Tesla'nın yapay zekası Grok, Türkiye'de kullanıma sunuluyor

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Tesla, 2026 Yaz Güncellemesi kapsamında yapay zeka asistanı Grok'u Türkiye'deki Tesla Model Y kullanıcılarına da açmaya başladı. Kademeli olarak dağıtılan büyük yaz güncellemesinin bir parçası olan sistem, sürücülerin araçlarını doğal sesli komutlarla kontrol etmesine ve farklı konularda yapay zekadan bilgi almasına imkan tanıyor.

Grok neler yapabiliyor?

SpaceXAI tarafından geliştirilen Grok, ABD'de bir süredir Tesla araçlarında kullanılabiliyordu. Resmi Tesla hesabından yapılan açıklamayla birlikte Grok’un tüm Avrupa’da erişime açıldığı bildirildi.

Yeni güncellemeyle birlikte asistanın yetenekleri de önemli ölçüde genişletildi. Grok artık telefon görüşmesi başlatabiliyor, müzik ve podcast arayıp oynatabiliyor, klima ayarlarını değiştirebiliyor, torpido gözünü açabiliyor ve navigasyonu sesli komutlarla yönetebiliyor. Kullanıcılar rota oluşturmanın yanı sıra yol üzerindeki ilgi noktalarını da Grok aracılığıyla bulabiliyor.

Tesla'ya büyük yaz güncellemesi: Grok artık aracı kontrol ediyor 5 sa. önce eklendi

Bunun yanında yapay zeka, araç kullanım kılavuzuna erişerek kullanım, bakım ve gösterge panelindeki uyarılar hakkında bilgi verebiliyor. Böylece sürücüler, araçla ilgili birçok sorunun yanıtını doğrudan sesli olarak alabiliyor.

Grok, uyumlu Model S, Model 3, Model X ve Model Y araçlara kademeli olarak dağıtılıyor. Sistemi kullanabilmek için Premium Connectivity aboneliği veya kararlı bir Wi-Fi bağlantısı gerekiyor.

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