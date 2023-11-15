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    Tesla geri adım attı: Cybertruck’ı satanlara dava açılmayacak

    Tesla, Cybertruck’ı satın alan kullanıcılarının aracı erkenden satmalarını istemiyor ve sözleşme kapsamında bunun önüne geçmeye çalışıyordu. Şimdi ise firma bu tutumundan vazgeçmiş durumda.
    Tesla geri adım attı: Cybertruck’ı satanlara dava açılmayacak Tam Boyutta Gör
    Tesla, Cybertruck'ın satın alma anlaşmasından tartışmalı bir maddeyi çıkarmış görünüyor. Görünüşe göre Tesla, Cybertruck alıcılarını aracı satın aldıktan sonraki ilk yıl içinde yeniden sattıkları için dava etmeyecek veya benzer bir kısıtlama getirmeyecek. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sözleşmede, Tesla’nın Cybertruck sahiplerinin araçlarını satmaya kalkışmaları halinde 50.000 dolarlık dava açabileceği belirtiliyordu.

    Tesla’dan geri adım

    Anlaşmanın önceki versiyonunda, alıcıların yeniden satış hükmünü ihlal etmesi halinde Tesla'nın “Aracın mülkiyetinin devrini önlemek için ihtiyati tedbir talep edebileceği” ya da “sizden 50.000 dolar tutarında tazminat talep edebileceği” belirtiliyordu. Önceki anlaşmada, Cybertruck'larını takas etmeye çalışan alıcıların gelecekte Tesla araçlarını satın almalarının da yasaklanabileceği belirtiliyordu. Tesla'nın bu maddeyi ne kadar süreyle uygulayacağı da belli değildi.

    Electrek, bu gibi maddelerin daha önce Ferrari, Ford ve Porsche gibi diğer otomobil şirketleri tarafından satıcıların nadir veya pahalı arabaları karaborsaya düşürmesini önlemek için kullanıldığını belirtti. Ancak ilk teslimatları bu ayın sonunda yapılacak olan Cybertruck'ın seri üretim bir araç olması ve Tesla'nın her yıl yaklaşık 125.000 adet üretebileceğini iddia etmesi böylesi bir karaborsa tehdidinin olmadığını gösteriyor. En nihayetinde Tesla’nın satın alma anlaşmasından Cybertruck'a özel olarak ayrılan bölümün kaldırılması olumlu bir gelişme.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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