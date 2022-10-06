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    Tesla'nın Türkiye'ye kuracağı Supercharger istasyonlarının adresi açıklandı

    Tesla, Türkiye'ye kuracağı Tesla Supercharger istasyonlarının adresini detaylı şekilde paylaştı. Türkiye'de 13 farklı yere Supercharger istasyonu kurulacak.        
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    Tesla Supercharger istasyonları nereye kurulacak? Tam Boyutta Gör
    Türkiye pazarına giriş hazırlığındaki Tesla, ülkemize kuracağı Tesla Supercharger istasyonları hakkında detaylı bilgi paylaştı. Daha önce hangi şehirlere kurulacağı açıklanan istasyonlarının adresleri paylaşıldı. Tesla Supercharger istasyonlarının tam olarak nereye yerleştirileceği belli oldu.

    Ayrıca daha önce şehirler açıklanmıştı ancak istasyon sayısı hakkında bilgi mevcut değildi. Adreslerin paylaşılmasıyla birlikte Türkiye'de 13 farklı lokasyona Supercharger istasyonu kuracağı ortaya çıktı.  

    15 dk şarj ile 515 km menzil

    Tesla Supercharger, 150 kW veya 250 kW gücünde enerji çıkışı sayesinde yüksek hızlı şarj ediyor. 250 kW gücündeki istasyonlarda 15 dakikalık şarj ile 515 kilometre menzil sunuyor. Bu sayede uzun yolculuklarınızda 1 saatin üzerinde şarj süresi beklemek yerine yalnızca 15 dakikalık kısa bir mola yeterli olacak.

    Dünya genelinde 35 binin üzerinde Supercharger istasyonu bulunuyor. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan’daki Superchargerlar faaliyete geçti. Şarj sorunu yaşamadan Türkiye’den Avrupa’ya yolculuk yapılabilecek.

    Tesla Supercharger istasyonları Türkiye’de nereye kurulacak? ⚡

    İstanbul

    • Şekerpınar Mah. Mühsin Yazıcıoğlu Cd. Gebze/Kocaeli
      (Bu istasyon Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alıyor ancak sitede İstanbul başlığı altında verilmiş.)

    İzmir

    • Çeşme Otoyolu, Birgi Mahallesi
    • Kemal Atatürk Mah, 7523. Sk. No:2 / Menemen

    Ankara

    • 2 Gazi, Konya Devlet Yolu No:2, 06560 Yenimahalle/Ankara

    Antalya

    • Konyaaltı Cd. No:1 Muratpaşa/Antalya

    Aydın

    • Işıklı Bulvarı, Efeler/Aydın
    • Ovaeymir Mah., 40. Sk. No:35 Efeler/Aydın

    Balıkesir

    • Aziziye Mah. Balıkesir Karayolu 10. Km Susurluk/Balıkesir
    • Bursa Yolu Üzeri 17.km Balıkesir

    Bursa

    • 2. Osman Gazi Cd. Osmangazi/Bursa
    • İstanbul Caddesi, Osmangazi/Bursa

    Edirne

    • Şükrüpaşa, Kıyık Cd. No:254 Merkez/Edirne

    Konya

    • Dokuz Mahallesi, Yeni İstanbul Cd. No:276 Selçuklu/Konya
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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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