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    Tesla, dünya çapında 40.000 Supercharger istasyonuna ulaştı

    Elektrikli otomobil devi Tesla, Supercharger istasyonlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Firma tarafından yapılan açıklamayla önemli bir mihenk taşının geride bırakıldığı doğrulandı.
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    Tesla, dünya çapında 40.000 Supercharger istasyonuna ulaştı Tam Boyutta Gör

    Tesla elektrikli araç işine ilk girdiğinde emekleme dönemindeydi ve otomobil üreticisi, başarılı olmak istiyorsa elektrikli araçlarını desteklemek adına kendi şarj altyapısını geliştirmek için üçüncü taraf şirketlere güvenemeyeceğini hemen anladı

    Bunun yerine Tesla, şarj deneyimini kontrol etmek ve elektrikli otomobil planlarına ayak uydurmak için diğer firmalara güvenmek yerine kendi DC hızlı şarj ağı olan Supercharger ağına yatırım yapmaya başladı. Bu süreçten 10 yıl sonra Tesla Supercharger ağı dünyadaki en büyük ve tartışmasız en iyi DC hızlı şarj istasyonu konumuna yükseldi.

    Tesla Supercharger sayısı 40.000'e ulaştı

    Supercharger ağı, Tesla'nın başarısının kritik bir parçası konumunda olmaya devam ederken firma tarafından yapılan açıklamada şu anda dünya çapında faaliyet gösteren 40.000 Supercharger'a sahip olduklarını doğruladı. Tesla’nın kurulu istasyonları dünyanın 4.000’den fazla farklı lokasyonunda yer alıyor.

    Tesla, sadece bu yıl 10.000 adet Supercharger istasyonu daha ağına ekleyerek büyüme sürecini artırmaya devam ediyor. Aynı zamanda belirtmek gerekiyor ki Tesla Supercharger istasyonları Türkiye’de 13 farklı alanda kurulacak. Bununla birlikte Tesla, yavaş yavaş Supercharger ağını Tesla olmayan elektrikli araçlara da açmaya başlıyor ve bu süreçte en büyük istasyon ağına sahip firmalardan birisi konumuna geliyor.

    Ayrıca Tesla, Supercharger'ın dördüncü nesli üzerinde de çalışıyor. Yeni neslin daha yüksek bir şarj oranına sahip olması ve Tesla olmayan elektrikli araçlar için kullanımı kolaylaştırması bekleniyor. İlk Supercharger V4 istasyonlarının yakın bir zamanda konuşlandırılması bekleniyor.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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