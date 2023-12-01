Tesla Cybertruck nihayet tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Tesla, merakla beklenen kamyoneti Cybertruck'ı nihayet tanıttı. 756 km'ye kadar menzil sunan araç 61.000 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Üç farklı versiyonu olan kamyonetin arkadan itişli başlangıç modeli 402 km menzile sahip. Dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil, üç motorlu versionu ise 515 km menzil sunuyor.

Cybertruck'ın batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmedi ncak 250 kW şarj hızını desteklediği belirtildi. Araç 15 dakikalık şarj ile 206 km yol gidebiliyor.

Ekstra batarya ile 756 km menzil

Sunumda menzil arttırıcıdan da bahsedildi ancak detay verilmedi. Akıllara içten yanmalı motor ile ekstra menzil mi sunuluyor sorusu gelse de Tesla'nın böyle bir seçenek sunacağı beklenemezdi. Elon Musk, X'de konuyu açıklığa kavuşturdu. Kamyonetin arka kasasının üçte birini kaplayan batarya modülü ile menzili arttırmak mümkün oluyor. Bu ekstra batarya ile 756 km'ye kadar menzil elde edilebiliyor.

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Cybertruck'ın 183 x 122 cm boyutundaki kompozit kasası 1134 kg'a kadar yük taşıyabiliyor. Araçta 89 cm çapında arazi lastikleri ve dört köşeli havalı süspansiyon bulunuyor. Kamyonetin yerden yüksekliği ise 43 cm.

Kurşuna dayanıklı paslanmaz çelik gövdeye sahip kamyonetin camları da kırılmaya dayanıklı yapıda. Kalın camlar aynı zamanda ses izolasyonuna da yardımcı oluyor.

Tesla Cybertruck'ın özellikleri Özellik RWD (Arkadan itiş) AWD (Dört tekerden çekiş, iki motorlu) CyberBeast (üç motorlu) Menzil 402 km 547 km 515 km Ekstra batarya ile Bahsedilmedi 756 km 708 km Hızlanma (0-97 km/h) 6.5 sn 3.9 sn 2.6 sn Son hız 180 km/h 180 km/h 209 km/h Çekme kapasitesi 3400 kg 4990 kg 4990 kg Fiyat 60.990 dolar 79.990 dolar 99.990 dolar

Cybertruck köşeli, futuristik tasarımıyla ilk tanıtıldığından beri insanları böldü. Ancak aerodinamik olarak beklenenden daha iyi değere sahip. 0.335 cd sürtünme katsayısıyla birçok rakibinden daha iyi değere sahip.

Tam Boyutta Gör Cybertruck aynı zamanda steer-by-wire teknolojisiyle gelen ilk araç olma özelliğini taşıyor. Kamyonetin bir diğer yeniliği 12 volt yerine 48 volt sistemle gelmesi. Böylelikle %70 daha az kablo kullanılabilmiş.

Cybertruck'ın üç motorlu en üst modeli çeyrek mili 11 saniyede katedebiliyor. Hatta kamyonet Porsche 911'i çekerken çeyrek mili Porsche 911'den daha kısa sürede tamamlayabiliyor.

Diğer araçlara ve eve elektrik sağlayabiliyor

Kamyonetin arka kasasında 4 adet 120 Volt ve 1 adet 240 Volt prizlere yer verilmiş. Prizler 40 A'e kadar çıkış sağlayabiliyor. 240 Volt çıkışıyla diğer elektrikli araçları şarj etmek mümkün kılınmış.

Tam Boyutta Gör Araç aynı zamanda V2H (araçtan eve elektrik sağlama) özelliğine de sahip. Tesla bu özelliğe Powershare adını veriyor.

İç mekan ile ilgili fazla bilgi verilmezken, yenilenmiş Model 3'de de olan bütün konsol boyunca uzanan ambiyant ışığı göze çarpıyor.

2019'da ilk tanıtıldığı zamanın üzerinde 4 yıl geçtikten sonra nihayet piyasaya çıkan Tesla Cybertruck'ın AWD ve Cyberbeast modelleri ise şu anda Tesla’nın web sitesinde siparişe açılmış durumda. Başlangıç modeli ise daha sonra piyasaya çıkacak.

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Tesla Cybertruck nihayet tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı