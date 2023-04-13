Changan'dan Tesla Model 3'e rakip geldi: 10.000 dolar daha ucuz

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil devi Changan'ın yeni Qiyuan elektrikli araç markası altındaki ilk modeli ortaya çıktı. Coupe-sedan tarzı tasarıma sahip Qiyuan A07 isimli otomobil, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleri ile tüketicilere sunulacak. BYD Han & Seal, XPeng P7 ve Tesla Model 3 ile rekabet edecek.

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Qiyuan A07 gizli kapı kolları ve çerçevesiz kapıları ile dikkat çekiyor. Araç 4.905 mm uzunluk, 1.910 mm genişlik ve 1.480 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.900 mm. Kıyaslama açısından Tesla Model 3'te bu değerin 2.875 mm olduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Changan EPA1 platformu üzerine inşa edilecek sedan, hem hibrit hem de tamamen elektrikli güç aktarma organları ile donatılacak. Saf elektrikli varyant 160 veya 190kW elektrik motoru ve CATL üretimi üç malzemeli (nikel - mangan - kobalt) lityum batarya içerecek.

Sedanın hibrit versiyonu 70kW güç üreten 1.5 litrelik dört silindirli motor, 160kW elektrik motoru ve CATL üretimi 28.9kWh'lık lityum demir fosfat batarya paketine sahip olacak. Araç saf elektrik gücüyle 170 km yol yapabilecek.

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Qiyuan A07 ne zaman satışa sunulacak?

Qiyuan A07'nin diğer özelliklerini 18/19 inç jantlar, her yönden görüş için 360 derecelik kameralar, radar ve masaj fonksiyonlu koltuklar olarak sıralayabiliriz. Yeni elektrikli otomobilin en erken 2023 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Aracın fiyatı 200.000 yuan yani yaklaşık 29.000 dolardan başlayacak. Donanım seviyeleri ve fiyatlar hakkında daha ayrıntılı bilgi satışların başlamasına yakın duyurulacak. Bu arada ABD'de Tesla Model 3'ün 41.990 dolar başlangıç fiyatı ile satıldığını hatırlatalım.

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