Tam Boyutta Gör Tesla, Cybertruck'ın satın alma anlaşmasından tartışmalı bir maddeyi çıkarmış görünüyor. Görünüşe göre Tesla, Cybertruck alıcılarını aracı satın aldıktan sonraki ilk yıl içinde yeniden sattıkları için dava etmeyecek veya benzer bir kısıtlama getirmeyecek. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sözleşmede, Tesla’nın Cybertruck sahiplerinin araçlarını satmaya kalkışmaları halinde 50.000 dolarlık dava açabileceği belirtiliyordu.

Tesla’dan geri adım

Anlaşmanın önceki versiyonunda, alıcıların yeniden satış hükmünü ihlal etmesi halinde Tesla'nın “Aracın mülkiyetinin devrini önlemek için ihtiyati tedbir talep edebileceği” ya da “sizden 50.000 dolar tutarında tazminat talep edebileceği” belirtiliyordu. Önceki anlaşmada, Cybertruck'larını takas etmeye çalışan alıcıların gelecekte Tesla araçlarını satın almalarının da yasaklanabileceği belirtiliyordu. Tesla'nın bu maddeyi ne kadar süreyle uygulayacağı da belli değildi.

Electrek, bu gibi maddelerin daha önce Ferrari, Ford ve Porsche gibi diğer otomobil şirketleri tarafından satıcıların nadir veya pahalı arabaları karaborsaya düşürmesini önlemek için kullanıldığını belirtti. Ancak ilk teslimatları bu ayın sonunda yapılacak olan Cybertruck'ın seri üretim bir araç olması ve Tesla'nın her yıl yaklaşık 125.000 adet üretebileceğini iddia etmesi böylesi bir karaborsa tehdidinin olmadığını gösteriyor. En nihayetinde Tesla’nın satın alma anlaşmasından Cybertruck'a özel olarak ayrılan bölümün kaldırılması olumlu bir gelişme.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla geri adım attı: Cybertruck’ı satanlara dava açılmayacak