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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla'nın piyasa değeri, 100 milyar doların üzerine çıktı

    Kısa bir süre önce şirketin fazla nakit harcadığına dair egemen olan inanış sebebiyle sert düşen Tesla hisseleri, Çin'deki Gigafactory'nin de etkisiyle uçuşa geçti.
    5 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla'nın piyasa değeri, 100 milyar doların üzerine çıktı
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    Hatırlanacağı üzere Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Dünyanın En Değerli 500 Markası 2020 araştırmasının sonuçlarını geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Listede yer alan Tesla,  2019 yılına kıyasla marka değerini en çok yükselten şirket olmuştu. Borsa rakamları devreye girdiğinde ise şirketin piyasa değerinin 100 milyar doları geçtiğini görüyoruz. Bu rakam aynı zamanda Tesla’yı en değerli ABD’li otomobil üreticisi yapıyor.

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    23 Ocak itibariyle 103.4 milyar dolar değere ulaşan Tesla’nın 2020 yılının başı itibariyle yükselişe geçen hisseleri, %34’ten fazla artış sağlamış durumda. Bu rakamla birlikte şirketin piyasaya değeri Ford ve General Motors’un toplam değerini de geride bırakmış oluyor.

    Tesla'da kalan kazandı

    Çok da uzak olmayan bir geçmişte şirketin fazla nakit yaktığına dair egemen olan inanış sebebiyle sert düşen Tesla hisseleri, planlanan tarihten önce devreye giren Çin’deki Gigafactory’nin ürettiği araçlar ve artan talep doğrultusunda roket hızında yükselmeye başladı.

    Tesla'nın piyasa değeri, 100 milyar doların üzerine çıktı
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    Ortaya çıkan bu rakamlarla şirketin ölümü üzerine bahis tutanlara da sağlam bir darbe indiren Tesla CEO’su Elon Musk, şirketteki yönetici pozisyonu hakları sebebiyle ise yüzlerce milyon dolar gelir elde etmiş olacak. Associated Press’e göre Tesla’nın piyasaya değeri 100 milyar dolara ulaştığında Musk’ın hisse başına 350.02 dolardan 1.69 milyon hisse alma hakkı bulunuyor. Söz konusu hisselerin satılması durumunda ise ortaya,  371 milyon dolardan fazla bir rakam çıkıyor. Ancak Musk’ın bu şansı elde etmesi için gerekli olan kıstas da Tesla’nın 100 milyar dolar bandını 6 ay süreyle korumasına bağlı.

    Tesla’nın bu başarısı Şüphesiz tesadüfi değil. Zira şirket, geçtiğimiz yıl 367.500 araç teslimatı yapmıştı. Bu rakam 2018 yılına kıyasla %50 artış anlamına geliyor. İlgili yıl satılan araç sayısı ise 245.240 idi.



    https://interestingengineering.com/teslas-market-value-now-above-100-billion-as-stock-continues-to-rise Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jon_Kar 5 sa. en beğenilen
    Keriz tokatlayacaklar



    Senede 10 milyondan fazla arac satan vw bile teslanin 3 de 1 fiyatinda



    Senede 300k arac satan şirketin bu kadar prim yapmasi akillara tosunu getiriyor



    Keriz tokatlayacaklar Senede 10 milyondan fazla arac satan vw bile teslanin 3 de 1 fiyatinda Senede 300k arac satan şirketin ...
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    AsiretinMarjinalCocugu 2 sa.
    Gelecek elektrikte olduğu için ve bu piyasaya kafadan giren Tesla olduğu için bu piyasa değeri normal.Şu an lokomotif görevi görüyor.Bir zamanlar sadece siyah renk, 4 tekerlekli araç üreten Henry Ford reisin içinde bulunduğu durum gibi.



    Düşün Henry reisin hisseleri Wall Street'te yükselirken biri gelip bu adam dolandıcı yauv diyor.



    Şu anda elektrikli otomobil piyasasında ilk 3 Tesla, Çinde adını unuttuğum bir firma ve Vw.



    Olmadık firmalar elektrikli otomobil yapmak için birleşiyor, bizim zeki forum üyelerinin yaptığı yorumlara bak.Diesellover biri olarak içten yanmalı motorların sonu geldi ne yazık ki otomobillerde.
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    deli_ziya 2 sa. AsiretinMarjinalCocugu
    henüz sonları gelmedi hocam. temiz bir 20 yılı var.
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    ilkercom 2 sa.
    Hala bazı uzman arkadaşlar senede 300 bin araç filan saçmalamış. Adamlar sadece araba satmıyor. Tesla dediğin firma güneş paneli sistemi ve Güç üniteleri de satıyor. Bu konuda da dünya lideri konumunda. Otomobil konusunda da kendi segmentinin en iyi araçları ve en üst seviye teknolojileri üreten bir firma. Adamlar sadece otonomom sürüşten topladıkları veriyi satışa çıkarsalar tahminen mazdayı filan satın alacak para toplar.

    Model S çıktığı gün teslanın piyasayı sarsacağı belliydi. Halen ponzi muamelesi yapanlar ne teknolojiden anlıyor ( ki burası teknoloji sitesi ) ne de ekonomiden anlıyor.

    Bu seviyeden tesla hissesi almak da risk içerir. Ancak daha artacağı da söz konusu. Uzun vadede kazandıracağı belli. Ama kısa vade kurnazlarına sağlam zarar ettirebilir.
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    hollowman_ 2 sa.
    Darısı Togg'un başına. bu işlerde geç kalmamak lazım. Tesla'nın Almanya'ya fabrika kurması kötü oldu malesef bizim için. otomobil sektörünün iphone'u da tesla olacak.
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    haberelectro 3 sa.
    Saçmalık.
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    Elektrikliarabasever 3 sa. haberelectro
    Ne oldu ağla Mercedes'in geriye düştü muhahahahahahahahah
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    qoqoCAN 2 sa. haberelectro
    saçma olan ne ?
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    muratkaya 4 sa.
    Bu şirketin değeri 8-10 Milyar dolar arasındayken bu forumda keşke devletimiz satın alsa diye yorum yapmıştım... Hey gidi...
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    Adnan B 3 sa. muratkaya
    Satın alınsaydı içi boşaltılır ve özelleştirilirdi.
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    Jon_Kar 5 sa. en beğenilen
    Keriz tokatlayacaklar



    Senede 10 milyondan fazla arac satan vw bile teslanin 3 de 1 fiyatinda



    Senede 300k arac satan şirketin bu kadar prim yapmasi akillara tosunu getiriyor



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    muratkaya 4 sa. Jon_Kar
    Adam uzaya uydu atıyor mavi yumurta satmıyor.
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    Elektrikliarabasever 3 sa. Jon_Kar
    Ya ağlamayın muhahahahahhahahahah
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    pspoor 5 sa.
    Isler duzgun bir sekilde devam ederse, Tesla icin $1 Trilyon bile mumkun. Hala baska araba uretebilen sirket yok dunyada, hepsi eski at arabasi ureticileri gibi oldu, mazide kaldi.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    692 kez okundu.
    7 yorum yazıldı.

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