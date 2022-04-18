Tesla, Apple'ın izinde: Elektrikli araçlarının yanında mobil şarj cihazı vermeyecek

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Amerika merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla artık elektrikli otomobillerinin yanında mobil şarj cihazı sunmayacak. Müşterilerin bundan böyle söz konusu aksesuarı 200 dolar ödeyerek ayrı olarak satın alması gerekecek.

Elon Musk sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kullanım istatistiklerine göre çok az sayıda Tesla sahibinin bu aksesuarı kullandığını söyledi. Ayrıca mobil şarj paketinin fiyatını 275 dolardan 200 dolara düşüreceklerini ve aksesuarı yeni otomobil ile birlikte sipariş etmeyi kolaylaştıracaklarını belirtti.

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Tesla'ları ev prizine bağlama imkanı sunuyor

Mobil şarj kablosu Tesla'ları standart ev prizine bağlamaya olanak tanıyor. Aksesuarı kullanarak yapılacak bir saatlik şarj ile 3.5 ila 5 km'lik bir menzil elde etmek mümkün. Çok fazla gibi görünmese de böyle bir imkana sahip olmak hiç yoktan iyidir. Ayrıca aksesuarın gece şarjları için oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.

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Tesla elektrikli araçlarının yanında şarj cihazı vermeyecek