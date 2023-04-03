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    Anlık Bildirim

    Tesla fren sorunu nedeniyle 35 adet Semi'yi geri çağırıyor

    Tesla kısa süre önce teslimatlarına başladığı elektrikli tırları için bir geri çağırma programı başlatıyor. Şirketin müşterilere teslim ettiği 35 Semi'de elektronik park freniyle ilgili bir sorun var.
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    Tesla fren sorunu nedeniyle 35 adet Semi'yi geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Semi tırlarını kapsayan bir geri çağırma programı başlatma kararı aldı. Şirketin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) web sitesinde yayınlanan açıklamasına göre, 35 araç geri çağırmaya tabi.

    Tesla'nın Bendix tarafından tedarik edilen elektronik park freni valf modülündeki (PVM) bir kusur nedeniyle elektrikli tırlarını geri çağırmak zorunda kaldığı bildirildi. Geri çağırma bildirimine göre, arızalı modül el freni çekildiğinde park konumuna geçemeyerek tırın kaymasına neden olabilir ve bu da ciddi kazalara yol açabilir.

    Tesla fren sorunu nedeniyle 35 adet Semi'yi geri çağırıyor Tam Boyutta Gör

    Ücretsiz onarım yapılacak

    NHTSA internet sitesinde yayınlanan belgede bu kusurdan dolayı herhangi bir kaza veya araç hasarı meydana gelmediği özellikle belirtiliyor. Otomobil üreticisi, geri çağrılan tırlardaki arızalı modülün ücretsiz olarak değiştirileceğini açıkladı.

    Tesla Semi, 2017'de tanıtılmış olmasına rağmen teslimatları geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Elektrikli tırı ilk teslim alan şirket PepsiCo ve yan kuruluşu Frito-Lay oldu. Muhtemelen bu kusurdan etkilenen araçların çoğı PepsiCo firmasına ait.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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