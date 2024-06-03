Tam Boyutta Gör Tesla’nın hem kullanıcıların hem de teknisyenlerin araç bilgilerini teşhis edip görmesine olanak tanıyan bir özellik olan servis moduna son dönemde birçok özellik eklendi. Bunlardan en önemlisi aracın kabin hava filtresi için sağlık ölçer. Tesla, yeni güncellemeyle araç sahiplerinin kabin hava filtrelerini değiştirme zamanının geldiğini hatırlamalarına yardımcı olacak.

Teslanın elektrikli kamyonu 2026'da seri üretimde olacak 1 gün önce eklendi

Güncelleme, servis modunun HVAC bölümüne kabin filtresi sağlığı arayüzünü getiriyor. Sağlık durumu, sağlık yüzdesi olarak gösteriliyor; daha düşük sayı kabin filtresinin değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak, burada %100'ün üzerinde bir değer gördüklerini söyleyen kullanıcılar da var. Sağlık ölçerin amacı kabin hava filtrenizin kullanım ömrüne ilişkin yaklaşık bir tahmin sunmak. Tesla, muhtemelen filtrenin yaşına ve HVAC sisteminin kaç saat kullanıldığına bağlı olarak kabin filtresinin sağlığını tahmin ediyor.

Tesla, genelde kabin hava filtresinin 2 yılda bir değiştirilmesini (biyolojik silah savunma moduna erişimi olan araçlar için 3 yılda bir) öneriyor. Bu, tabii ki kullanıma ve kabine giren polen, sanayi atıkları, yol tozu ve diğer partiküllerin miktarına bağlı olarak değişebiliyor. Kabin ve HEPA hava filtresinin değiştirilmesi işlemi basit olmakla birlikte Tesla, nasıl değiştirileceğine dair model bazında talimatlar sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, kabin hava filtrelerinin değiştirilmesi konusunda uyaracak