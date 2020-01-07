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    Tesla'nın bir sonraki modelini Çinliler tasarlayabilir

    Tesla CEO'su Elon Musk, büyük yatırım yaptıkları Çin'de tasarım ve mühendislik merkezi kuracaklarını, burada tasarlanacak yepyeni bir modeli küresel pazarda satışa sunacaklarını açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla'nın bir sonraki modelini Çinliler tasarlayabilir
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    Mikrofonu her eline aldığında sürpriz açıklamalar yapmaktan kaçınmayan Elon Musk yine şaşırtmadı. Tesla CEO’su bu kez Şanghay’da Çinlilere seslendi.

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    Çin’de üretilen ilk Model 3’lerin sahiplerine teslim edildiği törene katılan Musk, üst düzey hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Çin yapımı Model Y’lerin üretimi için de düğmeye bastı. Tesla CEO’su, yaptığı konuşmada Model Y’nin diğer tüm Tesla modellerinin toplamından daha fazla talep göreceğini düşündüğünü dile getirdi.

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    Elon Musk, en büyük sürprizi ise sona sakladı. Çin’e büyük yatırım yaptıklarını ve bu yatırımı zamanla artıracaklarını belirten Musk, Çin’de tasarım ve mühendislik merkezi kuracaklarını, böylelikle tamamen bu merkezde çalışacak Çinlilerin tasarlayıp geliştireceği yepyeni bir modeli küresel pazarda satışa sunmayı planladıklarını dile getirdi. Çin'in sanat konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

    "Cybertruck gibi radikal bir tasarım olmalı"

    Elon Musk, Tesla’yı dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de daha popüler hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Görünen o ki Musk, Çinlilerin tasarladığı yepyeni bir modelle bu hedefini daha kolay yakalayacağını düşünüyor. Tesla CEO’su, yaptığı konuşmada araçla ilgili herhangi bir detay vermedi, fakat Çinlilerden tıpkı Cybertruck gibi radikal bir tasarım beklediğinin altını çizdi.



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    haberelectro 2 hf.
    %100 yerli değil çöp
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    DH Misafiri 2 hf.
    Çinliler üretecek demiyor, tasarlayacak diyor. Zaten cybertruck tasarımı da avrupalı bir firmaya ait. ABDli firmalar araba tasarımı yapmayı bilmiyor.
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    en_x 2 hf.
    olay farklı bu yaptığımız kamyonet bıle satılıyorsa kendızı uzmeye gerek yok cınlılerın yaptığı her turlu satılır mantığı
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    Mütercim Bey 2 hf.
    Haydaaa bak sen ya, Tesla da elden gidiyor, Amerikan malı olamaz artık, Çin malı oldu gitti!
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    pspoor 2 hf.
    ABD yi ABD yapanlar derken, ((())) leri mi kastediyorsun?
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    yorumculuklar 2 hf.
    Evet, ABD'i ABD yapanların ve büyük firmaların gerçek sahiplerinin Çin'e geçmesi sonucu firmalar da yavaş yavaş geçmeye başladı. Xiaomi ile bunun ilk sinyalleri veriliyordu, Google'dan yapılan transferler; Xiaomi'nin bir anda birçok alanda bu kadar yükselmesi vb. Olay telefondan da büyük, GM'in Çin hamlelerini de unutmamak lazım. Şimdi de Tesla, global bir dünyada yaşıyoruz eski ABD artık yeni Çin olacak; tek sıkıntı Çin'in enerji kaynaklarını henüz elinde bulundurmuyor olması...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Elektrikliarabasever 2 hf. yorumculuklar
    Öyle bir şey olursa sonumuz geldi demektir distopya geleceklere hoşgeldin adamlar daha şimdiden çocuklara okulda kafa bandı falan takıyorlar ilerde ne yapacaklar Allah bilir
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