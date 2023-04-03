Tesla fren sorunu nedeniyle 35 adet Semi'yi geri çağırıyor

Tesla'nın Bendix tarafından tedarik edilen elektronik park freni valf modülündeki (PVM) bir kusur nedeniyle elektrikli tırlarını geri çağırmak zorunda kaldığı bildirildi. Geri çağırma bildirimine göre, arızalı modül el freni çekildiğinde park konumuna geçemeyerek tırın kaymasına neden olabilir ve bu da ciddi kazalara yol açabilir.
Ücretsiz onarım yapılacak
NHTSA internet sitesinde yayınlanan belgede bu kusurdan dolayı herhangi bir kaza veya araç hasarı meydana gelmediği özellikle belirtiliyor. Otomobil üreticisi, geri çağrılan tırlardaki arızalı modülün ücretsiz olarak değiştirileceğini açıkladı.
Tesla Semi, 2017'de tanıtılmış olmasına rağmen teslimatları geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Elektrikli tırı ilk teslim alan şirket PepsiCo ve yan kuruluşu Frito-Lay oldu. Muhtemelen bu kusurdan etkilenen araçların çoğı PepsiCo firmasına ait.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı