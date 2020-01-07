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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avatar filminden ilham alan Mercedes-Benz Vision AVTR konsepti tanıtıldı

    Daimler'in CES 2020'de sergilediği fütüristik konseptin içerisinde tamamen geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılmış. Sıra dışı detaylara sahip araç, yengeç gibi yan gidebiliyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Avatar filminden ilham alan Mercedes-Benz Vision AVTR konsepti tanıtıldı
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    Alman otomotiv devi Daimler, katılımcısı olduğu CES 2020’de Mercedes-Benz Vision AVTR konseptini görücüye çıkardı. Avatar filminden esinlenerek tasarlanan Vision AVTR; insan, makine ve doğa arasındaki iletişimin gelecekte nasıl olabileceğini gösteriyor.

    Fütüristik tasarımıyla dikkat çeken Mercedes-Benz Vision AVTR’ın tüm detayları alışılmışın dışında. Konsept aracın iç mekanında geleneksel araç kontrollerinden eser yok. Bunun yerine, tüm kontroller orta konsoldaki aydınlatmalı parça üzerinden yapılıyor. Sürücünün elini üzerine koymasıyla aktif olan bu sistem, kontrollerin yanı sıra nabız gibi pek çok biyometrik ölçüm yapabiliyor.

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    Otomotivin geleceğinde sürdürülebilirliğe odaklanan Daimler, Mercedes-Benz Vision AVTR konseptinin iç mekanında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmış. Örneğin; koltuklarda plastik pet şişeler ve elbiselerden geri dönüştürülen malzemelerden meydana gelen Dinamica deri kullanılmış. Aracın zemininde ise, Endonezya gibi ülkelerde bolca bulunan Rattan isimli materyalden elde edilen Karuun kullanılmış.

    Ayrıca Bkz. "Sony, CES 2020'de sürpriz yaparak Vision-S adlı elektrikli konsept otomobilini tanıttı"

    Mercedes-Benz Vision AVTR konseptinin dış tasarımında bolca yer verilen, hatta tekerleklerde bile kullanılan aydınlatmaların doğayla ve diğer insanlarla kurulan iletişimi temsil ettiği belirtiliyor. Ayrıca, konseptin arka bölümüne yerleştirilen, birbirleriyle uyum içerisinde hareket eden 33 küçük kanatçığın tasarımında Pandora’daki yaratıkların nefes alış verişi ve hareketlerinden esinlenilmiş. Bu kanatçıkların aerodinamik açıdan katkı sağladığı da verilen bilgiler arasında.

    Bataryası da geri dönüştürülebilir

    Günümüz konseptlerini göz önüne aldığımızda, böyle fütüristik bir konseptin sıfır emisyonlu yani yüzde 100 elektrikli olması tabii ki kaçınılmaz. Konseptin güç aktarma organları içerisinde, pahalı materyallerden arındırılmış grafen bazlı hücrelerden oluşan 110 kWh batarya paketi kullanılmış. Şirket, bu bataryanın tamamen geri dönüştürülebilir olduğunu söylüyor. Sadece 15 dakikada tam doluma ulaşan batarya 700 km menzil sunuyor. Konseptin her bir tekerleğinde bulunan bağımsız elektrik motorları da toplamda 470 beygir güç üretiyor.



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    dr20mouse 2 hf. en beğenilen
    İşte şu grafen tabanlı pili bizde yaparsak yerli araba şaha kalkar.
    Yanıtla +7
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    GYKA 2 hf.
    işte şu jantları da yapabilsek yerli oto takla atar.
    Yanıtla +6
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    1 Avatar
    mcebi001 1 hf.
    Gördüğüm en çirkin Mercedes....nerde o manda kasa mercedes'ler.. bu uçuk kaçık tasarımları ben Mercedes'e yakıştıramıyorum ...
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    gamer90 1 hf.
    Arkadaşıma gösterdim bu aracı. İlk tepkisi abi bunu nerede süreceksin ya oldu.
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    monacomen 2 hf. yeni yorumcu
    Hmm, ilginç ama tuhaf da. Aracın kapısının tamamen cam olması mahremiyet seven sürücüleri rahatsız edebilir.

    Ammaa. Eğer bu yerli otomobil olsaydı şu an en az 1.000 üye 10.000 mesaj ile bu otomobili iyi gömerdi ama konu Alman otomobili olunca ses seda yazan yok!!

    Merak edenler için ahan da bu otomobil.





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    porsche911gt2 2 hf.
    arka üstten olan fotoğrafını metal kurbağa sandım
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    DH Misafiri 2 hf.
    Anlatmaya gerek yok.. İşte görüyorsunuz Mükemmel..
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    faniseyler 2 hf.
    İlham almasaymış iyiymiş.
    Yanıtla +1
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    GYKA 2 hf.
    işte şu jantları da yapabilsek yerli oto takla atar.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dr20mouse 2 hf. en beğenilen
    İşte şu grafen tabanlı pili bizde yaparsak yerli araba şaha kalkar.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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