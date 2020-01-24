Tesla'nın piyasa değeri, 100 milyar doların üzerine çıktı

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Hatırlanacağı üzere Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Dünyanın En Değerli 500 Markası 2020 araştırmasının sonuçlarını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Listede yer alan Tesla, 2019 yılına kıyasla marka değerini en çok yükselten şirket olmuştu. Borsa rakamları devreye girdiğinde ise şirketin piyasa değerinin 100 milyar doları geçtiğini görüyoruz. Bu rakam aynı zamanda Tesla’yı en değerli ABD’li otomobil üreticisi yapıyor.

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23 Ocak itibariyle 103.4 milyar dolar değere ulaşan Tesla’nın 2020 yılının başı itibariyle yükselişe geçen hisseleri, %34’ten fazla artış sağlamış durumda. Bu rakamla birlikte şirketin piyasaya değeri Ford ve General Motors’un toplam değerini de geride bırakmış oluyor.

Tesla'da kalan kazandı

Çok da uzak olmayan bir geçmişte şirketin fazla nakit yaktığına dair egemen olan inanış sebebiyle sert düşen Tesla hisseleri, planlanan tarihten önce devreye giren Çin’deki Gigafactory’nin ürettiği araçlar ve artan talep doğrultusunda roket hızında yükselmeye başladı.

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Ortaya çıkan bu rakamlarla şirketin ölümü üzerine bahis tutanlara da sağlam bir darbe indiren Tesla CEO’su Elon Musk, şirketteki yönetici pozisyonu hakları sebebiyle ise yüzlerce milyon dolar gelir elde etmiş olacak. Associated Press’e göre Tesla’nın piyasaya değeri 100 milyar dolara ulaştığında Musk’ın hisse başına 350.02 dolardan 1.69 milyon hisse alma hakkı bulunuyor. Söz konusu hisselerin satılması durumunda ise ortaya, 371 milyon dolardan fazla bir rakam çıkıyor. Ancak Musk’ın bu şansı elde etmesi için gerekli olan kıstas da Tesla’nın 100 milyar dolar bandını 6 ay süreyle korumasına bağlı.

Tesla’nın bu başarısı Şüphesiz tesadüfi değil. Zira şirket, geçtiğimiz yıl 367.500 araç teslimatı yapmıştı. Bu rakam 2018 yılına kıyasla %50 artış anlamına geliyor. İlgili yıl satılan araç sayısı ise 245.240 idi.

https://interestingengineering.com/teslas-market-value-now-above-100-billion-as-stock-continues-to-rise

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