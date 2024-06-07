Tesla, Elon Musk’ın 56 milyar dolarlık ödeme paketini onaylanmazsa işler karışacak

Tam Boyutta Gör Tesla yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm, şirketin hissedarlarını Elon Musk'ın 56 milyar dolarlık devasa ödeme paketini onaylamaya çağırıyor. Hissedarlar ve Denholm aynı zamanda paketin onaylanmaması halinde Musk’ın Tesla’dan ayrılma ihtimaline de işaret ediyorlar. Musk, bu konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak Musk’ın bu paketi kesinlikle almak istediği ve bazen bu konuda sert olabildiği önceki açıklamalarından biliniyor.

Tesla için kritik bir dönemeç

13 Haziran'da Tesla hissedarları Musk'ın 56 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen tazminat paketinin kaderine karar verecek. Bu paket geçtiğimiz aylarda “son derece kusurlu” olduğu gerekçesiyle ABD’de bir mahkeme tarafından iptal edilmişti ve şimdi yeniden oylamaya sunulacak.

Denholm, hissedarlara yönelik bir mektupta şu ifadeleri kullanıyor: “Elon tipik bir yönetici değil ve Tesla da tipik bir şirket değil. Bu nedenle, şirketlerin kilit yöneticilere tipik olarak ödeme yapma yöntemi, Tesla için sonuç vermeyecek. Elon gibi birini motive etmek farklı bir şey gerektirir.” Bu cümlelerin ardından ise uygun motivasyon olmadan Musk’ın başka yerlere kaçabileceğini ima ediyor. Bu arada bir Tesla hissedarı da olan Cathie Wood'da Musk'ın ödemeyi almasını savunuyor ve argümanlarını sıralıyor.

Denholm, Musk'ın Tesla'da kalmak için bir CEO için onaylanmış en büyük ödeme paketi şeklinde bir “motivasyona” ihtiyacı olduğuna işaret ederken yatırımcıların da şirkete yönelik korkularına değiniyor. Bilindiği üzere Musk, sadece Tesla değil, SpaceX, The Boring Company, Neuralink, X ve xAI gibi şirketlerin başında bulunuyor. Bunların Musk’ın dikkatinin Tesla’dan uzaklaşmasına neden olduğu söyleniyor.

56 milyar dolarlık tazminat paketi daha önce görülmemiş ve duyulmamış bir şey olsa da aslında Musk, 2018 yılında kendisine verilen 12 hedefe ulaştı, daha doğrusu Tesla’yı o hedeflere taşıdı. Ve bir diğer önemli noktada Musk’ın 2018 yılından bu yana Tesla’da ücretsiz çalışıyor olması. Bilindiği üzere Musk, Tesla’dan maaş almıyor ve kazançları şirketin hisselerindeki büyümeden geliyor. O yüzde 2018’den beri aslında ücret almadı.

Denholm ise Tesla’nın ve hissedarların Elon Musk’a verdiği taahhüdü yerine getirmelerini öneriyor: "Elon taahhüdünü yerine getirdi ve hissedarlarımız için muazzam bir değer üretti. Elon'a verdiğimiz taahhüdü yerine getirmek, onun Tesla vizyonunu desteklediğimizi ve olağanüstü başarılarını takdir ettiğimizi gösterir.” Musk, istediği ödeme paketini alabilecek mi bilinmez ancak alaması durumunda Tesla için oldukça çalkantılı bir döneme girilebilir.

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Tesla dev ödeme paketini onaylamazsa Elon Musk ayrılabilir