Samsung, yapay zeka patlamasında nasıl geriye düştü ve geri dönebilir mi?

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Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, bir zamanlar bellek çipleri pazarında dünya çapında bir liderdi ve bu da onu yapay zeka devriminin faydalarından yararlanmak için mükemmel bir konuma getiriyordu. Ancak, teknoloji devi, yapay zekanın silikon lideri Nvidia'nın kullandığı yeni nesil çiplerde, uzun süredir rakibi olan SK Hynix'in gerisinde kalmış durumda. Sonuç olarak, Samsung'un kârı önemli ölçüde düşerken, piyasa değerinden 126 milyar dolar da buharlaşmış halde. Peki Samsung nasıl oldu da geriye düştü?

Bellekler, verileri depolamak için kullanılan kritik bir çip türü konumunda ve akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok cihazda kendisine yer buluyor. ıllar boyunca Samsung, bu teknolojinin tartışmasız lideriydi, güney Koreli rakibi SK Hynix ve Amerikalı Micron'u geride bırakmıştı. Ancak, OpenAI'nin ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının popülerleşmesiyle, bu uygulamaları eğitmek için gereken altyapı daha fazla dikkat çekmeye başladı. Bu süreçte, Nvidia, grafik işleme birimleri (GPU) ile bu alanın zirve oyuncusu haline geldi. Nvidia'nın kullandığı bu teknolojiler, yapay zeka eğitiminde bir standart haline geldi.

Samsung’un geri kaldığı alan

Nvidia'nın teknoloji mimarisinin önemli bir parçası, yüksek bant genişliğine sahip belleklere (HBM) dayanıyor. HBM, birden fazla DRAM yongasının üst üste konulmasından oluşan nispeten yeni nesil bir bellek türü. Ancak yapay zeka patlamasından önce bu ürün oldukça niş bir Pazar olarak görülüyordu. İşte Samsung tam da bu noktada yakalandı ve yatırım yapmakta başarısız oldu.

HBM, uzun süre boyunca çok niş bir ürün oldu ve Samsung bu teknolojiyi geliştirmek için kaynaklarını seferber etmemeyi tercih etti. Teknolojinin zorluğu ve adreslenebilir pazarın küçüklüğü nedeniyle, yüksek geliştirme maliyetlerinin haklı görülmediği düşünüldü.

Tam Boyutta Gör Ancak firmanın ana rakibi SK Hynix bu fırsatı gördü. Şirket, Nvidia mimarisi için onaylanmış HBM çiplerini agresif bir şekilde piyasaya sürdü ve bu süreçte, Nvidia ile yakın bir işbirliği geliştirdi. Hatta öyle ki Nvidia CEO’su, SK Hynix’in yeni nesil HBM4 bellek tedarikini hızlandırmasını istedi. SK Hynix, Eylül çeyreğinde rekor düzeyde işletme kârı açıkladı.

Samsung ise yılın üçüncü çeyreğinde HBM satışlarının çeyrek bazında yüzde 70'ten fazla arttığını duyurdu. Şirket, halihazırdaki son nesil HBM olan HBM3E ürününün seri üretim aşamasına geçtiğini ve satışa sunulduğunu belirtti. Ayrıca, Samsung'un yeni nesil HBM4 için "planlara uygun olarak" geliştirme çalışmalarına devam ettiği ve 2025'in ikinci yarısında seri üretime başlamayı hedeflediği açıklandı.

Samsung geri dönebilir mi?

Tam Boyutta Gör Analistler Samsung'un HBM'ye yeterince yatırım yapmaması ve ilk hamleyi yapan şirket olmaması gibi çeşitli nedenlerle rakiplerinin gerisinde kaldığını belirtiyor. Mevcut yol haritasına bakıldığında Samsung’un SK Hynix ile arasındaki farkı kapatamadığı da görülüyor. SK Hynix, HBM4’leri 2025’in ilk yarısı için hazır hale getirmeyi hedeflerken Samsung ise 2025’in ikinci yarısını hedefliyor. Samsung'un kısa vadede geri dönüş yapabilmesi ise tamamen Nvidia’ya bağlı görünüyor.

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Bir şirketin Nvidia tarafından HBM tedarikçisi olarak onaylanması için sıkı bir doğrulama sürecinden geçmesi gerekiyor ve Samsung bu süreci henüz tamamlamış değil. Ancak, Nvidia’dan onay alması, Samsung’un büyümeye dönmesi ve SK Hynix ile daha etkin bir şekilde rekabet etmesi için kapıları açabilir.

Nvidia, HBM belleklerin çoğunun kullanıldığı yapay zeka çip pazarının yüzde 90'ından fazlasını elinde tuttuğunu göz önüne alırsak firma, Samsung için çok önemli bir hedef. Öte yandan Samsung sözcüsü, şirketin HBM3E ile "önemli ilerlemeler kaydettiğini" ve "doğrulama sürecinde önemli bir aşamayı tamamladığını" belirtti. Sözcüye göre Samsung, dördüncü çeyrekte satışların genişlemesini bekliyor.

Dolayısıyla Samsung için geri dönüş ihtimali kesinlikle düşük değil uzmanlara göre. Hatta firmanın Ar-Ge alanındaki gücü ve yarı iletken üretim kapasitesi göz önüne alındığında SK Hynix'i yakalaması çok da uzun sürmeyebilir.

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Samsung nasıl oldu da geriye düştü ve geri dönebilir mi?