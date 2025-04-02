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    Tesla Cybertruck satmıyor, envanter şişiyor

    Tesla’nın elektrikli fütüristik aracı Cybertruck özelinde yaşanan sorunlar satışlara yansımış durumda. Güncel verilere göre firmanın elinde 200 milyon dolar değerinde Cybertruck envanteri var.
    Tesla Cybertruck satmıyor, envanter şişiyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç devi Tesla, Cybertruck modelinin satışlarında ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Şirketin ABD'de yaklaşık 200 milyon dolar değerinde 2.400 adet Cybertruck stoğu bulunuyor ve bu stok her geçen gün büyüyor. Envanterin şişme nedeni için akla gelen ilk şey ise Cybertruck’larda yaşanan sıkıntılar ve geri çağırma vakaları.

    Cybertruck’ın üretimi bir buçuk yıl önce başlamıştı ve şu anda üretim kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Ancak Tesla, aracın satışlarını beklediği seviyeye çıkaramıyor. Geçtiğimiz yıl düşük teslimatların nedeni olarak üretim sürecindeki zorluklar, yüksek fiyatlı Foundation Series sürümü ve 7.500 dolarlık vergi kredisine erişim eksikliği gösteriliyordu. Fakat bu yıl için bu mazeretler geçerliliğini yitirdi.

    Cybertruck'lar elde kaldı

    Tesla Cybertruck satmıyor, envanter şişiyor Tam Boyutta Gör
    Özellikle mart ayında Tesla, Cybertruck’larda yaşanan bir üretim hatası nedeniyle büyük bir geri çağırma operasyonu başlattı. Araçların trim parçalarının düşmesi gibi ciddi güvenlik sorunları nedeniyle birçok Cybertruck için teslimatlar askıya alındı. 21 Mart itibarıyla üretimde bu sorun giderilmiş olsa da daha önce teslim edilen araçların düzeltilmesi gerekiyor.

    Tesla'nın yeni Cybertruck’ları satmakta zorlanmasının yanı sıra, ikinci el piyasasında da büyük bir düşüş yaşanıyor. Kullanılmış Cybertruck fiyatları bir yıl içinde yüzde 55 oranında düştü. Son üç ayda yüzde 13, son bir ayda ise yüzde 6’lık bir değer kaybı yaşandı. Tesla’nın Cybertruck’ları takas yoluyla geri almaması da dikkat çeken bir gelişme. Şirket, sahiplerinin ellerindeki araçları yeni bir Tesla ile değiştirmesine izin vermiyor. Ayrıca uzun süredir serviste bekleyen bazı Cybertruck sahipleri, araçlarını geri vermeye çalışsa da Tesla bu talepleri reddederek yasal sürecin işletilmesini istiyor.

    Tesla’nın bu durumu nasıl yöneteceği belirsizliğini koruyor. Stok fazlası nedeniyle üretimi yavaşlatmak zorunda kalan şirket, Cybertruck için yeni teşvikler veya fiyat indirimleri yapabilir. Cybertruck, piyasaya sürüldüğünde büyük bir heyecan yaratmış olsa da Tesla’nın şu an karşı karşıya olduğu stok problemi, modelin geleceğini tehlikeye atabilir. Ayrıca Elon Musk üzerinden Tesla’ya yapılan boykot ve protestolar da işleri kolaylaştırmıyor.

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    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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