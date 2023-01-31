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    Tesla Model Y yolda giderken direksiyonu düştü

    Tesla Model Y sürücüsü ailesiyle birlikte otoyolda seyir halindeyken inanılmaz bir olay yaşadı. Daha bir haftalık aracın direksiyonu yerinden çıktı.            
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    Tesla Model Y yolda giderken direksiyonu düştü Tam Boyutta Gör
    Yeni satın aldığı Tesla Model Y'nin keyfini çıkarmak isteyen bir müşteri neredeyse canından oluyordu. Prerak (@preneh24) isimli Twitter kullanıcısı aracı satın aldıktan bir hafta sonra ailesiyle birlikte otoyolda seyir halindeyken elektrikli otomobilin direksiyonu düştü.

    Sürücü arkasında başka araç olmamasının büyük bir şans olduğunu ve bu sayede güvenli bir şekilde durabildiğini söylüyor. Amerikalı şirket üretim kalitesi konusunda kötü bir üne sahip. Birçok araç sahibi gövde panelleri arasındaki büyük boşluklardan, boya hatalarından ve iç kısımdaki tıkırtılardan şikayet ediyor.

    Direksiyon sorunu ilk kez yaşanmıyor

    Tesla son birkaç yılda bu konuda ilerleme kaydetmiş olsa da kayıtlara geçen en son olay, özellikle de ilk kez yaşanmadığı göz önüne alındığında korkutucu bir tablo çiziyor. Zira hareket halindeyken direksiyonun yerinden çıkması hem aracın içindekiler hem de yoldaki diğer araçlar için son derece tehlikeli.

    Tesla Model Y yolda giderken direksiyonu düştü Tam Boyutta Gör
    Benzer bir olay 2020 yılında bir Model 3 sahibinin de başına gelmişti. Neyse ki o olayda bu kadar tehlike arz edecek bir durum yoktu. Sürücü evinin garajına geri geri girerken direksiyon yerinden çıkmıştı. Tesla direksiyonu takarak aracı sürücüye teslim etti. Şirket söz konusu otomobilde direksiyon simidini direksiyon kolonuna sabitleyen cıvatanın eksik olduğunu açıkladı.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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