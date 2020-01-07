Tesla'nın bir sonraki modelini Çinliler tasarlayabilir

Tam Boyutta Gör

Mikrofonu her eline aldığında sürpriz açıklamalar yapmaktan kaçınmayan Elon Musk yine şaşırtmadı. Tesla CEO’su bu kez Şanghay’da Çinlilere seslendi.

İlginizi Çekebilir

Tesla'nın yeni crossover'ı Model Y'nin üretim tarihi belli oldu

Çin’de üretilen ilk Model 3’lerin sahiplerine teslim edildiği törene katılan Musk, üst düzey hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Çin yapımı Model Y’lerin üretimi için de düğmeye bastı. Tesla CEO’su, yaptığı konuşmada Model Y’nin diğer tüm Tesla modellerinin toplamından daha fazla talep göreceğini düşündüğünü dile getirdi.

Ayrıca Bkz. "Avatar filminden ilham alan Mercedes-Benz Vision AVTR konsepti tanıtıldı"

Elon Musk, en büyük sürprizi ise sona sakladı. Çin’e büyük yatırım yaptıklarını ve bu yatırımı zamanla artıracaklarını belirten Musk, Çin’de tasarım ve mühendislik merkezi kuracaklarını, böylelikle tamamen bu merkezde çalışacak Çinlilerin tasarlayıp geliştireceği yepyeni bir modeli küresel pazarda satışa sunmayı planladıklarını dile getirdi. Çin'in sanat konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

"Cybertruck gibi radikal bir tasarım olmalı"

Elon Musk, Tesla’yı dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de daha popüler hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Görünen o ki Musk, Çinlilerin tasarladığı yepyeni bir modelle bu hedefini daha kolay yakalayacağını düşünüyor. Tesla CEO’su, yaptığı konuşmada araçla ilgili herhangi bir detay vermedi, fakat Çinlilerden tıpkı Cybertruck gibi radikal bir tasarım beklediğinin altını çizdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.