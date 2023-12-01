Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla Cybertruck nihayet tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Tesla, merakla beklenen kamyoneti Cybertruck'ı nihayet tanıttı. 756 km'ye kadar menzil sunan araç 61.000 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Kamyonetin özelliklerine yakından bakalım.
    Tesla Cybertruck nihayet tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tesla, merakla beklenen kamyoneti Cybertruck'ı nihayet tanıttı. 756 km'ye kadar menzil sunan araç 61.000 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

    Üç farklı versiyonu olan kamyonetin arkadan itişli başlangıç modeli 402 km menzile sahip. Dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil, üç motorlu versionu ise 515 km menzil sunuyor. 

    Cybertruck'ın batarya kapasitesi hakkında bilgi verilmedi ncak 250 kW şarj hızını desteklediği belirtildi. Araç 15 dakikalık şarj ile 206 km yol gidebiliyor.

    Ekstra batarya ile 756 km menzil

    Sunumda menzil arttırıcıdan da bahsedildi ancak detay verilmedi. Akıllara içten yanmalı motor ile ekstra menzil mi sunuluyor sorusu gelse de Tesla'nın böyle bir seçenek sunacağı beklenemezdi. Elon Musk, X'de konuyu açıklığa kavuşturdu. Kamyonetin arka kasasının üçte birini kaplayan batarya modülü ile menzili arttırmak mümkün oluyor. Bu ekstra batarya ile 756 km'ye kadar menzil elde edilebiliyor.

    Cybertruck'ın 183 x 122 cm boyutundaki kompozit kasası 1134 kg'a kadar yük taşıyabiliyor. Araçta 89 cm çapında arazi lastikleri ve dört köşeli havalı süspansiyon bulunuyor. Kamyonetin yerden yüksekliği ise 43 cm.

    Kurşuna dayanıklı paslanmaz çelik gövdeye sahip kamyonetin camları da kırılmaya dayanıklı yapıda. Kalın camlar aynı zamanda ses izolasyonuna da yardımcı oluyor.

    Tesla Cybertruck'ın özellikleri
    Özellik

    RWD (Arkadan itiş) 

    AWD (Dört tekerden çekiş, iki motorlu)

    		 CyberBeast (üç motorlu)
    Menzil 402 km 547 km 515 km
    Ekstra batarya ile Bahsedilmedi 756 km 708 km
    Hızlanma (0-97 km/h) 6.5 sn 3.9 sn 2.6 sn
    Son hız 180 km/h 180 km/h 209 km/h
    Çekme kapasitesi 3400 kg 4990 kg 4990 kg
    Fiyat 60.990 dolar 79.990 dolar 99.990 dolar

    Cybertruck köşeli, futuristik tasarımıyla ilk tanıtıldığından beri insanları böldü. Ancak aerodinamik olarak beklenenden daha iyi değere sahip. 0.335 cd sürtünme katsayısıyla birçok rakibinden daha iyi değere sahip.

    Tesla Cybertruck nihayet tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cybertruck aynı zamanda steer-by-wire teknolojisiyle gelen ilk araç olma özelliğini taşıyor. Kamyonetin bir diğer yeniliği 12 volt yerine 48 volt sistemle gelmesi. Böylelikle %70 daha az kablo kullanılabilmiş.

    Cybertruck'ın üç motorlu en üst modeli çeyrek mili 11 saniyede katedebiliyor. Hatta kamyonet Porsche 911'i çekerken çeyrek mili Porsche 911'den daha kısa sürede tamamlayabiliyor.

    Diğer araçlara ve eve elektrik sağlayabiliyor

    Kamyonetin arka kasasında 4 adet 120 Volt ve 1 adet 240 Volt prizlere yer verilmiş. Prizler 40 A'e kadar çıkış sağlayabiliyor. 240 Volt çıkışıyla diğer elektrikli araçları şarj etmek mümkün kılınmış.

    Tesla Cybertruck nihayet tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Araç aynı zamanda V2H (araçtan eve elektrik sağlama) özelliğine de sahip. Tesla bu özelliğe Powershare adını veriyor.

    İç mekan ile ilgili fazla bilgi verilmezken, yenilenmiş Model 3'de de olan bütün konsol boyunca uzanan ambiyant ışığı göze çarpıyor.

    2019'da ilk tanıtıldığı zamanın üzerinde 4 yıl geçtikten sonra nihayet piyasaya çıkan Tesla Cybertruck'ın AWD ve Cyberbeast modelleri ise şu anda Tesla’nın web sitesinde siparişe açılmış durumda. Başlangıç modeli ise daha sonra piyasaya çıkacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    broncho vaxom ticaret oyunları genç yaşta kaplama diş dna sentezinde açığa çıkan su sayısı en zor üniversite sınavı hangi yıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız