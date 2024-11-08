Samsung, yapay zeka patlamasında nasıl geriye düştü ve geri dönebilir mi?

Bellekler, verileri depolamak için kullanılan kritik bir çip türü konumunda ve akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok cihazda kendisine yer buluyor. ıllar boyunca Samsung, bu teknolojinin tartışmasız lideriydi, güney Koreli rakibi SK Hynix ve Amerikalı Micron'u geride bırakmıştı. Ancak, OpenAI'nin ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının popülerleşmesiyle, bu uygulamaları eğitmek için gereken altyapı daha fazla dikkat çekmeye başladı. Bu süreçte, Nvidia, grafik işleme birimleri (GPU) ile bu alanın zirve oyuncusu haline geldi. Nvidia'nın kullandığı bu teknolojiler, yapay zeka eğitiminde bir standart haline geldi.
Samsung’un geri kaldığı alan
Nvidia'nın teknoloji mimarisinin önemli bir parçası, yüksek bant genişliğine sahip belleklere (HBM) dayanıyor. HBM, birden fazla DRAM yongasının üst üste konulmasından oluşan nispeten yeni nesil bir bellek türü. Ancak yapay zeka patlamasından önce bu ürün oldukça niş bir Pazar olarak görülüyordu. İşte Samsung tam da bu noktada yakalandı ve yatırım yapmakta başarısız oldu.
HBM, uzun süre boyunca çok niş bir ürün oldu ve Samsung bu teknolojiyi geliştirmek için kaynaklarını seferber etmemeyi tercih etti. Teknolojinin zorluğu ve adreslenebilir pazarın küçüklüğü nedeniyle, yüksek geliştirme maliyetlerinin haklı görülmediği düşünüldü.
Samsung ise yılın üçüncü çeyreğinde HBM satışlarının çeyrek bazında yüzde 70'ten fazla arttığını duyurdu. Şirket, halihazırdaki son nesil HBM olan HBM3E ürününün seri üretim aşamasına geçtiğini ve satışa sunulduğunu belirtti. Ayrıca, Samsung'un yeni nesil HBM4 için "planlara uygun olarak" geliştirme çalışmalarına devam ettiği ve 2025'in ikinci yarısında seri üretime başlamayı hedeflediği açıklandı.
Samsung geri dönebilir mi?
Bir şirketin Nvidia tarafından HBM tedarikçisi olarak onaylanması için sıkı bir doğrulama sürecinden geçmesi gerekiyor ve Samsung bu süreci henüz tamamlamış değil. Ancak, Nvidia’dan onay alması, Samsung’un büyümeye dönmesi ve SK Hynix ile daha etkin bir şekilde rekabet etmesi için kapıları açabilir.
Nvidia, HBM belleklerin çoğunun kullanıldığı yapay zeka çip pazarının yüzde 90'ından fazlasını elinde tuttuğunu göz önüne alırsak firma, Samsung için çok önemli bir hedef. Öte yandan Samsung sözcüsü, şirketin HBM3E ile "önemli ilerlemeler kaydettiğini" ve "doğrulama sürecinde önemli bir aşamayı tamamladığını" belirtti. Sözcüye göre Samsung, dördüncü çeyrekte satışların genişlemesini bekliyor.
Dolayısıyla Samsung için geri dönüş ihtimali kesinlikle düşük değil uzmanlara göre. Hatta firmanın Ar-Ge alanındaki gücü ve yarı iletken üretim kapasitesi göz önüne alındığında SK Hynix'i yakalaması çok da uzun sürmeyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über