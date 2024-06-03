Tesla, kabin hava filtrelerinin değiştirilmesi konusunda uyaracak

Güncelleme, servis modunun HVAC bölümüne kabin filtresi sağlığı arayüzünü getiriyor. Sağlık durumu, sağlık yüzdesi olarak gösteriliyor; daha düşük sayı kabin filtresinin değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak, burada %100'ün üzerinde bir değer gördüklerini söyleyen kullanıcılar da var. Sağlık ölçerin amacı kabin hava filtrenizin kullanım ömrüne ilişkin yaklaşık bir tahmin sunmak. Tesla, muhtemelen filtrenin yaşına ve HVAC sisteminin kaç saat kullanıldığına bağlı olarak kabin filtresinin sağlığını tahmin ediyor.
Tesla, genelde kabin hava filtresinin 2 yılda bir değiştirilmesini (biyolojik silah savunma moduna erişimi olan araçlar için 3 yılda bir) öneriyor. Bu, tabii ki kullanıma ve kabine giren polen, sanayi atıkları, yol tozu ve diğer partiküllerin miktarına bağlı olarak değişebiliyor. Kabin ve HEPA hava filtresinin değiştirilmesi işlemi basit olmakla birlikte Tesla, nasıl değiştirileceğine dair model bazında talimatlar sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.