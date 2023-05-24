Yeni BMW 5 Serisi, tam elektrikli BMW i5 ile birlikte tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Bugün yeni model tanıtımlarının ardı arkası kesilmiyor. Makyajlı Opel Corsa ve Volkswagen Touareg'in ardından bu kez yeni nesil bir otomobille karşı karşıyayız. Evet, 2024 BMW 5 Serisi'nden bahsediyorum. Premium rekabetini kızıştıracak olan model bu kez tam elektrikli BMW i5'i de beraberinde getirdi.

Alman otomotiv devi, G60 kodlu yeni nesil BMW 5 Serisi'nde 7 Serisi, X7 ve XM gibi diğer yeni modellerinden ilham alan bir tasarıma yer vermiş. Ortaya koydukları çalışmanın şimdiye kadarki en dinamik 5 Serisi olduğunu belirten BMW yetkilileri, hedeflerinin "en zarif BMW" modelini tasarlamak olduğunu söylüyor. Açıkçası otomobilin tasarımına bakılırsa bunu da başarmış gibi görünüyorlar.

2024 BMW 5 Serisi, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 BMW 5 Serisi'nin tasarımında ilk göze çarpan detay böbrek panjur oluyor çünkü şirket, yeni SUV modellerindeki devasa panjurlar yerine bu kez daha normal boyutlarda bir panjura yer vermiş, iyi de yapmış. Panjurun hemen yanında kızgın bakışlı LED farların dikkat çektiği ön bölümde tampon kenarlarındaki dikey hava girişlerinin de otomobilin sportif karakterini desteklediğini söylemek mümkün.

Yeni BMW 5 Serisi ve tam elektrikli i5 versiyonu, şirketin CLAR platformu üzerine yükseliyor. Otomobilin boyutlarına baktığımızda selefine kıyasla büyüdüğünü görmekteyiz. Toplam uzunluk 90 mm'ye yakın artışla 5060 mm'ye, genişlik ise 32 mm artışla 1900 mm'ye ulaşmış durumda. Ak mesafesi ise 20 mm artışla 2995 mm olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum şüphesiz arka yolcular için sunulan bacak mesafesini artıracaktır. Ayrıca otomobilin hava sürtünme katsayısı da 0.23 olarak açıklandı.

İç mekân

Tam Boyutta Gör Yenilenen 5 Serisi'nin iç mekânında tepeden tırnağa yenilenen bir tasarım bizleri karşılıyor. Üç kollu sportif direksiyon simidinin hemen arkasında bitişik ekranlardan oluşan kavisli panel dikkat çekiyor. Şirketin son nesil BMW iDrive 8.5 işletim sisteminden güç alan bu panel, 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 14.9 inç dokunmatik multimedya ekranından meydana geliyor. Sistemdeki arayüzün daha kullanıcı olduğu belirtilirken, kısayolların grup halinde toplandığı QuickSelect bölümü de aslında bunun bir işareti olarak karşımıza çıkıyor.

Bagaj hacmi içten yanmalı motorlu ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonlarda 520 litre, tam elektrikli i5'te ise 490 litre olarak açıklandı. Elbette 40:20:40 oranında katlanan arka koltuklar ile bu alanı daha da artırmak mümkün. Bu da yeterli olmazsa, ilerleyen süreçte Avrupa'da satışa sunulacak yeni 5 Serisi Touring, station wagon gövde tipiyle bagaj ihtiyacına karşılık verecektir.

Motor seçenekleri

Yeni BMW 5 Serisi; benzinli, dizel, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli versiyonla birlikte hemen her ihtiyaca yanıt veriyor. Avrupa'daki ürün gamı 208 hp güç üreten 1.6 litre dört silindirli motora sahip BMW 520i ile başlıyor. Dizel tarafında ise 197 hp'lik BMW 520d ve 520d xDrive versiyonları bulunuyor. Tüm motorlarda 48V hafif hibrit sistem ve 8 ileri Steptronic Sport şanzıman standart.

Tam Boyutta Gör 2024 yılında motor gamı yukarıda sözünü ettiğimiz şarj edilebilir hibrit versiyonlarla genişleyecek. Ayrıca önümüzdeki yıl sıralı altı silindirli dizel motora sahip bir BMW 5 Serisi Sedan modeli de göreceğiz. 2024'te aileye eklenecek bir diğer versiyon ise tam elektrikli i5'in dört tekerlekten çekişli versiyonu olacak.

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Türkiye'de ilk etapta tam elektrikli BMW i5 modeli bu yılın üçüncü çeyreğinde ön siparişe açılacak. Satışlar ise yılın son çeyreğinde başlayacak. Son çeyrekte elektrikli modele ek olarak 520d xDrive versiyonunu da ülkemizde göreceğiz. 520i ise 2024 yılında gelecek. BMW'nin şarj edilebilir hibrit versiyonları getirmesi ise pek muhtemel görünmüyor.

Tam elektrikli BMW i5

İlk kez bu jenerasyonda BMW 5 Serisi'ne dahil olan tam elektrikli i5, şimdilik iki farklı versiyona sahip. Giriş seviyesindeki eDrive40 versiyonu arkadan itişli bir motora sahip. 335 hp maksimum güç ve boost özelliğiyle 430 Nm maksimum tork üreten bu model, 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlıyor. Son hızı 193 km/s ile sınırlandırılan i5'in 81.2 kWsa kullanılabilir kapasiteya sahip bataryası, WLTP'ye göre 497 - 582 kilometre aralığında sürüş menzili vadediyor.

Yeni BMW i5 M60 xDrive ise ön ve arka aksta yer alan birer elektrik motoruyla 601 hp güç ve 820 Nm tork sunuyor. Bu da otomobilin 0-100 km/s hızlanma süresini 3.8 saniyeye kadar düşürüyor. Son hızın 230 km/s ile limitli olduğu modelde batarya kapasitesi diğer versiyonla aynı. Bu versiyonda vadedilen menzil aralığı ise 455 - 516 kilometre olarak karşımıza çıkıyor. BMW, yeni Max Range fonksiyonu ile güç, hız ve konfor özelliklerinden kısılarak menzilin yüzde 25'e kadar artırılabildiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör BMW i5'in Kombine Şarj Ünitesi (CCU), standart olarak 11 kW'a kadar ve opsiyonel olarak 22 kW'a kadar AC şarj hızını destekliyor. Yüksek voltajlı batarya, DC hızlı şarj ile 205 kW'a kadar güçlü şarj istasyonlarında doldurulabiliyor. Böylelikle bataryanın 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması sağlanıyor.

Yeni akfit şerit değiştirme yardımcısı

Tüm bu özellikler dışında yeni BMW 5 Serisi'nin dikkat çeken bir diğer özelliği de Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı'na sahip olması. Dünyada ilk olarak nitelendirilen bu sistem, sürücüye şerit değiştirme önerisi yaptığında sürücünün sadece gerekli yöndeki yan aynaya bakması yeterli oluyor. Bunu onay olarak nitelendiren sistem, trafiğin elverişli olduğu durumda otomatik olarak şerit değiştirme işlemini gerçekleştiriyor.

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Yeni 2024 BMW 5 Serisi ve elektrikli BMW i5 tanıtıldı