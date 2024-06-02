Teslanın elektrikli kamyonu 2026'da seri üretimde olacak

Tesla, elektrikli kamyonunu 2026 yılında seri üretime hazırlıyor
Tesla, Semi elektrikli kamyonunda herşeyin yolunda gitiğini göstermek için Las Vegas'taki 2024 Gelişmiş Temiz Ulaşım Fuarı'nda (ACT) sahneye çıktı. Kıdemli Müdür Dan Priestley, "Elektrikli ağır kamyon taşımacılığının üstesinden gelmek için elektrikli araçlarla ve destekleyici altyapıyla ilgili deneyimi büyük ölçekte sunmayı sabırsızlıkla beklediklerini" belirtti.
Priestley ayrıca yakında PepsiCo filosuna 50 Semi'nin daha katılacağını duyurdu. Bu haber büyük perakendeciler Costco ve Walmart'ın da pilot programlar başlattığına dair raporların ardından geldi. Tesla bu süreci gelecek hedeflerinin yalnızca bir başlangıcı olarak görüyor. Geçtiğimiz yıl şirket, Nevada'da Tesla Semi üretimini desteklemek için 3,6 milyar dolarlık bir fabrika duyurdu.
Tesisin inşaatına ise bu yılın Ocak ayında başlandı. Bay Priestley, Tesla'nın 2026 yılında hacimli üretim hedeflediğini ve sonunda yılda 50.000 adet kadar üretim gerçekleştireceğini söyledi. Kaçırılan üretim hedefleri ve yavaş teslimatlara rağmen nihayet planlandığı gibi 2026'da seri üretime başlanacağı kesinleşmiş oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.