Tesla'nın Türkiye'ye kuracağı Supercharger istasyonlarının adresi açıklandı

- 15 dk şarj ile 515 km menzil
- Tesla Supercharger istasyonları Türkiye’de nereye kurulacak? ⚡
- İstanbul
- İzmir
- Ankara
- Antalya
- Aydın
- Balıkesir
- Bursa
- Edirne
- Konya
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Ayrıca daha önce şehirler açıklanmıştı ancak istasyon sayısı hakkında bilgi mevcut değildi. Adreslerin paylaşılmasıyla birlikte Türkiye'de 13 farklı lokasyona Supercharger istasyonu kuracağı ortaya çıktı.
15 dk şarj ile 515 km menzil
Tesla Supercharger, 150 kW veya 250 kW gücünde enerji çıkışı sayesinde yüksek hızlı şarj ediyor. 250 kW gücündeki istasyonlarda 15 dakikalık şarj ile 515 kilometre menzil sunuyor. Bu sayede uzun yolculuklarınızda 1 saatin üzerinde şarj süresi beklemek yerine yalnızca 15 dakikalık kısa bir mola yeterli olacak.
Dünya genelinde 35 binin üzerinde Supercharger istasyonu bulunuyor. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan’daki Superchargerlar faaliyete geçti. Şarj sorunu yaşamadan Türkiye’den Avrupa’ya yolculuk yapılabilecek.
Tesla Supercharger istasyonları Türkiye’de nereye kurulacak? ⚡
İstanbul
- Şekerpınar Mah. Mühsin Yazıcıoğlu Cd. Gebze/Kocaeli
(Bu istasyon Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alıyor ancak sitede İstanbul başlığı altında verilmiş.)
İzmir
- Çeşme Otoyolu, Birgi Mahallesi
- Kemal Atatürk Mah, 7523. Sk. No:2 / Menemen
Ankara
- 2 Gazi, Konya Devlet Yolu No:2, 06560 Yenimahalle/Ankara
Antalya
- Konyaaltı Cd. No:1 Muratpaşa/Antalya
Aydın
- Işıklı Bulvarı, Efeler/Aydın
- Ovaeymir Mah., 40. Sk. No:35 Efeler/Aydın
Balıkesir
- Aziziye Mah. Balıkesir Karayolu 10. Km Susurluk/Balıkesir
- Bursa Yolu Üzeri 17.km Balıkesir
Bursa
- 2. Osman Gazi Cd. Osmangazi/Bursa
- İstanbul Caddesi, Osmangazi/Bursa
Edirne
- Şükrüpaşa, Kıyık Cd. No:254 Merkez/Edirne
Konya
- Dokuz Mahallesi, Yeni İstanbul Cd. No:276 Selçuklu/Konya
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