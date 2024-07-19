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    Tesla’nın Çin’deki fabrikası her 30 saniyede bir Model Y üretiyor

    Tesla’nın Gigafactory Shanghai’da yüzde 95 oranında otomasyon üretimine geçiş yaptığı aktarılıyor. Ayrıca fabrikada her 30 saniyede bir Model Y üretildiği belirtiliyor.
    Tesla’nın Çin’deki fabrikası her 30 saniyede bir Model Y üretiyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, önceki üretim kesintilerine rağmen Çin’deki fabrikası Gigafactory Shanghai’da halihazırda tam üretim kapasitesine ulaşmış durumda. Firmanın tesiste bazı güncellemeler yaptığı ve bu sayede yüzde 95 otomasyon oranına ulaştığı belirtiliyor. Bu bilgiler daha önce fabrikadaki üretimin azaltıldığına dair ortaya çıkan iddiaları da ortadan kaldırıyor.

    30 saniyede bir Model Y

    Tesla, Gigafactory Shanghai tesisinin kapılarını geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açarak mevcut durumu gösterdi. Bu bağlamda gelen raporlar Tesla'nın fabrikanın tam kapasitede olduğunu ve her 30 saniyede bir Model Y ürettiğini ortaya koyuyor. Tesla’nın üretimi daha verimli hale getirmek için hat uzunluğunu 100 metre kısalttığı ve yeni dikey asansörler gibi değişiklikler yaptığı belirtiliyor. Bununla birlikte tesisin yüzde 95 oranında otomatikleştirildiğinin de altı çiziliyor.

    Tesla’nın Çin’deki fabrikası her 30 saniyede bir Model Y üretiyor Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre tesisin montaj bölümü kapıları, gövdeleri ve diğer bileşenleri taşıyan dikey asansörlerle dikey olarak istiflenmiş, çift hatlı bir konfigürasyon kullanıyor. Ayrıca dört montaj atölyesinin birbirine bağlı olduğu ve üretilen parçaları atölye içinde taşınabildiği belirtiliyor. Bu üretim süreçlerinde yoğun bir şekilde kullanılan robot kollar ile de tesisin otomasyon seviyesi üst seviyelere ulaşıyor. Hatta Tesla'nın tesisteki kaynak atölyesinin otomasyon oranının yüzde 100 yaklaştığına değiniliyor.

    Tesla, Çin’de sadece otomobil üretimi yapmak da istemiyor. Firma aynı zamandan Shanghai Energy Storage Super Factory projesinde adımlar atmaya devam ediyor. Bu proje kapsamında Tesla, Çin’de enerji depolama ürünü Megapack’i seri olarak üretmeyi hedefliyor. Tesla Çin Başkan Yardımcısı Tao Lin, yapmış olduğu açıklamada Megapack üretmeyi planlayan Megafactory'nin 2025 yılında üretime gireceğini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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