Elektriğe zam geldi Tesla Model 3 sahibi direkten elektrik çalarken yakalandı

Avrupa Birliği ülkelerinin ağırlıkta olduğu Avrupa kıtasında enerji krizi yaşanıyor. Avrupalılar elektrik fiyatlarının hızla yükselmesi nedeniyle sıkıntıda. Aracını elektrik direğine takarak şarj eden bir Tesla Model 3 sahibi Hollanda'da suçüstü yakalandı. Kendisini bu yasa dışı eyleme artan şarj maliyetlerinin ittiği belirtiliyor.

Elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları (Aralık 2022) 6 sa. önce eklendi

Elektrikli otomobilin sahibi yaklaşık 100.000 euro para cezası veya dört yıla kadar hapis ile karşı karşıya. Oud-Beijerland polisi halen olayı araştırırken şahıs gözaltında tutuluyor. Görünüşe bakılırsa ücretsiz şarj girişimi kendisine daha da pahalıya mal olacak.

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Araç şarj etmek benzin ve dizelden pahalı

Hollanda basınında yer alan habere göre Tesla Model 3 sahibi uzatma kablosu kullanarak aracını bir elektrik direğine bağladı ve ücretsiz olarak şarj etti. Sebep belli: artan elektrik fiyatları nedeniyle elektrikli otomobil kullanma maliyetinin dizel ve benzinli araçlardan daha pahalı hale gelmesi.

Elektrikli bir otomobil 100 km'de ortalama 15 kWh enerji tüketirken, Hollanda'daki mevcut ortalama elektrik fiyatıyla bu 12.60 euroya karşılık geliyor. 2019 yılında bu ülkede yaklaşık 114 milyon kWh elektrik çalındı. Ancak o dönem hırsızlık yapanlar araç sahipleri değil daha çok kenevir yetiştiricileriydi.

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Tesla Model 3 sahibi direkten elektrik çalarken yakalandı