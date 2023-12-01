Tesla Cybertruck nihayet tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Ekstra batarya ile 756 km menzil
- Tesla Cybertruck'ın özellikleri
- Diğer araçlara ve eve elektrik sağlayabiliyor
- Yorumlar
Üç farklı versiyonu olan kamyonetin arkadan itişli başlangıç modeli 402 km menzile sahip. Dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil, üç motorlu versionu ise 515 km menzil sunuyor.
Cybertruck'ın batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmedi ncak 250 kW şarj hızını desteklediği belirtildi. Araç 15 dakikalık şarj ile 206 km yol gidebiliyor.
Ekstra batarya ile 756 km menzil
Sunumda menzil arttırıcıdan da bahsedildi ancak detay verilmedi. Akıllara içten yanmalı motor ile ekstra menzil mi sunuluyor sorusu gelse de Tesla'nın böyle bir seçenek sunacağı beklenemezdi. Elon Musk, X'de konuyu açıklığa kavuşturdu. Kamyonetin arka kasasının üçte birini kaplayan batarya modülü ile menzili arttırmak mümkün oluyor. Bu ekstra batarya ile 756 km'ye kadar menzil elde edilebiliyor.
Cybertruck'ın 183 x 122 cm boyutundaki kompozit kasası 1134 kg'a kadar yük taşıyabiliyor. Araçta 89 cm çapında arazi lastikleri ve dört köşeli havalı süspansiyon bulunuyor. Kamyonetin yerden yüksekliği ise 43 cm.
Kurşuna dayanıklı paslanmaz çelik gövdeye sahip kamyonetin camları da kırılmaya dayanıklı yapıda. Kalın camlar aynı zamanda ses izolasyonuna da yardımcı oluyor.
|Özellik
|
RWD (Arkadan itiş)
|
AWD (Dört tekerden çekiş, iki motorlu)
|CyberBeast (üç motorlu)
|Menzil
|402 km
|547 km
|515 km
|Ekstra batarya ile
|Bahsedilmedi
|756 km
|708 km
|Hızlanma (0-97 km/h)
|6.5 sn
|3.9 sn
|2.6 sn
|Son hız
|180 km/h
|180 km/h
|209 km/h
|Çekme kapasitesi
|3400 kg
|4990 kg
|4990 kg
|Fiyat
|60.990 dolar
|79.990 dolar
|99.990 dolar
Cybertruck köşeli, futuristik tasarımıyla ilk tanıtıldığından beri insanları böldü. Ancak aerodinamik olarak beklenenden daha iyi değere sahip. 0.335 cd sürtünme katsayısıyla birçok rakibinden daha iyi değere sahip.
Cybertruck'ın üç motorlu en üst modeli çeyrek mili 11 saniyede katedebiliyor. Hatta kamyonet Porsche 911'i çekerken çeyrek mili Porsche 911'den daha kısa sürede tamamlayabiliyor.
Diğer araçlara ve eve elektrik sağlayabiliyor
Kamyonetin arka kasasında 4 adet 120 Volt ve 1 adet 240 Volt prizlere yer verilmiş. Prizler 40 A'e kadar çıkış sağlayabiliyor. 240 Volt çıkışıyla diğer elektrikli araçları şarj etmek mümkün kılınmış.
İç mekan ile ilgili fazla bilgi verilmezken, yenilenmiş Model 3'de de olan bütün konsol boyunca uzanan ambiyant ışığı göze çarpıyor.
2019'da ilk tanıtıldığı zamanın üzerinde 4 yıl geçtikten sonra nihayet piyasaya çıkan Tesla Cybertruck'ın AWD ve Cyberbeast modelleri ise şu anda Tesla’nın web sitesinde siparişe açılmış durumda. Başlangıç modeli ise daha sonra piyasaya çıkacak.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.