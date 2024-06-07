Tesla, Elon Musk’ın 56 milyar dolarlık ödeme paketini onaylanmazsa işler karışacak

Tesla için kritik bir dönemeç
13 Haziran'da Tesla hissedarları Musk'ın 56 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen tazminat paketinin kaderine karar verecek. Bu paket geçtiğimiz aylarda “son derece kusurlu” olduğu gerekçesiyle ABD’de bir mahkeme tarafından iptal edilmişti ve şimdi yeniden oylamaya sunulacak.
Denholm, hissedarlara yönelik bir mektupta şu ifadeleri kullanıyor: “Elon tipik bir yönetici değil ve Tesla da tipik bir şirket değil. Bu nedenle, şirketlerin kilit yöneticilere tipik olarak ödeme yapma yöntemi, Tesla için sonuç vermeyecek. Elon gibi birini motive etmek farklı bir şey gerektirir.” Bu cümlelerin ardından ise uygun motivasyon olmadan Musk’ın başka yerlere kaçabileceğini ima ediyor. Bu arada bir Tesla hissedarı da olan Cathie Wood'da Musk'ın ödemeyi almasını savunuyor ve argümanlarını sıralıyor.
Denholm, Musk'ın Tesla'da kalmak için bir CEO için onaylanmış en büyük ödeme paketi şeklinde bir “motivasyona” ihtiyacı olduğuna işaret ederken yatırımcıların da şirkete yönelik korkularına değiniyor. Bilindiği üzere Musk, sadece Tesla değil, SpaceX, The Boring Company, Neuralink, X ve xAI gibi şirketlerin başında bulunuyor. Bunların Musk’ın dikkatinin Tesla’dan uzaklaşmasına neden olduğu söyleniyor.
56 milyar dolarlık tazminat paketi daha önce görülmemiş ve duyulmamış bir şey olsa da aslında Musk, 2018 yılında kendisine verilen 12 hedefe ulaştı, daha doğrusu Tesla’yı o hedeflere taşıdı. Ve bir diğer önemli noktada Musk’ın 2018 yılından bu yana Tesla’da ücretsiz çalışıyor olması. Bilindiği üzere Musk, Tesla’dan maaş almıyor ve kazançları şirketin hisselerindeki büyümeden geliyor. O yüzde 2018’den beri aslında ücret almadı.
Denholm ise Tesla’nın ve hissedarların Elon Musk’a verdiği taahhüdü yerine getirmelerini öneriyor: "Elon taahhüdünü yerine getirdi ve hissedarlarımız için muazzam bir değer üretti. Elon'a verdiğimiz taahhüdü yerine getirmek, onun Tesla vizyonunu desteklediğimizi ve olağanüstü başarılarını takdir ettiğimizi gösterir.” Musk, istediği ödeme paketini alabilecek mi bilinmez ancak alaması durumunda Tesla için oldukça çalkantılı bir döneme girilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.