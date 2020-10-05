Suzuki SX4 S-Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Suzuki, model gamının en üst kesiminde yer alan modellerden SX4 S-Cross'u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Suzuki Sx4 S-Cross, Türkiye'de Ekim ayı içerisinde Suzuki showroomlarında yerini alacak.

1.4 litre hacimli 140 PS güç ve 220 Nm tork üreten Boosterjet benzinli motoruyla da dikkati çeken önden çekişli SX4 S-Cross, 6 ileri tam otomatik şanzımanı ve ideal boyutlarıyla kendi sınıfındaki iddiasını ortaya koyuyor. Boosterjet ile 0-100 km hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlayan SX4 S-Cross, ortalama 5.8 litrelik yakıt tüketim değerleriyle de dikkat çekiyor.

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4300 mm uzunluk, 1785 mm genişlik ve 1580 mm yüksekliğe sahip olan SX4 S-Cross, 2600 mm’lik aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Yolcularına sınıfının muadillerine göre daha geniş bir kabin vadeden 5 kişilik oturma kapasiteli crossover, 430 litre olan ve arka koltuklar yatırıldığında 875 litrelik hacme kavuşan bagaj yapısıyla da geniş bir yükleme kapasitesi sunuyor.

LED far grubu, geri görüş kamerası, ısıtmalı koltukları, manuel modda direksiyondan vites kulakçıkları, 8 inç multimedya ve navigasyon sistemi ve anahtarsız çalıştırma gibi standart donanım özelliklerine sahip SX4 S-Cross, sürüş konforunu artıran özellikleriyle dikkat çekiyor.

Suzuki'nin crossover sınıfındaki SX4 S-Cross modeli, özgün tasarımı, 8 farklı gövde renk seçeneği, konfor odaklı GL Elegance adı verilen tek donanım seviyesi ve performanslı motoruyla Ekim ayı içerisinde Türkiye'de 289 bin 900 TL'lik fiyatıyla satışa sunulacak.

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