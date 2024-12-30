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    Tesla, Dojo süper bilgisayarı için HBM4 yongalarını mercek altına aldı

    Tesla, otonom sürüş teknolojisi için çok önemli olan Dojo süper bilgisayarı dikkatini Güney Kore’ye çeviriyor. Firmanın Samsung ve SK Hynix'in HBM4 yongalarını incelediği belirtiliyor.
    Tesla, Dojo süper bilgisayarı için HBM4 yongalarını inceliyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç devi Tesla, Güney Koreli yarı iletken devleri Samsung ve SK Hynix arasındaki yoğun rekabetin tam ortasında kendini buldu. Şirketin, her iki firmadan da yeni nesil HBM4 (yüksek bant genişlikli bellek) çipleri için örnek talep ettiği bildirildi. Tesla’nın HBM4 belleklere olan ilgisi otonom sürüş teknolojisi için çok önemli olan Dojo süper bilgisayarıyla ilişkili.

    Tesla, HBM4 istiyor

    Tesla, HBM4 çiplerini özel olarak geliştirdiği Dojo süper bilgisayarına entegre etmeyi planlıyor. Dojo, bilindiği üzere şirketin "Full Self-Driving" (FSD) sinir ağlarını eğitmek için tasarlanmış, güçlü bir yapay zeka sistemi. Sektör uzmanlarına göre, Tesla bu yeni bellekleri yalnızca Dojo'da değil, veri merkezlerinde ve gelecekteki otonom araçlarında da kullanmayı hedefliyor.

    Halihazırda Tesla’nın Dojo sistemi, FSD yeteneklerini destekleyen karmaşık yapay zeka modellerini eğitmek için eski nesil HBM2e çiplerini kullanıyor. Ancak, TrendForce’un raporuna göre Tesla, HBM4’ün sunduğu performans artışlarından faydalanmak istiyor.

    Tesla, Dojo süper bilgisayarı için HBM4 yongalarını inceliyor Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için HBM bellekler, daha yüksek enerji verimliliğiyle çalışırken muazzam veri çıkışı sağlamak üzere tasarlanmış özel bir RAM türünü temsil ediyor. SK Hynix, HBM4 çiplerinin önceki nesil HBM3e’ye kıyasla 1,4 kat daha fazla bant genişliği sağlarken yüzde 30 daha az enerji tüketeceğini iddia ediyor. Bu da, 1,65 terabayt/saniyeyi aşan bir bant genişliği anlamına geliyor.

    Beklenen bir diğer HBM4 yeniliği ise bellek yığınının altında denetleyici olarak görev yapan entegre bir mantık kalıbı. Bu kontrol birimi, hız ve güç optimizasyonunda yeni bir seviye sunarak yapay zeka veri işlemleri için ideal bir çözüm oluşturabilir.

    HBM pazarı büyüyor, rekabet şiddetleniyor

    HBM çip pazarının 2027 yılına kadar 33 milyar dolara ulaşması beklenirken, Samsung ve SK Hynix bu alanda liderlik için kıyasıya bir mücadele veriyor. Tesla’nın yanı sıra Nvidia, Microsoft, Meta ve Google gibi Amerikan teknoloji devleri de bu çipleri değerlendiriyor. Ancak Samsung’un rekabette şimdilik geride olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bu arada Micron da benzer tarihleri hedefliyor ve Nvidia’ya halihazırda tedarikte bulunuyor. Bu üç firma dışında hacimli HBM bellek üreten bulunmuyor.

    SK Hynix, şu anda Nvidia’ya çip tedarik ederek liderliği elinde bulunduruyor ve HBM4 üretimine 2025’in sonlarında başlamayı hedefliyor. Şirket, aynı zamanda 321 katmanlı TLC NAND flash belleği piyasaya süren ilk firma olma başarısını da gösterdi. Samsung ise geride kalmamak adına Tayvanlı TSMC ile iş birliği yaparak gelişmiş 4nm süreç düğümünü kullanarak anahtar bileşenler üretiyor.

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