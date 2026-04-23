Musk itiraf etti: Eski Tesla araçları otonom sürüşe ulaşamayacak

Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda yaptığı açıklamayla uzun süredir tartışılan bir konuyu netliğe kavuşturdu. 2023 öncesinde satılan ve “Hardware 3” (HW3) platformunu kullanan Tesla araçlarının yazılım güncellemeleriyle tam otonom sürüş seviyesine ulaşmasının mümkün olmadığı resmen kabul edildi.

Donanım sınırlı

Musk, daha önce bu donanımın yeterli olabileceğine inanıldığını ancak gelinen noktada bunun mümkün olmadığını açıkça dile getirdi. Şirkete göre sorun yalnızca yazılım değil doğrudan donanım kapasitesiyle ilgili. HW3 platformunun, yeni nesil “Hardware 4” (HW4/AI4) sistemine kıyasla yalnızca sekizde biri oranında bellek bant genişliğine sahip olması, bu farkın temel nedeni olarak gösteriliyor. Musk, bellek bant genişliğinin FSD Denetimsiz ürüş için kritik bir bileşen olduğunun altını çizdi.

Bu açıklama, Tesla’nın yıllardır vurguladığı ve kullanıcıların ek ücret ödeyerek satın aldığı Full Self-Driving (FSD) paketine dair beklentileri de doğrudan etkiliyor. Yaklaşık 4 milyon Tesla aracının HW3 platformunda çalıştığı düşünüldüğünde bu durum oldukça geniş bir kullanıcı kitlesini ilgilendiriyor.

Tesla, yıllardır HW3 donanımlı Tesla araçlarının tam otonom sürüşü destekleyeceği yönünde reklamlar yapmıştı. Bu nedenle Tesla’nın FSD vaadiyle araç satın alan kullanıcılar arasında halihazırda memnuniyetsizlik bulunuyor.

Tesla çözüm üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Tesla, bu durum karşısında kullanıcılar için iki farklı çözüm üzerinde çalışıyor. İlk seçenek, HW4 donanımına sahip yeni araçlara geçişte indirimli takas imkanı sunulması. İkinci seçenek ise mevcut araçların donanımının yükseltilmesi.

Ancak bu yükseltme süreci basit bir işlem değil. Musk’ın açıklamasına göre yalnızca araç bilgisayarının değil, aynı zamanda kamera sistemlerinin de tamamen değiştirilmesi gerekiyor. Bu da yüz binlerce aracın ciddi bir donanım dönüşümünden geçmesi anlamına geliyor.

Tesla’da sürpriz: Hem gelirler hem de karlılık yükseldi 8 sa. önce eklendi

Tesla, bu büyük ölçekli dönüşümü gerçekleştirebilmek için alışılmış servis modeli yerine yeni bir yaklaşım planlıyor. Musk, büyük şehirlerde kurulacak “mini fabrikalar” ya da mikro üretim tesisleri aracılığıyla bu dönüşümün daha hızlı ve verimli şekilde yapılabileceğini belirtti.

Şirketin hedefi, bu tesislerde adeta üretim hattı mantığıyla çalışarak araçların donanımını toplu şekilde güncellemek. Musk’a göre mevcut servis merkezlerinde bu işlemleri gerçekleştirmek “son derece yavaş ve verimsiz” olurdu.

Tesla, geçmişte FSD teknolojisinin zamanla gelişerek mevcut araçlara da tam otonom sürüş kazandıracağını sık sık vurgulamıştı. Ancak son açıklamalar, bu vizyonun önemli bir kısmının gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.

