Avatar filminden ilham alan Mercedes-Benz Vision AVTR konsepti tanıtıldı

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Alman otomotiv devi Daimler, katılımcısı olduğu CES 2020’de Mercedes-Benz Vision AVTR konseptini görücüye çıkardı. Avatar filminden esinlenerek tasarlanan Vision AVTR; insan, makine ve doğa arasındaki iletişimin gelecekte nasıl olabileceğini gösteriyor.

Fütüristik tasarımıyla dikkat çeken Mercedes-Benz Vision AVTR’ın tüm detayları alışılmışın dışında. Konsept aracın iç mekanında geleneksel araç kontrollerinden eser yok. Bunun yerine, tüm kontroller orta konsoldaki aydınlatmalı parça üzerinden yapılıyor. Sürücünün elini üzerine koymasıyla aktif olan bu sistem, kontrollerin yanı sıra nabız gibi pek çok biyometrik ölçüm yapabiliyor.

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Otomotivin geleceğinde sürdürülebilirliğe odaklanan Daimler, Mercedes-Benz Vision AVTR konseptinin iç mekanında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmış. Örneğin; koltuklarda plastik pet şişeler ve elbiselerden geri dönüştürülen malzemelerden meydana gelen Dinamica deri kullanılmış. Aracın zemininde ise, Endonezya gibi ülkelerde bolca bulunan Rattan isimli materyalden elde edilen Karuun kullanılmış.

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Mercedes-Benz Vision AVTR konseptinin dış tasarımında bolca yer verilen, hatta tekerleklerde bile kullanılan aydınlatmaların doğayla ve diğer insanlarla kurulan iletişimi temsil ettiği belirtiliyor. Ayrıca, konseptin arka bölümüne yerleştirilen, birbirleriyle uyum içerisinde hareket eden 33 küçük kanatçığın tasarımında Pandora’daki yaratıkların nefes alış verişi ve hareketlerinden esinlenilmiş. Bu kanatçıkların aerodinamik açıdan katkı sağladığı da verilen bilgiler arasında.

Bataryası da geri dönüştürülebilir

Günümüz konseptlerini göz önüne aldığımızda, böyle fütüristik bir konseptin sıfır emisyonlu yani yüzde 100 elektrikli olması tabii ki kaçınılmaz. Konseptin güç aktarma organları içerisinde, pahalı materyallerden arındırılmış grafen bazlı hücrelerden oluşan 110 kWh batarya paketi kullanılmış. Şirket, bu bataryanın tamamen geri dönüştürülebilir olduğunu söylüyor. Sadece 15 dakikada tam doluma ulaşan batarya 700 km menzil sunuyor. Konseptin her bir tekerleğinde bulunan bağımsız elektrik motorları da toplamda 470 beygir güç üretiyor.

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