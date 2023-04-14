Tesla Model 3 güncellendi: İşte ilk kamuflajsız fotoğrafı

Yeni versiyonun ön kısmı Tesla'nın süper otomobili Roadster'i andırıyor. Kaput daha uzun ve tampon zemine daha yakın. Bu da sedana sportif bir görünüm kazandırmış.Göze çarpan diğer detaylar arasında yeni far tasarımı da var. Tüm değişiklikler bununla bitmeyecek.
Yeni üretim teknolojisi ile maliyet düşüyor
Aktarılan bilgilere göre Tesla otopilotun çalışmasını iyileştirecek ve araca çok yönlü görüş sisteminin yeteneklerini genişletecek ek kameralar ekleyecek. Ayrıca kabindeki tuş sayısının azaltılacağına yönelik haberler de var.
Tesla Model 3'ün gövdesi toplam bileşen sayısını azaltacak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeni bir teknoloji kullanılarak üretilecek. Güncellenen elektrikli otomobilin 2023'ün sonunda tanıtılması bekleniyor. İkinci nesil Model 3 muhtemelen 2024'ün başlarında satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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