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    Anlık Bildirim

    Tesla, Apple'ın izinde: Elektrikli araçlarının yanında mobil şarj cihazı vermeyecek

    Apple'ın iPhone'ların kutusundan şarj cihazını çıkarması tartışma konusu olmuştu. Şimdi de Tesla yeni araçlarının yanında mobil şarj kablosu vermeme yönünde bir karar aldı.
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    Tesla elektrikli araçlarının yanında şarj cihazı vermeyecek
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    Amerika merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla artık elektrikli otomobillerinin yanında mobil şarj cihazı sunmayacak. Müşterilerin bundan böyle söz konusu aksesuarı 200 dolar ödeyerek ayrı olarak satın alması gerekecek.

    Elon Musk sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kullanım istatistiklerine göre çok az sayıda Tesla sahibinin bu aksesuarı kullandığını söyledi. Ayrıca mobil şarj paketinin fiyatını 275 dolardan 200 dolara düşüreceklerini ve aksesuarı yeni otomobil ile birlikte sipariş etmeyi kolaylaştıracaklarını belirtti.

    Tesla elektrikli araçlarının yanında şarj cihazı vermeyecek
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    Tesla'ları ev prizine bağlama imkanı sunuyor

    Mobil şarj kablosu Tesla'ları standart ev prizine bağlamaya olanak tanıyor. Aksesuarı kullanarak yapılacak bir saatlik şarj ile 3.5 ila 5 km'lik bir menzil elde etmek mümkün. Çok fazla gibi görünmese de böyle bir imkana sahip olmak hiç yoktan iyidir. Ayrıca aksesuarın gece şarjları için oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 4 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 4 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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