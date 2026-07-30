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    Tesla'dan tarihi başarı: 10 milyonuncu otomobilini üretti

    Tesla, bu hafta 10 milyonuncu otomobilini ürettiğini duyurdu. Bu başarıya ulaşan ilk otomobil üreticisi olan şirket, elektrikli araç sektöründe önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

    Tesla'dan tarihi başarı: 10 milyonuncu otomobilini üretti Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç devrimini başlatan Tesla, bu hafta 10 milyonuncu tamamen elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu. Bu başarıya ulaşan ilk otomobil üreticisi olan şirket, elektrikli araç sektöründe önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Ancak bu rekor, Tesla'nın geçmişte açıkladığı büyüme hedeflerinin gerisinde kalan bir dönemde geldi.

    Büyüme hedefleri tutmadı

    Tesla, yıllar boyunca yatırımcılarına üretim ve teslimatlarda yıllık ortalama yüzde 50 büyüme hedefi sunuyordu. Şirket, uzun süre bu hedefe yaklaşmayı başarsa da son iki yılda tablo tersine döndü. 2023 yılında yaklaşık 1,81 milyon araç teslim eden Tesla, 2024'te tarihindeki ilk yıllık teslimat düşüşünü yaşayarak 1,79 milyon seviyesine geriledi. 2025 yılında ise teslimatlar yüzde 9 azalarak 1,64 milyon adede düştü. Böylece şirket üst üste ikinci yıl da yıllık bazda küçülme yaşadı.

    Fabrikalar tam kapasite çalışmıyor

    Tesla'nın açıkladığı üretim kapasitesi, mevcut satışların oldukça üzerinde bulunuyor. Şirketin fabrikalarının yıllık kurulu üretim kapasitesi şöyle:

    • Şanghay: 950 binden fazla araç
    • Fremont: 550 binden fazla araç
    • Berlin: 375 binden fazla araç
    • Teksas: 250 bin Model Y, 125 bin Cybertruck ve 125 bin Cybercab

    Bu rakamlar toplamda 2,375 milyonun üzerinde yıllık üretim kapasitesine işaret ediyor. Buna karşın Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğinde 451.758 araç üretti ve 480.126 araç teslim etti. Bu tempo yıl geneline yayıldığında yaklaşık 1,8 milyon araçlık üretime karşılık geliyor. Yani şirket, mevcut fabrikalarının kapasitesinin yaklaşık 500 binden fazla altında üretim yapıyor.

    Yeni modeller gecikiyor

    Tesla, 2024'ün ilk çeyreğinde yatırımcılarına "iki büyük büyüme dalgası arasında" olduğunu açıklamıştı. İlk büyüme dalgasını Model 3 ve Model Y oluştururken, ikinci dalganın daha uygun fiyatlı yeni bir modelle başlaması planlanıyordu. Aradan iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bu yeni model henüz piyasaya çıkmadı.

    Öte yandan şirketin ürün gamındaki diğer modeller de beklenen katkıyı sağlayamadı. Cybertruck, beklentilerin altında kalırken, yeni nesil Roadster ise yıllardır geliştirme aşamasından çıkamadı.

    Tesla odağını robotaksi ve Optimus'a çevirdi

    Son dönemde Tesla, otomobil geliştirmek yerine robotaksi hizmetleri ve Optimus isimli insansı robot projesine daha fazla kaynak ayırıyor. Ancak robotaksi filosunun beklenen hızda büyümediği, Optimus projesinin de sürekli ertelendiği belirtiliyor.

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