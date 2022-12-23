2022'nin son günlerinde Türkiye'deki elektrikli otomobil fiyatları ne kadar?

Tam Boyutta Gör 2022 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakmak üzereyiz. Bu yıl, elektrikli otomobil satışlarının payı hala yüzde 1 civarında seyretse de birçok yeni modelin Türkiye pazarına giriş yaptığı bir dönem oldu. 2023'e giriş yapmadan önce, Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatlarını bir kez daha siz değerli okurlarımız için listelemek istedik.

Aralık 2022'deki elektrikli otomobil fiyatlarına baktığımızda, listeden de görüldüğü üzere fiyatların Renault ZOE ile birlikte 834.900 TL seviyesinden başladığını görmekteyiz. Fiyat yelpazesi kısa süre önce Türkiye pazarına giriş yapan BMW i7 ile birlikte 6.5 milyon TL'ye kadar yükseliyor. Türkiye'de satış fiyatı 1 milyon TL'nin altında olan sadece yedi model var. Öte yandan, bayilere gittiğinizde bu otomobilleri bulmak oldukça zor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobile gerek yok, bana dört tekerlekli motosiklet de yeter derseniz de Citroen Ami'yi tercih edebilirsiniz. 6 kW elektrik motoruyla 45 km/s son hıza çıkabilen elektrikli Ami'nin fiyatı 239.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. 2023 yılında ülkemizde bu sınıfa Silence S04 de dahil olacak. S04, çıkarılıp tekerlekli valiz gibi taşınabilen ve evde/ofiste şarj edilebilen bataryaları ile dikkat çekiyor.

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2023 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanan diğer elektrikli otomobillerden biri de şubat ayında siparişe açılacağı belirtilen Togg C-SUV olacak. Bunun dışında, pazarın en uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olacak Dacia Spring, Peugeot e-208, Peugeot e-308, Opel Astra Electric, Fiat 500-e gibi modellerin de gelecek yıl içerisinde ülkemizde satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

Son olarak, ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de 2022 Ocak-Kasım döneminde 6.214 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157 oranında artış anlamına gelse de elektrikli otomobillerin satışlardaki payı (%1,2) hala çok düşük. Satılan elektrikli otomobillerin çoğu (3.944 adet) 160 kW'ın üzerinde yani yüzde 60 ÖTV dilimine giriyor.

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Elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları (Aralık 2022)