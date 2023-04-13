Changan'dan Tesla Model 3'e rakip geldi: 10.000 dolar daha ucuz

Qiyuan A07 gizli kapı kolları ve çerçevesiz kapıları ile dikkat çekiyor. Araç 4.905 mm uzunluk, 1.910 mm genişlik ve 1.480 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.900 mm. Kıyaslama açısından Tesla Model 3'te bu değerin 2.875 mm olduğunu hatırlatalım.
Sedanın hibrit versiyonu 70kW güç üreten 1.5 litrelik dört silindirli motor, 160kW elektrik motoru ve CATL üretimi 28.9kWh'lık lityum demir fosfat batarya paketine sahip olacak. Araç saf elektrik gücüyle 170 km yol yapabilecek.
Qiyuan A07 ne zaman satışa sunulacak?
Qiyuan A07'nin diğer özelliklerini 18/19 inç jantlar, her yönden görüş için 360 derecelik kameralar, radar ve masaj fonksiyonlu koltuklar olarak sıralayabiliriz. Yeni elektrikli otomobilin en erken 2023 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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