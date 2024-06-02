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    Anlık Bildirim

    Teslanın elektrikli kamyonu 2026'da seri üretimde olacak

    Tamamen elektrikli olan Tesla Semi, elektrikli kamyon taşımacılığının geleceği olmayı hedefliyor. Tesla, 2026 yılında Semi'nin toplu üretiminin başlayacağını duyurdu.
    Teslanın elektrikli kamyonu 2026'da seri üretimde olacak Tam Boyutta Gör
    Tesla Semi 2026 yılına hazırlanıyor. 2017'deki ilk tanıtımdan bu yana anlaşılması zor bir araç olmuştu. Uzun mesafe kamyonunun ilk olarak 2019'da üretilmesi planlanıyordu ancak birçok gecikme yaşandı. İlk teslimatlar ise Aralık 2022'de başlamıştı ancak o tarihten 2024'ün ilk çeyreğine kadar sadece 150 adet üretilebildi.

    Tesla, elektrikli kamyonunu 2026 yılında seri üretime hazırlıyor

    Tesla, Semi elektrikli kamyonunda herşeyin yolunda gitiğini göstermek için Las Vegas'taki 2024 Gelişmiş Temiz Ulaşım Fuarı'nda (ACT) sahneye çıktı. Kıdemli Müdür Dan Priestley, "Elektrikli ağır kamyon taşımacılığının üstesinden gelmek için elektrikli araçlarla ve destekleyici altyapıyla ilgili deneyimi büyük ölçekte sunmayı sabırsızlıkla beklediklerini" belirtti.

    Priestley ayrıca yakında PepsiCo filosuna 50 Semi'nin daha katılacağını duyurdu. Bu haber büyük perakendeciler Costco ve Walmart'ın da pilot programlar başlattığına dair raporların ardından geldi. Tesla bu süreci gelecek hedeflerinin yalnızca bir başlangıcı olarak görüyor. Geçtiğimiz yıl şirket, Nevada'da Tesla Semi üretimini desteklemek için 3,6 milyar dolarlık bir fabrika duyurdu.

    Tesisin inşaatına ise bu yılın Ocak ayında başlandı. Bay Priestley, Tesla'nın 2026 yılında hacimli üretim hedeflediğini ve sonunda yılda 50.000 adet kadar üretim gerçekleştireceğini söyledi. Kaçırılan üretim hedefleri ve yavaş teslimatlara rağmen nihayet planlandığı gibi 2026'da seri üretime başlanacağı kesinleşmiş oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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