Tesla'nın Türkiye'ye kuracağı Supercharger istasyonlarının adresi açıklandı

Tam Boyutta Gör Türkiye pazarına giriş hazırlığındaki Tesla, ülkemize kuracağı Tesla Supercharger istasyonları hakkında detaylı bilgi paylaştı. Daha önce hangi şehirlere kurulacağı açıklanan istasyonlarının adresleri paylaşıldı. Tesla Supercharger istasyonlarının tam olarak nereye yerleştirileceği belli oldu.

Ayrıca daha önce şehirler açıklanmıştı ancak istasyon sayısı hakkında bilgi mevcut değildi. Adreslerin paylaşılmasıyla birlikte Türkiye'de 13 farklı lokasyona Supercharger istasyonu kuracağı ortaya çıktı.

15 dk şarj ile 515 km menzil

Tesla Supercharger, 150 kW veya 250 kW gücünde enerji çıkışı sayesinde yüksek hızlı şarj ediyor. 250 kW gücündeki istasyonlarda 15 dakikalık şarj ile 515 kilometre menzil sunuyor. Bu sayede uzun yolculuklarınızda 1 saatin üzerinde şarj süresi beklemek yerine yalnızca 15 dakikalık kısa bir mola yeterli olacak.

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Dünya genelinde 35 binin üzerinde Supercharger istasyonu bulunuyor. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan’daki Superchargerlar faaliyete geçti. Şarj sorunu yaşamadan Türkiye’den Avrupa’ya yolculuk yapılabilecek.

Tesla Supercharger istasyonları Türkiye’de nereye kurulacak? ⚡

İstanbul

Şekerpınar Mah. Mühsin Yazıcıoğlu Cd. Gebze/Kocaeli

(Bu istasyon Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alıyor ancak sitede İstanbul başlığı altında verilmiş.)

İzmir

Çeşme Otoyolu, Birgi Mahallesi

Kemal Atatürk Mah, 7523. Sk. No:2 / Menemen

Ankara

2 Gazi, Konya Devlet Yolu No:2, 06560 Yenimahalle/Ankara

Antalya

Konyaaltı Cd. No:1 Muratpaşa/Antalya

Aydın

Işıklı Bulvarı, Efeler/Aydın

Ovaeymir Mah., 40. Sk. No:35 Efeler/Aydın

Balıkesir

Aziziye Mah. Balıkesir Karayolu 10. Km Susurluk/Balıkesir

Bursa Yolu Üzeri 17.km Balıkesir

Bursa

2. Osman Gazi Cd. Osmangazi/Bursa

İstanbul Caddesi, Osmangazi/Bursa

Edirne

Şükrüpaşa, Kıyık Cd. No:254 Merkez/Edirne

Konya

Dokuz Mahallesi, Yeni İstanbul Cd. No:276 Selçuklu/Konya

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