Tam Boyutta Gör Tesla Semi 2026 yılına hazırlanıyor. 2017'deki ilk tanıtımdan bu yana anlaşılması zor bir araç olmuştu. Uzun mesafe kamyonunun ilk olarak 2019'da üretilmesi planlanıyordu ancak birçok gecikme yaşandı. İlk teslimatlar ise Aralık 2022'de başlamıştı ancak o tarihten 2024'ün ilk çeyreğine kadar sadece 150 adet üretilebildi.

Tesla, elektrikli kamyonunu 2026 yılında seri üretime hazırlıyor

Tesla, Semi elektrikli kamyonunda herşeyin yolunda gitiğini göstermek için Las Vegas'taki 2024 Gelişmiş Temiz Ulaşım Fuarı'nda (ACT) sahneye çıktı. Kıdemli Müdür Dan Priestley, "Elektrikli ağır kamyon taşımacılığının üstesinden gelmek için elektrikli araçlarla ve destekleyici altyapıyla ilgili deneyimi büyük ölçekte sunmayı sabırsızlıkla beklediklerini" belirtti.

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Priestley ayrıca yakında PepsiCo filosuna 50 Semi'nin daha katılacağını duyurdu. Bu haber büyük perakendeciler Costco ve Walmart'ın da pilot programlar başlattığına dair raporların ardından geldi. Tesla bu süreci gelecek hedeflerinin yalnızca bir başlangıcı olarak görüyor. Geçtiğimiz yıl şirket, Nevada'da Tesla Semi üretimini desteklemek için 3,6 milyar dolarlık bir fabrika duyurdu.

Tesisin inşaatına ise bu yılın Ocak ayında başlandı. Bay Priestley, Tesla'nın 2026 yılında hacimli üretim hedeflediğini ve sonunda yılda 50.000 adet kadar üretim gerçekleştireceğini söyledi. Kaçırılan üretim hedefleri ve yavaş teslimatlara rağmen nihayet planlandığı gibi 2026'da seri üretime başlanacağı kesinleşmiş oldu.

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Teslanın elektrikli kamyonu 2026'da seri üretimde olacak