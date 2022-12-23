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    2022'nin son günlerinde Türkiye'deki elektrikli otomobil fiyatları ne kadar?

    Aralık 2022 itibarıyla Türkiye'de fiyatı 1 milyon TL'nin altında olan sadece yedi tane elektrikli otomobil modeli var. İşte o elektrikli araba modelleri ve fiyatları:
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    elektrikli otomobil modelleri Tam Boyutta Gör
    2022 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakmak üzereyiz. Bu yıl, elektrikli otomobil satışlarının payı hala yüzde 1 civarında seyretse de birçok yeni modelin Türkiye pazarına giriş yaptığı bir dönem oldu. 2023'e giriş yapmadan önce, Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatlarını bir kez daha siz değerli okurlarımız için listelemek istedik.

    Aralık 2022'deki elektrikli otomobil fiyatlarına baktığımızda, listeden de görüldüğü üzere fiyatların Renault ZOE ile birlikte 834.900 TL seviyesinden başladığını görmekteyiz. Fiyat yelpazesi kısa süre önce Türkiye pazarına giriş yapan BMW i7 ile birlikte 6.5 milyon TL'ye kadar yükseliyor. Türkiye'de satış fiyatı 1 milyon TL'nin altında olan sadece yedi model var. Öte yandan, bayilere gittiğinizde bu otomobilleri bulmak oldukça zor.

    Elektrikli araba fiyat listesi 💰 Aralık 2022

    Model

    Menzil (WLTP)

    Fiyat
    Hyundai Kona Elektrik 100 kW 305 km 885.000 TL
    Hyundai Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive 384 km 1.687.000 TL
    Hyundai Ioniq 5 225 kW 4x4 Progressive 430 km 2.090.000 TL
    Citroen e-C4 100 kW 350 km 865.000 TL
    Peugeot e-2008 100 kW 332 km 900.000 TL
    Opel Corsa-e 100 kW Ultimate 350 km 839.900 TL
    Opel Mokka-e 100 kW Ultimate 327 km 909.900 TL
    Renault Zoe 80 kW 395 km 834.900 TL
    Seres 3 120 kW 310 km 1.120.000 TL
    Skywell ET5 150 kW Premium Line 460 km 1.299.000 TL
    Skywell ET5 150 kW Premium Plus 460 km 1.599.000 TL
    MINI Cooper SE Inspired 135 kW 234 km 916.545 TL
    Subaru Solterra e-Xtreme 160 kW 466 km 1.699.830 TL
    Subaru Solterra e-Xclusive 160 kW 419 km 1.798.620 TL
    Subaru Solterra e-Xcellent 160 kW 416 km 1.894.833 TL
    Subaru Solterra e-Xcellent (siyah tavan) 160 kW 416 km 1.919.833 TL
    Volvo XC40 Recharge P6 Ultimate 170 kW 420 km 1.803.082 TL
    Volvo C40 Recharge P6 Ultimate 170 kw 435 km 1.840.842 TL
    Volvo C40 Recharge P8 Ultimate 300 kW 447 km 2.023.202 TL
    Jaguar I-Pace SE 294 kW 408 - 470 km 2.720.872 TL
    Jaguar I-Pace HSE 294 kW 408 - 470 km 2.974.902 TL
    BMW i4 eDrive40 253 kW 590 km 2.632.500 TL
    BMW i4 M50 405 kW 521 km 3.399.000 TL
    BMW i7 xDrive60 405 kW Pure Excellence 625 km 6.236.300 TL
    BMW i7 xDrive60 405 kW M Excellence 625 km 6.410.400 TL
    BMW iX3 eDrive20 120 kW 460 km 2.452.600 TL
    BMW iX3 eDrive30 213 kW - 2.927.700 TL
    BMW iX xDrive40 First Edition Essence 243 kW 425 km 3.483.400 TL
    BMW iX xDrive40 First Edition Sport 243 kW 425 km 3.507.400 TL
    Mercedes EQA 350 218 kW 422 km 2.017.000 TL
    Mercedes EQB 350 215 kW 407 km 2.053.500 TL
    Mercedes EQC 400 300 kW 403 km 2.794.000 TL
    Mercedes EQE 300 182 kW 639 km 2.951.000 TL
    Mercedes EQE 350+ 215 kW 613 km 3.070.500 TL
    Mercedes EQE 350 4MATIC 215 kW 559 km 3.178.500 TL
    Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 460 kW 472 km 4.647.500 TL
    Mercedes EQS 350 215 kW 638 km 4.154.000 TL
    Mercedes EQS 580 385 kW 649 km 5.797.500 TL
    Mercedes EQS AMG 53 490 kW 580 km 6.277.500 TL
    Kia EV6 Prestige Long Range 239 kW 4x4 506 km 2.240.000 TL
    Kia EV6 GT-Line Long Range 239 kW 4x4 506 km 2.400.000 TL
    Kia EV6 GT 436 kW 4x4 424 km 2.710.000 TL
    Kia Niro EV 150 kW 460 km 1.630.000 TL
    Audi e-tron Advanced 55 Quattro 300 kW 440 km 3.033.152 TL
    Audi e-tron S-Line 55 Quattro 300 kW 440 km 3.082.429 TL
    Audi e-tron Sportback Advanced 55 Quattro 300 kW 452 km 3.112.070 TL
    Audi e-tron Sportback S-Line 55 Quattro 300 kW 452 km 3.161.347 TL
    Audi e-tron GT Quattro 350 kW 488 km 4.180.867 TL
    Audi RS e-tron GT Quattro 440 kW 472 km 5.939.728 TL
    elektrikli araba fiyatları Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobile gerek yok, bana dört tekerlekli motosiklet de yeter derseniz de Citroen Ami'yi tercih edebilirsiniz. 6 kW elektrik motoruyla 45 km/s son hıza çıkabilen elektrikli Ami'nin fiyatı 239.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. 2023 yılında ülkemizde bu sınıfa Silence S04 de dahil olacak. S04, çıkarılıp tekerlekli valiz gibi taşınabilen ve evde/ofiste şarj edilebilen bataryaları ile dikkat çekiyor.

    2023 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanan diğer elektrikli otomobillerden biri de şubat ayında siparişe açılacağı belirtilen Togg C-SUV olacak. Bunun dışında, pazarın en uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olacak Dacia Spring, Peugeot e-208, Peugeot e-308, Opel Astra Electric, Fiat 500-e gibi modellerin de gelecek yıl içerisinde ülkemizde satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

    Son olarak, ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de 2022 Ocak-Kasım döneminde 6.214 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157 oranında artış anlamına gelse de elektrikli otomobillerin satışlardaki payı (%1,2) hala çok düşük. Satılan elektrikli otomobillerin çoğu (3.944 adet) 160 kW'ın üzerinde yani yüzde 60 ÖTV dilimine giriyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 6 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 6 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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