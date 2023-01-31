Tesla Model Y yolda giderken direksiyonu düştü

Sürücü arkasında başka araç olmamasının büyük bir şans olduğunu ve bu sayede güvenli bir şekilde durabildiğini söylüyor. Amerikalı şirket üretim kalitesi konusunda kötü bir üne sahip. Birçok araç sahibi gövde panelleri arasındaki büyük boşluklardan, boya hatalarından ve iç kısımdaki tıkırtılardan şikayet ediyor.
Direksiyon sorunu ilk kez yaşanmıyor
Tesla son birkaç yılda bu konuda ilerleme kaydetmiş olsa da kayıtlara geçen en son olay, özellikle de ilk kez yaşanmadığı göz önüne alındığında korkutucu bir tablo çiziyor. Zira hareket halindeyken direksiyonun yerinden çıkması hem aracın içindekiler hem de yoldaki diğer araçlar için son derece tehlikeli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?