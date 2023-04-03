Tam Boyutta Gör ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Semi tırlarını kapsayan bir geri çağırma programı başlatma kararı aldı. Şirketin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) web sitesinde yayınlanan açıklamasına göre, 35 araç geri çağırmaya tabi.

Hammadde fiyatlarının düşmesi elektrikli otomobilleri ucuzlattı 6 gün önce eklendi

Tesla'nın Bendix tarafından tedarik edilen elektronik park freni valf modülündeki (PVM) bir kusur nedeniyle elektrikli tırlarını geri çağırmak zorunda kaldığı bildirildi. Geri çağırma bildirimine göre, arızalı modül el freni çekildiğinde park konumuna geçemeyerek tırın kaymasına neden olabilir ve bu da ciddi kazalara yol açabilir.

Tam Boyutta Gör

Ücretsiz onarım yapılacak

NHTSA internet sitesinde yayınlanan belgede bu kusurdan dolayı herhangi bir kaza veya araç hasarı meydana gelmediği özellikle belirtiliyor. Otomobil üreticisi, geri çağrılan tırlardaki arızalı modülün ücretsiz olarak değiştirileceğini açıkladı.

Tesla Semi, 2017'de tanıtılmış olmasına rağmen teslimatları geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Elektrikli tırı ilk teslim alan şirket PepsiCo ve yan kuruluşu Frito-Lay oldu. Muhtemelen bu kusurdan etkilenen araçların çoğı PepsiCo firmasına ait.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla fren sorunu nedeniyle 35 adet Semi'yi geri çağırıyor