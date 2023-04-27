Tesla Model Y’nin Türkiye satışı belli oldu: Beklenenden 10 kat fazla!

Tam Boyutta Gör Tesla, Nisan ayının başında gerçekleştirdiği özel bir etkinlik elektrikli Model Y otomobili vasıtasıyla Türkiye pazarına resmen giriş yaptığını duyurmuştu. Fiyat bakımından rekabetçi olan Model Y’nin şimdiye kadar aldığı sipariş adedi de gazeteci Emre Özpeynirci tarafından açıklandı.

Tesla beklenenden 10 kat fazla sattı

Aktarılanlara göre Tesla Model Y, Türkiye’ye geleli daha bir ay olmadan 10 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Bu sayının Tesla’yı büyük oranda şaşırttığı söyleniyor zira firmanın yaklaşık 1000 adet satış hedeflediği belirtiliyor. Dolayısıyla hedeflenenden 10 kat daha fazla satış söz konusu. Satıştan bahsetmişken, sipariş verenler büyük merakla araçlarının teslim edilmesini bekliyor. Açıklananlara göre talebin yüzde 90’ından fazlası yıl sonuna kadar karşılanacak.

İlk teslimatlar ise Mayıs ayının ikinci haftası itibariyle başlayacak. Haziran ayı itibariyle ise teslimatlar hızlandırılacak. Özpeynirci’ye göre Tesla Türkiye, yoğun talebi organize edebilmek için personel sayısını iki kattan fazla artırmayı planlıyor. Önceki ilgili haberlerimizde bahsettiğimiz gibi Tesla ilk olarak teslimat noktası olarak Akasya AVM’yi seçmişti ancak talep yüksek olduğu için Anadolu yakasında daha büyük bir yer belirlenmiş durumda.

20 noktada satış sonrası hizmet

Tam Boyutta Gör Merter’de açılacağı duyurulan servis ise Haziran ayında devreye alınacak. Satış sonrasında destek ve servis hizmetleri için Türkiye’de 20 noktada satış sonrası hizmet verilecek. Belirtilenlere göre duruma göre mobil servisler veya İstanbul’da bulunan uzman ekipler müşterilere gönderilecek. Tesla, Avrupa ve ABD’de aynı modeli uyguluyor. Ek olarak ihtiyaç duyulan servis hizmetleri de araçların siparişinde olduğu gibi tamamen online başvuru ile gerçekleştirilecek.

Özpeynirci’nin paylaştıklarına göre Tesla mağazaları bu yıl içinde Kanyon AVM ve Akasya AVM'de faaliyete başlayacak. Bu mağazalarda araçları test etmek mümkün olacak. Bu arada, Tesla Model Y’nin fiyatları teslimat tarihine göre değişiklik gösterebilir. Mevcut fiyatlar ise 455 kilometre menzilli arkadan itişli temel versiyon için 1 milyon 548 bin 732 lira, menzili 533 kilometreye yükselten çift motorlu dört çeker Long Range versiyon için 1 milyon 634 bin 719 lira ve yine çift motorlu dört çeker 514 kilometre menzilli Performance versiyonu 1 milyon 778 bin 832 liradan başlıyor.

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Tesla Model Y, Türkiye’de ne kadar sattı? Teslimatlar ne zaman?