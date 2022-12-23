2022'nin son günlerinde Türkiye'deki elektrikli otomobil fiyatları ne kadar?

Aralık 2022'deki elektrikli otomobil fiyatlarına baktığımızda, listeden de görüldüğü üzere fiyatların Renault ZOE ile birlikte 834.900 TL seviyesinden başladığını görmekteyiz. Fiyat yelpazesi kısa süre önce Türkiye pazarına giriş yapan BMW i7 ile birlikte 6.5 milyon TL'ye kadar yükseliyor. Türkiye'de satış fiyatı 1 milyon TL'nin altında olan sadece yedi model var. Öte yandan, bayilere gittiğinizde bu otomobilleri bulmak oldukça zor.
|
Model
|
Menzil (WLTP)
|
Fiyat
|Hyundai Kona Elektrik 100 kW
|305 km
|885.000 TL
|Hyundai Ioniq 5 125 kW 4x2 Progressive
|384 km
|1.687.000 TL
|Hyundai Ioniq 5 225 kW 4x4 Progressive
|430 km
|2.090.000 TL
|Citroen e-C4 100 kW
|350 km
|865.000 TL
|Peugeot e-2008 100 kW
|332 km
|900.000 TL
|Opel Corsa-e 100 kW Ultimate
|350 km
|839.900 TL
|Opel Mokka-e 100 kW Ultimate
|327 km
|909.900 TL
|Renault Zoe 80 kW
|395 km
|834.900 TL
|Seres 3 120 kW
|310 km
|1.120.000 TL
|Skywell ET5 150 kW Premium Line
|460 km
|1.299.000 TL
|Skywell ET5 150 kW Premium Plus
|460 km
|1.599.000 TL
|MINI Cooper SE Inspired 135 kW
|234 km
|916.545 TL
|Subaru Solterra e-Xtreme 160 kW
|466 km
|1.699.830 TL
|Subaru Solterra e-Xclusive 160 kW
|419 km
|1.798.620 TL
|Subaru Solterra e-Xcellent 160 kW
|416 km
|1.894.833 TL
|Subaru Solterra e-Xcellent (siyah tavan) 160 kW
|416 km
|1.919.833 TL
|Volvo XC40 Recharge P6 Ultimate 170 kW
|420 km
|1.803.082 TL
|Volvo C40 Recharge P6 Ultimate 170 kw
|435 km
|1.840.842 TL
|Volvo C40 Recharge P8 Ultimate 300 kW
|447 km
|2.023.202 TL
|Jaguar I-Pace SE 294 kW
|408 - 470 km
|2.720.872 TL
|Jaguar I-Pace HSE 294 kW
|408 - 470 km
|2.974.902 TL
|BMW i4 eDrive40 253 kW
|590 km
|2.632.500 TL
|BMW i4 M50 405 kW
|521 km
|3.399.000 TL
|BMW i7 xDrive60 405 kW Pure Excellence
|625 km
|6.236.300 TL
|BMW i7 xDrive60 405 kW M Excellence
|625 km
|6.410.400 TL
|BMW iX3 eDrive20 120 kW
|460 km
|2.452.600 TL
|BMW iX3 eDrive30 213 kW
|-
|2.927.700 TL
|BMW iX xDrive40 First Edition Essence 243 kW
|425 km
|3.483.400 TL
|BMW iX xDrive40 First Edition Sport 243 kW
|425 km
|3.507.400 TL
|Mercedes EQA 350 218 kW
|422 km
|2.017.000 TL
|Mercedes EQB 350 215 kW
|407 km
|2.053.500 TL
|Mercedes EQC 400 300 kW
|403 km
|2.794.000 TL
|Mercedes EQE 300 182 kW
|639 km
|2.951.000 TL
|Mercedes EQE 350+ 215 kW
|613 km
|3.070.500 TL
|Mercedes EQE 350 4MATIC 215 kW
|559 km
|3.178.500 TL
|Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 460 kW
|472 km
|4.647.500 TL
|Mercedes EQS 350 215 kW
|638 km
|4.154.000 TL
|Mercedes EQS 580 385 kW
|649 km
|5.797.500 TL
|Mercedes EQS AMG 53 490 kW
|580 km
|6.277.500 TL
|Kia EV6 Prestige Long Range 239 kW 4x4
|506 km
|2.240.000 TL
|Kia EV6 GT-Line Long Range 239 kW 4x4
|506 km
|2.400.000 TL
|Kia EV6 GT 436 kW 4x4
|424 km
|2.710.000 TL
|Kia Niro EV 150 kW
|460 km
|1.630.000 TL
|Audi e-tron Advanced 55 Quattro 300 kW
|440 km
|3.033.152 TL
|Audi e-tron S-Line 55 Quattro 300 kW
|440 km
|3.082.429 TL
|Audi e-tron Sportback Advanced 55 Quattro 300 kW
|452 km
|3.112.070 TL
|Audi e-tron Sportback S-Line 55 Quattro 300 kW
|452 km
|3.161.347 TL
|Audi e-tron GT Quattro 350 kW
|488 km
|4.180.867 TL
|Audi RS e-tron GT Quattro 440 kW
|472 km
|5.939.728 TL
2023 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanan diğer elektrikli otomobillerden biri de şubat ayında siparişe açılacağı belirtilen Togg C-SUV olacak. Bunun dışında, pazarın en uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olacak Dacia Spring, Peugeot e-208, Peugeot e-308, Opel Astra Electric, Fiat 500-e gibi modellerin de gelecek yıl içerisinde ülkemizde satışa sunulmasını bekleyebiliriz.
Son olarak, ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de 2022 Ocak-Kasım döneminde 6.214 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157 oranında artış anlamına gelse de elektrikli otomobillerin satışlardaki payı (%1,2) hala çok düşük. Satılan elektrikli otomobillerin çoğu (3.944 adet) 160 kW'ın üzerinde yani yüzde 60 ÖTV dilimine giriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d