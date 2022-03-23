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    Tesla Gigafactory Berlin üretime başladı: İlk araçlar teslim edildi

    Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikası olan Gigafactory Berlin'in açılışını gerçekleştirdi. Üretilen 30 adet Model Y, Elon Musk tarafından müşterilerine verildi.      
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    Tesla'nın Gigafactory Berlin fabrikası üretime başladı
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    Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikası olan Berlin yakınlarındaki Gigafactory fabrikasında üretilen ilk araç müşteriye teslim edildi. Ruhsat sorunları nedeniyle yaklaşık 8 ay geciken fabrikanın açılışında şirketin CEO'su Elon Musk da yer aldı.

    Berlin Gigafactory açıldı

    Tesla, ABD ve Çin'den sonra lojistik ağını genişletmek adına Avrupa'daki ilk fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. 5 milyar euro harcanan fabrikanın tam kapasiteyle yılda 500 bin araç üretmesi bekleniyor.

    Berlin Gigafactory'de üretilen ilk elektrikli araçlar olan 30 adet Model Y Musk tarafından müşterilere teslim edildi. Araçlar, 63.990 euro fiyatla satıldı.

    Gigafactory'nin geçtiğimiz yıl faaliyete geçmesi planlanıyordu ancak şirket, bu ayın ilk günlerinde su kullanımı ve hava kirliliği kontrolü konuları gibi bazı gereklilikleri yerine getirmesi şartıyla yerel yetkililerden onay alabildi.

    Toplamda 12 bin kişiye iş imkanı sunması beklenen fabrika için şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişinin işe alındığı belirtiliyor. Yeni Gigafactory Berlin küresel elektrikli araç pazarında Tesla'nın daha fazla söz sahibi olabilmesine yardımcı olacak.

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