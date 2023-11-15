Tesla geri adım attı: Cybertruck’ı satanlara dava açılmayacak

Tesla’dan geri adım
Anlaşmanın önceki versiyonunda, alıcıların yeniden satış hükmünü ihlal etmesi halinde Tesla'nın “Aracın mülkiyetinin devrini önlemek için ihtiyati tedbir talep edebileceği” ya da “sizden 50.000 dolar tutarında tazminat talep edebileceği” belirtiliyordu. Önceki anlaşmada, Cybertruck'larını takas etmeye çalışan alıcıların gelecekte Tesla araçlarını satın almalarının da yasaklanabileceği belirtiliyordu. Tesla'nın bu maddeyi ne kadar süreyle uygulayacağı da belli değildi.
Electrek, bu gibi maddelerin daha önce Ferrari, Ford ve Porsche gibi diğer otomobil şirketleri tarafından satıcıların nadir veya pahalı arabaları karaborsaya düşürmesini önlemek için kullanıldığını belirtti. Ancak ilk teslimatları bu ayın sonunda yapılacak olan Cybertruck'ın seri üretim bir araç olması ve Tesla'nın her yıl yaklaşık 125.000 adet üretebileceğini iddia etmesi böylesi bir karaborsa tehdidinin olmadığını gösteriyor. En nihayetinde Tesla’nın satın alma anlaşmasından Cybertruck'a özel olarak ayrılan bölümün kaldırılması olumlu bir gelişme.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.