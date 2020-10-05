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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Suzuki SX4 S-Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Suzuki, model gamının en üst kesiminde yer alan modellerden SX4 S-Cross'u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Suzuki SX4 S-Cross, tek donanım seviyesi ve Boosterjet benzinli motoruyla satılacak.
    2 hf.
    16,1b
    1
    17
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Suzuki SX4 S-Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Suzuki, model gamının en üst kesiminde yer alan modellerden SX4 S-Cross'u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Suzuki Sx4 S-Cross, Türkiye'de Ekim ayı içerisinde Suzuki showroomlarında yerini alacak.

    1.4 litre hacimli 140 PS güç ve 220 Nm tork üreten Boosterjet benzinli motoruyla da dikkati çeken önden çekişli SX4 S-Cross, 6 ileri tam otomatik şanzımanı ve ideal boyutlarıyla kendi sınıfındaki iddiasını ortaya koyuyor. Boosterjet ile 0-100 km hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlayan SX4 S-Cross, ortalama 5.8 litrelik yakıt tüketim değerleriyle de dikkat çekiyor.

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    4300 mm uzunluk, 1785 mm genişlik ve 1580 mm yüksekliğe sahip olan SX4 S-Cross, 2600 mm’lik aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Yolcularına sınıfının muadillerine göre daha geniş bir kabin vadeden 5 kişilik oturma kapasiteli crossover, 430 litre olan ve arka koltuklar yatırıldığında 875 litrelik hacme kavuşan bagaj yapısıyla da geniş bir yükleme kapasitesi sunuyor.

    LED far grubu, geri görüş kamerası, ısıtmalı koltukları, manuel modda direksiyondan vites kulakçıkları, 8 inç multimedya ve navigasyon sistemi ve anahtarsız çalıştırma gibi standart donanım özelliklerine sahip SX4 S-Cross, sürüş konforunu artıran özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Suzuki'nin crossover sınıfındaki SX4 S-Cross modeli, özgün tasarımı, 8 farklı gövde renk seçeneği, konfor odaklı GL Elegance adı verilen tek donanım seviyesi ve performanslı motoruyla Ekim ayı içerisinde Türkiye'de 289 bin 900 TL'lik fiyatıyla satışa sunulacak.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 2 hf. en beğenilen
    Satan galericinin linkini gönderin de gerçek fiyatını öğrenelim.
    Yanıtla +15
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    Mütercim Bey (F. Öz) 2 hf. Akhenatonnn
    O da bir şey mi? Çalışarak aylık 4k maaşla şu arabaları alabilmek hayal gibi geliyor bana. Millet nasıl alıyor/alabiliyor aklımı kaçıracağım en sonunda.
    Yanıtla +7
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    Portraitclub 2 hf.
    Artık özelliklerine bakmıyorum. Fiyatına bakıyorum sonra haberi kapatıyorum
    Yanıtla +7
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    DH Misafiri 2 hf.
    Yurtdışında bu modelin 1.3 multijet motorlusu vardı pndan getirseler türkiye şartlarıda iyi olur
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    Carsever (GGUNES ) 2 hf.
    Yurt dışında bu aracın millet tasarımını unuttu, yıllardır piyasada, bize daha yeni geliyor, gelmesin
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    musty578 (mustafa ak) 2 hf.
    25 bine satılamayan piyasası olmayan sx4 e bak 280 bin olmuş gerçi herşeyden bir sıfır atarak hasaplarsak 28 binlira eski parayla diyelim... anlıyana
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    aumahanoglu (ali utkan mahanoğlu) 2 hf.
    O vites topuzu bir tek benim mi gözlerimi kanattı?..
    Yanıtla +1
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    Portraitclub 2 hf.
    Artık özelliklerine bakmıyorum. Fiyatına bakıyorum sonra haberi kapatıyorum
    Yanıtla +7
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    Darknesia (Darknesia ) 2 hf.
    Bu kadar demode tasarımı olan bir araca bu parayı vermek anlamsız gerçekten. Seleflerinin yanında çok sönük kalıyor.
    Yanıtla +4
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    yiğit_kemal 2 hf.
    Geçmiş yıllarda bir adet swift almıştım. Ucuza aldım diye sevinip zararına güç bela satabilmistim. Arabadan çok memnundum ama parça ve usta sorunu nedeniyle elden çıkardım. Bütün dezavantajına rağmen Suzuki hala bu fiyatlardan araç satabiliyorsa Türkiye müdürünü ekonomi bakanı yapmak lazim.
    Yanıtla +3
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    lojistisyen 2 hf.
    Bu araba 2013 yılında bir dönem satıldı ama sonra ürün gamından kalkmıştı.



    Makyajlı kasası bu, keşke içine de dokunsalarmış, demode kalmış.
    Yanıtla +1
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf.
    Bir dış tasarıma bak bir de iç tasarıma...
    Yanıtla +2
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    kizashi (vedat bora) 2 hf.
    Kamiq yerine alınır.
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    Galeri, suzuki sx4 s-cross fiyat ve
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