Tesla bu Cybertruck prototiplerinden birini bu ayın başlarında yıllık hissedarlar toplantısına getirdi ve bize araca bugüne kadarki en yakın bakışlarımızdan birini verdi. Ancak Cybertruck'ın içini şimdiye kadar görememiştik. Etkinlikte görülen prototipin aynısı gibi görünen yeni bir fotoğraf sızdırıldı ve Cybertruck'ın iç mekanının önemli bir bölümünü ortaya koyuyor.
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Resim, Cybertruck'ın direksiyon simidine bugüne kadarki en yakın bakış da dahil olmak üzere sürücünün bakış açısını da bizlere sunuyor. Bununla birlikte
direksiyon, mevcut Tesla direksiyonlarına pek benzemiyor. En son Model S ve Model X'te bulunan boyunduruk ve yuvarlak direksiyonların bir karışımı gibi görünüyor. Ek olarak doğrudan sürücünün önünde herhangi bir ekran, gösterge bulunmuyor.
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Fotoğraf aynı zamanda Cybertruck'ın
gösterge panelinin ne kadar derin olduğunu da gösteriyor ki, bu da kabinin şeklinden dolayı beklenen bir şeydi. Ancak buradaki derinliğin hayli fazla olduğunu söylemek gerekiyor. Ayrıca orta konsol artık bir orta koltuğa dönüşebilecek gibi görünmüyor.
Tesla, Cybertruck'ı
3. çeyreğin sonunda teslim edilmek üzere bu yaz üretime almayı hedefliyor. Hacimli üretimin gelecek yıla kadar gerçekleşmesi beklenmiyor. Otomobil üreticisi, Cybertruck ile ilgili yeni ayrıntıları yalnızca teslimat etkinliğinde resmi olarak açıklayacağını belirtti. Dolayısıyla iç mekan tasarımında üretim öncesinde bir değişim yaşanabileceği unutulmamalı.
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)