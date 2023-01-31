Tam Boyutta Gör Yeni satın aldığı Tesla Model Y'nin keyfini çıkarmak isteyen bir müşteri neredeyse canından oluyordu. Prerak (@preneh24) isimli Twitter kullanıcısı aracı satın aldıktan bir hafta sonra ailesiyle birlikte otoyolda seyir halindeyken elektrikli otomobilin direksiyonu düştü.

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Sürücü arkasında başka araç olmamasının büyük bir şans olduğunu ve bu sayede güvenli bir şekilde durabildiğini söylüyor. Amerikalı şirket üretim kalitesi konusunda kötü bir üne sahip. Birçok araç sahibi gövde panelleri arasındaki büyük boşluklardan, boya hatalarından ve iç kısımdaki tıkırtılardan şikayet ediyor.

Direksiyon sorunu ilk kez yaşanmıyor

Tesla son birkaç yılda bu konuda ilerleme kaydetmiş olsa da kayıtlara geçen en son olay, özellikle de ilk kez yaşanmadığı göz önüne alındığında korkutucu bir tablo çiziyor. Zira hareket halindeyken direksiyonun yerinden çıkması hem aracın içindekiler hem de yoldaki diğer araçlar için son derece tehlikeli.

Tam Boyutta Gör Benzer bir olay 2020 yılında bir Model 3 sahibinin de başına gelmişti. Neyse ki o olayda bu kadar tehlike arz edecek bir durum yoktu. Sürücü evinin garajına geri geri girerken direksiyon yerinden çıkmıştı. Tesla direksiyonu takarak aracı sürücüye teslim etti. Şirket söz konusu otomobilde direksiyon simidini direksiyon kolonuna sabitleyen cıvatanın eksik olduğunu açıkladı.

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Tesla Model Y yolda giderken direksiyonu düştü