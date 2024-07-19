Tesla’nın Çin’deki fabrikası her 30 saniyede bir Model Y üretiyor

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Tam Boyutta Gör Tesla, önceki üretim kesintilerine rağmen Çin’deki fabrikası Gigafactory Shanghai’da halihazırda tam üretim kapasitesine ulaşmış durumda. Firmanın tesiste bazı güncellemeler yaptığı ve bu sayede yüzde 95 otomasyon oranına ulaştığı belirtiliyor. Bu bilgiler daha önce fabrikadaki üretimin azaltıldığına dair ortaya çıkan iddiaları da ortadan kaldırıyor.

30 saniyede bir Model Y

Tesla, Gigafactory Shanghai tesisinin kapılarını geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açarak mevcut durumu gösterdi. Bu bağlamda gelen raporlar Tesla'nın fabrikanın tam kapasitede olduğunu ve her 30 saniyede bir Model Y ürettiğini ortaya koyuyor. Tesla’nın üretimi daha verimli hale getirmek için hat uzunluğunu 100 metre kısalttığı ve yeni dikey asansörler gibi değişiklikler yaptığı belirtiliyor. Bununla birlikte tesisin yüzde 95 oranında otomatikleştirildiğinin de altı çiziliyor.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre tesisin montaj bölümü kapıları, gövdeleri ve diğer bileşenleri taşıyan dikey asansörlerle dikey olarak istiflenmiş, çift hatlı bir konfigürasyon kullanıyor. Ayrıca dört montaj atölyesinin birbirine bağlı olduğu ve üretilen parçaları atölye içinde taşınabildiği belirtiliyor. Bu üretim süreçlerinde yoğun bir şekilde kullanılan robot kollar ile de tesisin otomasyon seviyesi üst seviyelere ulaşıyor. Hatta Tesla'nın tesisteki kaynak atölyesinin otomasyon oranının yüzde 100 yaklaştığına değiniliyor.

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Tesla, Çin’de sadece otomobil üretimi yapmak da istemiyor. Firma aynı zamandan Shanghai Energy Storage Super Factory projesinde adımlar atmaya devam ediyor. Bu proje kapsamında Tesla, Çin’de enerji depolama ürünü Megapack’i seri olarak üretmeyi hedefliyor. Tesla Çin Başkan Yardımcısı Tao Lin, yapmış olduğu açıklamada Megapack üretmeyi planlayan Megafactory'nin 2025 yılında üretime gireceğini söyledi.

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Tesla’nın Çin’deki fabrikası her 30 saniyede bir Model Y üretiyor