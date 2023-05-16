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    Elon Musk açıkladı: Tesla en pahalı otopilot seçeneğini tüm dünyada 1 ay ücretsiz sunacak

    Tesla'nın patronu Elon Musk, dünya genelindeki müşterilere tam otonom sürüş sistemini bir ay boyunca ücretsiz olarak sunacaklarını açıkladı. FSD paketi Türkiye'de 131.580 TL karşılığında satılıyor.
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    Tesla en pahalı otopilot seçeneğini 1 ay ücretsiz sunacak Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tesla'nın tam otonom sürüş sistemini (FSD), bir takvim ayı boyunca "ücretsiz olarak" kullanıma açacaklarını duyurdu. Böylelikle şirket daha fazla kullanıcının bu teknolojiyi denemesini sağlamış olacak.

    Kanadalı bir takipçisinin sorusunu yanıtlayan ünlü girişimci, ücretsiz denemelerin yolda olduğunu ve FSD (Full Self-Driving) seçeneğinin Kuzey Amerika'da kullanıma sunulacağını belirtti. Musk, FSD'nin daha geniş çapta hizmete girmeden önce sadece güvenli değil, aynı zamanda "son derece sorunsuz" olmasını istiyor.

    Dünya genelinde de ücretsiz denemeler sunulacak

    Tesla'nın patronu standart ve geliştirilmiş otopilotun tüm özelliklerini kapsayan FSD'yi dünya genelindeki diğer müşterilere de 1 ay boyunca ücretsiz olarak sunacaklarını söyledi. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda herhangi bir detay vermedi.

    Musk "Otopilotun yerel yollarda iyi çalıştığından emin olduktan ve düzenleyiciler kendi ülkelerinde onayladıktan sonra bu özellik dünyanın geri kalanında kullanılabilir hale gelecek" dedi. Söz konusu FSD abonelik seçeneği 15.000 dolar (Türkiye'de 131.580 TL) karşılığında satılıyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 19 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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